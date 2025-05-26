Алексея Суханова признали в РФ иностранным агентом - детали

Суханов эмоционально отреагировал на эту "награду" от страны-агрессора.

https://glavred.info/starnews/alekseya-suhanova-priznali-v-rf-inostrannym-agentom-detali-10667777.html Ссылка скопирована

Алексей Суханов иноагент - что ведущий думает про новый статус / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suhanov.official

Кратко:

Алексей Суханов имеет четкую проукраинскую позицию, и с 2022 года является гражданином Украины

За его деятельность шоумена в рф признали иноагентом

Украинский ведущий и журналист Алексей Суханов родился в стране-оккупанте, и до 2014 года строил там успешную карьеру на телевидении. Из личных убеждений он покинул рф, и обосновался в Украине. В январе 2022 года Суханов официально получил украинское гражданство.

Шоумен открыто поддерживает Украину и украинцев, осуждает военную политику страны-агрессора и ее руководителей. За активную проукраинскую гражданскую позицию Алексей Суханов был признан в рф иностранным агентом.

видео дня

Об этом сам ведущий сообщил в своем блоге в Instagram. Он рассказал, что даже не догадывался о новом статусе, пока его не начали с этим поздравлять. "Никогда бы об этом не узнал, если бы меня не начали поздравлять. Оказалось, что – цитата – "минюст рф внес в список иноагентов украинского журналиста Суханова". "Спасибо! [Плевать]!" – отреагировала на эту новость моя подруга, и она была права. Умный поймет, а остальные – за русским кораблем, ведь паспорт у меня один – паспорт Украины", - написал Суханов.

Алексей Суханов иноагент - что ведущий думает про новый статус / instagram.com/suhanov.official

В комментариях журналиста действительно поздравили с приобретением нового звания. Некоторые даже были удивлены тем, что эту "награду" Алексей Суханов не получил раньше.

Алексей Суханов стал гражданином Украины за месяц до начала полномасштабной войны / instagram.com/suhanov.official

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал про новый роман Даши Квитковой с молодым футболистом. Блогерша спровоцировала слухи об отношениях с Владимиром Бражко.

Также участница кулинарного шоу "МастерШеф" рассказала о травле на проекте за украинский язык. Юлия Шолудько раскрыла секрет пятого сезона популярной телепередачи.

Читайте также:

Кто такой Алексей Суханов? Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред