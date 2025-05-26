Алексея Суханова признали в РФ иностранным агентом - детали

Кратко:
- Алексей Суханов имеет четкую проукраинскую позицию, и с 2022 года является гражданином Украины
- За его деятельность шоумена в рф признали иноагентом
Украинский ведущий и журналист Алексей Суханов родился в стране-оккупанте, и до 2014 года строил там успешную карьеру на телевидении. Из личных убеждений он покинул рф, и обосновался в Украине. В январе 2022 года Суханов официально получил украинское гражданство.
Шоумен открыто поддерживает Украину и украинцев, осуждает военную политику страны-агрессора и ее руководителей. За активную проукраинскую гражданскую позицию Алексей Суханов был признан в рф иностранным агентом.
Об этом сам ведущий сообщил в своем блоге в Instagram. Он рассказал, что даже не догадывался о новом статусе, пока его не начали с этим поздравлять. "Никогда бы об этом не узнал, если бы меня не начали поздравлять. Оказалось, что – цитата – "минюст рф внес в список иноагентов украинского журналиста Суханова". "Спасибо! [Плевать]!" – отреагировала на эту новость моя подруга, и она была права. Умный поймет, а остальные – за русским кораблем, ведь паспорт у меня один – паспорт Украины", - написал Суханов.
В комментариях журналиста действительно поздравили с приобретением нового звания. Некоторые даже были удивлены тем, что эту "награду" Алексей Суханов не получил раньше.
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Кто такой Алексей Суханов?
Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.
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