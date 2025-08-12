"Встречаюсь с тремя": Наталка Денисенко откровенно рассказала о личном

Наталка Денисенко дала четкий ответ.

Наталка Денисенко - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка Денисенко не нашла избранника

Чем она сейчас занимается

Украинская популярная актриса Наталка Денисенко рассказала о своей личной жизни после развода с военнослужащим Андреем Фединчиком.

В интервью для Радио Люкс Наталка отметила, что пока не нашла своего возлюбленного и не знает, как она может наладить личную жизнь, ведь очень занята.

"Нет такого, чтобы были прямо поклонники настойчивые. Когда-то у меня был один настойчивый поклонник, который приглашал постоянно на свидание, но я еще была замужем", – поделилась Денисенко.

Наталка Денисенко занята новыми проектами / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Также она подчеркнула, что не купается в огромном мужском внимании.

"Не могу сказать, было ли это свидание... С друзьями компанией мы ходили в кино. А прямо так, чтобы я ходила в ресторан... У меня было несколько деловых встреч. Я готовлю проект, и над его производством работают только мужчины. Трое мужчин, с которыми я в последнее время постоянно встречаюсь", - добавила Наталка.

Смотрите видео интервью Наталки Денисенко:

Развод Наталки Денисенко и Андрея Фединчика

Недавно стало известно о разводе Наталки с Андреем Фединчиком, который сейчас защищает Украину на фронте, хотя поклонники ранее уже предполагали, что в их браке есть проблемы.

Также Наталке долгое время приписывали роман с актером Тарасом Цымбалюком, но знаменитости отрицают слухи. Наталка даже называет Тараса братом, ведь они очень тесно дружат и часто снимаются вместе в разных проектах.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

