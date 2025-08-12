"Встречаюсь с тремя": Наталка Денисенко откровенно рассказала о личном

Вы узнаете:
- Наталка Денисенко не нашла избранника
- Чем она сейчас занимается
Украинская популярная актриса Наталка Денисенко рассказала о своей личной жизни после развода с военнослужащим Андреем Фединчиком.
В интервью для Радио Люкс Наталка отметила, что пока не нашла своего возлюбленного и не знает, как она может наладить личную жизнь, ведь очень занята.
"Нет такого, чтобы были прямо поклонники настойчивые. Когда-то у меня был один настойчивый поклонник, который приглашал постоянно на свидание, но я еще была замужем", – поделилась Денисенко.
Также она подчеркнула, что не купается в огромном мужском внимании.
"Не могу сказать, было ли это свидание... С друзьями компанией мы ходили в кино. А прямо так, чтобы я ходила в ресторан... У меня было несколько деловых встреч. Я готовлю проект, и над его производством работают только мужчины. Трое мужчин, с которыми я в последнее время постоянно встречаюсь", - добавила Наталка.
Смотрите видео интервью Наталки Денисенко:
Развод Наталки Денисенко и Андрея Фединчика
Недавно стало известно о разводе Наталки с Андреем Фединчиком, который сейчас защищает Украину на фронте, хотя поклонники ранее уже предполагали, что в их браке есть проблемы.
Также Наталке долгое время приписывали роман с актером Тарасом Цымбалюком, но знаменитости отрицают слухи. Наталка даже называет Тараса братом, ведь они очень тесно дружат и часто снимаются вместе в разных проектах.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, Елена Зеленская решила немного сменить образ и отказалась от традиционного "голого маникюра". Также изменилась и длина ногтей Зеленской, теперь они значительно длиннее, но все же минимализм в маникюре она сохранила.
А также Злата Огневич в новом клипе на песню "Вільна" показалась вместе с возлюбленным. Этот клип стал одним из самых интимных в творчестве артистки, в нем собраны кадры из ее домашнего архива.
Вас может заинтересовать:
- "Она уже тогда родила": что известно об общем ребенке Потапа и Каменских
- "Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак
- София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред