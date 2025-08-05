Елена Зеленская отказалась от прошлого образа - новый тренд

Елена Зеленская удивила своими переменами.

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Елена Зеленская - стиль / коллаж: Главред, фото: t.me, Елена Зеленская

Кратко:

Елена Зеленская сменила маникюр

Что она поменяла

Первая леди Украины Елена Зеленская решила немного сменить образ и отказалась от традиционного "голого маникюра".

Как стало известно из соцсетей Елены, ногти Зеленской теперь покрыты нежно-сиреневым тоном.

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Отметим, фото рук первой леди были сделаны во время ее визита в Японию.

Также изменилась и длина ногтей Зеленской, теперь они значительно длиннее, но все же минимализм в маникюре она сохранила.

Смотрите, как теперь выглядят руки Елены Зеленской:

Елена Зеленская поменяла маникюр / фото: скрин t.me/FirstLadyOfUkraine

Стиль Елены Зеленской

Отметим, Елена Зеленская для официальных мероприятий выбирает одежду украинских брендов, также ранее ее стилисткой была основательница украинского бренда Gunia Project Наталья Каменская.

Елена Зеленская / инфографика: Главред

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Добавим, ранее Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом

А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

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О персоне: Елена Зеленская Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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