Елена Зеленская отказалась от прошлого образа - новый тренд

Кратко:
- Елена Зеленская сменила маникюр
- Что она поменяла
Первая леди Украины Елена Зеленская решила немного сменить образ и отказалась от традиционного "голого маникюра".
Как стало известно из соцсетей Елены, ногти Зеленской теперь покрыты нежно-сиреневым тоном.
Отметим, фото рук первой леди были сделаны во время ее визита в Японию.
Также изменилась и длина ногтей Зеленской, теперь они значительно длиннее, но все же минимализм в маникюре она сохранила.
Смотрите, как теперь выглядят руки Елены Зеленской:
Стиль Елены Зеленской
Отметим, Елена Зеленская для официальных мероприятий выбирает одежду украинских брендов, также ранее ее стилисткой была основательница украинского бренда Gunia Project Наталья Каменская.
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Елена Зеленская - последние новости по теме
Добавим, ранее Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом
А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".
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О персоне: Елена Зеленская
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
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