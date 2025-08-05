Злата Огневич впервые публично представили своего бойфренда - детали

Злата Огневич заинтриговала поклонников.

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Злата Огневич - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Злата Огневич

Кратко:

Злата Огневич представила новый клип

Как выглядит ее возлюбленный

Украинская популярна певица Злата Огневич в новом клипе на песню "Вільна" показалась вместе с возлюбленным.

Как стало известно, этот клип стал одним из самых интимных в творчестве артистки, в нем собраны кадры из ее домашнего архива.

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"Вот мой ответ на вопрос, который мне задают чаще всего: "Есть ли у тебя мужчина?" – отметила Злата.

Злата Огневич / фото: instagram.com, Злата Огневич

Огневич все же решила не показывать лицо парня, но поклонники все равно остались в восторге от работы певицы.

"Песня просто огонь. Больше бы таких украинских исполнителей. Спасибо за невероятно мощный хит!"

"Песня сильной женщины, которая ценит себя и свои чувства!"

"Такая долгожданная песня. Спасибо, Злата, это невероятно!"

"Яркий, чувственный клип. Злата показала себя настоящую – влюбленную, страстную женщину!" – написали фанаты.

Злата Огневич / инфографика: Главред

Смотрите видео клипа Златы Огневич:

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Злата Огневич - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Злата Огневич решила поменять прическу. Певица избавилась от длинных волос и сделала удлиненное каре до плеч, поскольку жаждет не только внутренних, но и внешних перемен.

А также ранее Злата Огневич рассказала неприятные новости о том, что собственник компании "Star Label", которая продавала билеты на ее концерты, Тарас Доненко исчез вместе со средствами за купленные билеты и не выходит на связь.

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О персоне: Злата Огневич Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

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