Злата Огневич впервые публично представили своего бойфренда - детали

Кратко:
- Злата Огневич представила новый клип
- Как выглядит ее возлюбленный
Украинская популярна певица Злата Огневич в новом клипе на песню "Вільна" показалась вместе с возлюбленным.
Как стало известно, этот клип стал одним из самых интимных в творчестве артистки, в нем собраны кадры из ее домашнего архива.
"Вот мой ответ на вопрос, который мне задают чаще всего: "Есть ли у тебя мужчина?" – отметила Злата.
Огневич все же решила не показывать лицо парня, но поклонники все равно остались в восторге от работы певицы.
"Песня просто огонь. Больше бы таких украинских исполнителей. Спасибо за невероятно мощный хит!"
"Песня сильной женщины, которая ценит себя и свои чувства!"
"Такая долгожданная песня. Спасибо, Злата, это невероятно!"
"Яркий, чувственный клип. Злата показала себя настоящую – влюбленную, страстную женщину!" – написали фанаты.
Смотрите видео клипа Златы Огневич:
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Злата Огневич - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Злата Огневич решила поменять прическу. Певица избавилась от длинных волос и сделала удлиненное каре до плеч, поскольку жаждет не только внутренних, но и внешних перемен.
А также ранее Злата Огневич рассказала неприятные новости о том, что собственник компании "Star Label", которая продавала билеты на ее концерты, Тарас Доненко исчез вместе со средствами за купленные билеты и не выходит на связь.
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О персоне: Злата Огневич
Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.
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