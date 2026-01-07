Укр
Светится: 58-летняя Памела Андерсон без макияжа встретилась с подругами

Алена Кюпели
7 января 2026, 21:16обновлено 7 января, 21:58
Актриса Памела Андерсон проживает свою жизнь и принимает свое красивое старение.
Памела Андерсон
Памела Андерсон живет в гармонии с собой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Как выглядела на прогулке Памела Андерсон
  • В какой момент она отказалась от макияжа

Американо-канадская актриса, продюсер и активистка Памела Андерсон продемонстрировала свой сияющий цвет лица, отправившись на встречу с друзьями за кофе в Малибу во вторник.

58-летняя актриса вышла на прогулку без макияжа и была в хорошем настроении, смеясь вместе со своими подругами. Об этом пишет The Daily Mail.

видео дня

Звезда "Спасателей Малибу" выглядела непринужденно в белом джемпере и спортивных штанах в тон. Она также надела белые кроссовки и дополнила образ шляпой-клош и бежевой сумочкой.

Памела Андерсон
Памела Андерсон и ее образ / Скриншот YouTube

Памела теперь в основном обходится без макияжа, отказавшись от своих корней в стиле пин-ап для Playboy еще в 2023 году.

Ранее в интервью People Памела сказала, что она "не против макияжа", но признала, что "использовала его для защиты в прошлом".

Фотографии полностью натуральной Памелы можно посмотреть тут

Теперь, когда она принимает свою естественную красоту, актриса говорит, что обрела "ещё одну форму свободы".

"Я не думаю о том, как я выгляжу. Я создаю персонажа и нахожусь в своего рода переходном периоде", — объяснила она.

Памела Андресон
Памела Андресон раньше выглядела так/ ua.depositphotos.com

"Иногда я ловлю себя на том, что смотрюсь в зеркало и думаю: "О! Боже, кто это?" Но разве это не здорово? Это просто замечательно. Мне кажется, я разгадала какой-то секрет. Я выгляжу так же, как на своих фотографиях в Инстаграме!"

Андерсон также сказала, что теперь находит красоту "в интересных лицах, в лицах людей постарше".

Памела Андерсон и ее натуральность

Актриса перестала пользоваться тяжёлым макияжем в 2023 году, примерно в то же время, когда она запустила свою линию средств по уходу за кожей Sonsie.

Через год после основания, в 2024 году, Пэм стала совладелицей Sonsie.

Ее дебютным продуктом, созданным в сотрудничестве с другими компаниями, стал очищающий мусс для лица, обогащенный экстрактом шиповника и созданный с учетом особенностей ее розового сада в Ванкувере.

О персоне: Памела Андерсон

Памела Андерсон - американская актриса и модель канадского происхождения. В девяностых была секс-символом благодаря откровенным съемкам для журнала Playboy (ее карьера там длилась 22 года) и роли Си Джей Паркер в телесериале "Спасатели Малибу". Активистка, выступает за права животных и охрану окружающей среды.

