Светится: 58-летняя Памела Андерсон без макияжа встретилась с подругами

Американо-канадская актриса, продюсер и активистка Памела Андерсон продемонстрировала свой сияющий цвет лица, отправившись на встречу с друзьями за кофе в Малибу во вторник.
58-летняя актриса вышла на прогулку без макияжа и была в хорошем настроении, смеясь вместе со своими подругами. Об этом пишет The Daily Mail.
Звезда "Спасателей Малибу" выглядела непринужденно в белом джемпере и спортивных штанах в тон. Она также надела белые кроссовки и дополнила образ шляпой-клош и бежевой сумочкой.
Памела теперь в основном обходится без макияжа, отказавшись от своих корней в стиле пин-ап для Playboy еще в 2023 году.
Ранее в интервью People Памела сказала, что она "не против макияжа", но признала, что "использовала его для защиты в прошлом".
Теперь, когда она принимает свою естественную красоту, актриса говорит, что обрела "ещё одну форму свободы".
"Я не думаю о том, как я выгляжу. Я создаю персонажа и нахожусь в своего рода переходном периоде", — объяснила она.
"Иногда я ловлю себя на том, что смотрюсь в зеркало и думаю: "О! Боже, кто это?" Но разве это не здорово? Это просто замечательно. Мне кажется, я разгадала какой-то секрет. Я выгляжу так же, как на своих фотографиях в Инстаграме!"
Андерсон также сказала, что теперь находит красоту "в интересных лицах, в лицах людей постарше".
Памела Андерсон и ее натуральность
Актриса перестала пользоваться тяжёлым макияжем в 2023 году, примерно в то же время, когда она запустила свою линию средств по уходу за кожей Sonsie.
Через год после основания, в 2024 году, Пэм стала совладелицей Sonsie.
Ее дебютным продуктом, созданным в сотрудничестве с другими компаниями, стал очищающий мусс для лица, обогащенный экстрактом шиповника и созданный с учетом особенностей ее розового сада в Ванкувере.
Памела Андерсон
Памела Андерсон - американская актриса и модель канадского происхождения. В девяностых была секс-символом благодаря откровенным съемкам для журнала Playboy (ее карьера там длилась 22 года) и роли Си Джей Паркер в телесериале "Спасатели Малибу". Активистка, выступает за права животных и охрану окружающей среды.
