Василий Вирастюк впервые показал своего пятого сына от молодой жены

Кратко:
- Василий Вирастюк отпраздновал год младшего сына
- Что известно о новых отношениях спортсмена
Украинский стронгмен и нардеп Василий Вирастюк поделился с поклонниками, что его младшему сыну Ярославу исполнился год.
На своей странице в соцсетях Вирастюк опубликовал первые кадры с сыном Ярославом.
"Пусть растет нам здоровым и счастливым и обязательно под мирным небом", – написал стронгмен.
Отметим, ранее Вирастюк не показывал своего младшего сына.
Личная жизнь Василия Вирастюка
Василий Вирастюк уже несколько лет живет в гражданском браке с дизайнером Ириной Зинченко, с которой познакомился в 2019 году. В 2023 году у них родился сын Владимир, а в 2025 Ярослав. Ирина младше Василия на 11 лет и стронгмен не планирует официально регистрировать брак с возлюбленной.
Отметим, как сообщал Главред, известная певица Елена Тополя, которая недавно развелась с Тарасом Тополей, заговорила о личной жизни. В интервью для Люкс ФМ Елена отметила, что не исключает, что в будущем она найдет нового возлюбленного и для нее главное, чтобы новые отношения не повлияли на детей.
А также когда-то украинская певица, а сейчас предательница Ани Лорак, которая живет в стране-оккупанте РФ, в прошлом году вышла замуж за испанца Исаака Виджраку. Как сообщают росСМИ, пара вместе уже два года и Исаак не оставляет Лорак даже во время туров.
О персоне: Василий Вирастюк
Василий Вирастюк – украинский актер, силач, народный депутат IX ст. (партия Слуга народа), заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) и "Самый сильный человек мира" (2004). Член сборной Украины, завоевавшей титул "Самая сильная нация мира" в 2003 и 2004 годах. Почётный президент Федерации стронгмена Украины.
