Василий Вирастюк впервые показал своего пятого сына от молодой жены

Василий Вирастюк рассказал о семейном прзднике.

Василий Вирастюк поделился семейным контентом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Василий Вирастюк

Василий Вирастюк отпраздновал год младшего сына

Что известно о новых отношениях спортсмена

Украинский стронгмен и нардеп Василий Вирастюк поделился с поклонниками, что его младшему сыну Ярославу исполнился год.

На своей странице в соцсетях Вирастюк опубликовал первые кадры с сыном Ярославом.

"Пусть растет нам здоровым и счастливым и обязательно под мирным небом", – написал стронгмен.

Сын Василия Вирастюка Ярослав / фото: скрин instagram.com, Василий Вирастюк

Отметим, ранее Вирастюк не показывал своего младшего сына.

Василий Вирастюк с бывшей женой и детьми / фото: instagram.com, Василий Вирастюк

Личная жизнь Василия Вирастюка

Василий Вирастюк уже несколько лет живет в гражданском браке с дизайнером Ириной Зинченко, с которой познакомился в 2019 году. В 2023 году у них родился сын Владимир, а в 2025 Ярослав. Ирина младше Василия на 11 лет и стронгмен не планирует официально регистрировать брак с возлюбленной.

Василий Вирастюк / инфографика: Главред

О персоне: Василий Вирастюк Василий Вирастюк – украинский актер, силач, народный депутат IX ст. (партия Слуга народа), заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) и "Самый сильный человек мира" (2004). Член сборной Украины, завоевавшей титул "Самая сильная нация мира" в 2003 и 2004 годах. Почётный президент Федерации стронгмена Украины.

