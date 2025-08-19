"Далось не просто": Пресняков впервые сделал заявление о разводе

Вот и распалась очередная ячейка общества в террористической России.

Никита Пресняков с женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alenaakrasnova, instagram.com/npresnyakov

Сын российского певца Владимира Преснякова, который поддерживает вторжение страны-агрессора России в Украину, Никита, официально сообщил о разводе со своей женой Аленой.

Об этом сын путиниста сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, у него и его жены - разные взгляды на жизнь и будущее.

Никита Пресняков с женой / фото: instagram.com, Никита Пресняков

"Мы были вместе почти десятилетие. Встретились очень рано, когда ещё только учились понимать себя и этот мир. И все эти годы были наполнены разным - светом, радостью, ошибками, трудностями, но самое главное, они были наполнены опытом.Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап", - поясняет свое решение Пресняков.

Он также добавляет, что он и его жена "выросли в разные стороны". "Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны.Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность. Мы уважаем всё, что прожили вместе, и остаёмся людьми, которые желают друг другу только счастья", - написал он.

Напомним, Главред писал, что накануне Владимир Пресняков признался в нежных чувствах к другой женщине. В собственных соцсетях он выложил фото с женщиной и написал к ней теплое обращение.

Ранее Владимир Пресняков также заявлял, что ему надоели новости о проблемах в браке его сына, поскольку у них все хорошо. Также он раскрыл детали относительно их места пребывания.

О персоне: Владимир Пресняков Владимир Пресняков — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр. В 2022 году Пресняков поддержал вторжение России в Украину, заявил о передаче гонорара с концерта в "Крокус Сити Холле" участникам вторжения на Украину. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины, так как Пресняков "выразил свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины, выступил с концертами для „спасателей-миротворцев", которые разрушают украинские города и убивают мирное население под лозунгами „Верим и ждем" и „МиZaМир"".

