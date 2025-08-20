Сын Преснякова жестко прокомментировал развод с женой

Кратко:
- На что разозлился сын Преснякова
- Что он написал в комментариях
Сын российского певца Владимира Преснякова, который поддерживает вторжение страны-агрессора России в Украину, Никита, резко отреагировал на комментарии подписчиков, которые сильно переживают о разводе пары.
На своей странице в Instagram, он резко отреагировал на сердобольные комментарии российских поклонников. В частности, одна из "жалеющих" написала: "Я в шоке. Почему расстались. Что случилось".
На что Пресняков резко отреагировал и сам лично ответил подписчице.
"Не надо, пожалуйста, гадать своей "очевидностью" когда вы понятия не имеете буквально не в чем, что у нас происходило за 10 лет", - обиделся певец.
Ранее жена артиста на своей странице в Instagram сообщила о разводе. "Мы были вместе почти десятилетие. Встретились очень рано, когда ещё только учились понимать себя и этот мир. И все эти годы были наполнены разным - светом, радостью, ошибками, трудностями, но самое главное, они были наполнены опытом.Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап", - написала Краснова.
Напомним, Главред писал, что накануне Владимир Пресняков признался в нежных чувствах к другой женщине. В собственных соцсетях он выложил фото с женщиной и написал к ней теплое обращение.
Ранее Владимир Пресняков также заявлял, что ему надоели новости о проблемах в браке его сына, поскольку у них все хорошо. Также он раскрыл детали относительно их места пребывания.
О персоне: Владимир Пресняков
Владимир Пресняков — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.
В 2022 году Пресняков поддержал вторжение России в Украину, заявил о передаче гонорара с концерта в "Крокус Сити Холле" участникам вторжения на Украину. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины, так как Пресняков "выразил свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины, выступил с концертами для „спасателей-миротворцев", которые разрушают украинские города и убивают мирное население под лозунгами „Верим и ждем" и „МиZaМир"".
