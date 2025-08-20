За запроданку Седокову серьезно взялись родственники покойного Яниса Тиммы.

Певица-предательница Анна Седокова, которая несколько месяцев назад вернулась в информационное пространство после самоубийства ее третьего мужа - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, может понести серьезную ответственность за смерть своего мужа.

Как пишут российские пропагандисты, родственники мужчины не собираются останавливаться и планируют добиться справедливости. Так, теперь Седокову намерены вызвать на допрос в Латвии по делу о доведении до самоубийства Яниса Тиммы. Об этом сообщила адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова.

"По логическому сценарию ее должны вызвать на допрос", — сказала она.

Адвокат допустила, что певица может отказаться от личного приезда и пройти процедуру дистанционного опроса при участии представителя посольства Латвии и адвоката. В случае отказа, подчеркнула юрист, въезд в Евросоюз для Седоковой может быть закрыт. Адвокат также отметила, что детали следствия не разглашаются в соответствии с латвийским законодательством.

Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.

Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.

О персоне: Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

