Филипп Киркоров имеет новые проблемы.

https://glavred.info/starnews/novaya-beda-filipp-kirkorov-trebuet-pomoshchi-vrachey-prichina-10690865.html Ссылка скопирована

Филипп Киркоров - проблемы / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

Филипп Киркоров обратился к врачам

Что у него произошло

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, снова обратился к врачам за помощью.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Киркоров решил похудеть после того, как поклонники обратили внимание на то, что он набрал вес.

видео дня

"Отъелся. Опять поправился. Стал другим человеком", — написали в комментариях к фотографии путиниста.

Поэтому певец хочет похудеть различными способами, но пока артист не подтвердил данную информацию.

Филипп Киркоров поправился / фото: скрин t.me/Ego_svita/

Болезнь Филиппа Киркорова

25 апреля на концерте в Санкт-Петербурге путинист получил сильные ожоги во время выступления на сцене. После этого врачи обнаружили у него воспаление суставов, частичный некроз кожи и лимфаденопатию. Киркоров был госпитализирован, отменил все концерты и некоторое время не показывался на публике.

Филипп Киркоров редко появляется на публике / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

После ожога путинист столкнулся и с другой проблемой – после реабилитации у него диагностировали геморрой. Для лечения Киркоров даже отправился в Грецию. Певцу подготовил отдельный номер и программу лечения, при которой используют ректальные свечи с оливковым маслом, а также ванночки и массажи.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред