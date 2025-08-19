Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Новая беда: Филипп Киркоров требует помощи врачей - причина

Элина Чигис
19 августа 2025, 09:31
41
Филипп Киркоров имеет новые проблемы.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - проблемы / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

  • Филипп Киркоров обратился к врачам
  • Что у него произошло

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, снова обратился к врачам за помощью.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Киркоров решил похудеть после того, как поклонники обратили внимание на то, что он набрал вес.

видео дня

"Отъелся. Опять поправился. Стал другим человеком", — написали в комментариях к фотографии путиниста.

Поэтому певец хочет похудеть различными способами, но пока артист не подтвердил данную информацию.

Филипп Киркоров поправился
Филипп Киркоров поправился / фото: скрин t.me/Ego_svita/

Болезнь Филиппа Киркорова

25 апреля на концерте в Санкт-Петербурге путинист получил сильные ожоги во время выступления на сцене. После этого врачи обнаружили у него воспаление суставов, частичный некроз кожи и лимфаденопатию. Киркоров был госпитализирован, отменил все концерты и некоторое время не показывался на публике.

Филипп Киркоров редко появляется на публике
Филипп Киркоров редко появляется на публике / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

После ожога путинист столкнулся и с другой проблемой – после реабилитации у него диагностировали геморрой. Для лечения Киркоров даже отправился в Грецию. Певцу подготовил отдельный номер и программу лечения, при которой используют ректальные свечи с оливковым маслом, а также ванночки и массажи.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это тихая вода перед бурей": что задумал Путин на День Независимости 24 августа

"Это тихая вода перед бурей": что задумал Путин на День Независимости 24 августа

08:31Жизнь
Новые байки о гарантиях безопасности: как Украине не наступить на старые грабли

Новые байки о гарантиях безопасности: как Украине не наступить на старые грабли

08:10Мнения
РФ массированно атаковала Полтавщину, есть "прилеты": названы цели ударов

РФ массированно атаковала Полтавщину, есть "прилеты": названы цели ударов

08:08Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она была

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она была

Китайский гороскоп на сегодня 19 августа: Тиграм - несчастный случай, Кроликам - сплетни

Китайский гороскоп на сегодня 19 августа: Тиграм - несчастный случай, Кроликам - сплетни

Фаршированный перец по-новому: весь секрет в начинке

Фаршированный перец по-новому: весь секрет в начинке

"Путин реально боится": военный раскрыл причины спешки РФ по "мирному соглашению"

"Путин реально боится": военный раскрыл причины спешки РФ по "мирному соглашению"

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

Последние новости

09:37

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 августа (обновляется)

09:31

Новая беда: Филипп Киркоров требует помощи врачей - причина

09:16

Мирное соглашение между Украиной и РФ: у Трампа назвали главное условие

08:56

Кто-то даст солдат, кто-то — деньги: Зеленский раскрыл детали поддержки Украины

08:31

"Это тихая вода перед бурей": что задумал Путин на День Независимости 24 августа

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
08:10

Новые байки о гарантиях безопасности: как Украине не наступить на старые граблимнение

08:08

РФ массированно атаковала Полтавщину, есть "прилеты": названы цели ударов

08:02

"Для Украины наступили решающие дни": Мерц назвал сроки встречи Зеленского и Путина

07:12

РФ предложила провести двухэтапные переговоры по Украине: Зеленский раскрыл детали

Реклама
06:45

Дроны атаковали НПЗ в Волгограде: вспыхнул пожар

05:25

Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивленыВидео

04:30

Тест на острое зрение: только гений найдет три отличия на изображении

04:02

Когда Путин остановит войну - два варианта, которые могут перевернуть ситуацию

03:35

Все пойдет, как по маслу: для двух знаков зодиака неделя будет максимально удачной

02:48

Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным - Зеленский

02:17

"Путин реально боится": военный раскрыл причины спешки РФ по "мирному соглашению"

02:10

Саммит на троих: эксперт объяснил, как Путин использует Трампа против ЗеленскогоВидео

01:47

Встреча Зеленского и Путина уже готовится - Трамп

01:30

"Полагаю, что будет": звезда "Баффи" раскрыла правду о своем возвращении в сериал

01:09

Украина не отдаст территории и предлагает США масштабное соглашение: итоги встречи

Реклама
00:52

CNN: США готовят гарантии безопасности для Украины

00:36

"Он где-то среди нас": Трамп жестко оконфузился на переговорах в Белом домеВидео

00:07

В ближайшие часы могут быть ракетные удары: РФ подняла в небо авиацию

18 августа, понедельник
23:16

Трамп внезапно изменил планы, переговоры затягиваются: при чем здесь Путин

22:59

Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным: стали известны первые подробности

22:34

Путин согласился на гарантии безопасности для Украины - ТрампВидео

22:30

Новые машины без "запаски": эксперты раскрыли причину и что предлагают вместо нее

22:07

Зеленский и Трамп сделали заявления об оккупированных территориях

21:29

Трамп допустил размещение войск США в Украине: что говорят в России

21:23

"Ну так случилось": путинистка Валерия заговорила о разводе с Пригожиным

21:17

"На паузе": СМИ раскрыли новые подробности атаки на Волгоградский НПЗ

21:02

Трамп озвучил неожиданный сценарий мира для Украины: без перемирия и тишины

21:02

Трамп очень удивился: дизайнер Зеленского раскрыла детали образа президента в США

20:57

Ольга Сумская попала в новый громкий скандал - что произошло

20:43

Украина в НАТО и гарантии по примеру 5-й статьи: Трамп сделал заявление

20:40

Трамп намекнул на отправку войск США в Украину - что предполагается

20:37

Наташа Королева попросила у невестки прощения странным способом - детали

20:25

Зеленский встретился с Трампом - первые подробности переговоров

20:07

Не просто мишень: Сибига раскрыл, чего добивается РФ, атакуя терминалы Азербайджана

19:43

Жара усилится, а потом придет резкое похолодание: какой будет погода в ближайшие дни

Реклама
19:38

Зеленский принял в США лидеров Европы и раскрыл планы на переговоры с Трампом

19:21

План Трампа и Путина: ключевой союзник Украины сделал неоднозначное заявление

19:17

Переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме - онлайн трансляция решающей встречи

19:10

"Будапешт" вместо НАТО: как Россия руками Трампа пытается вернуть Украинумнение

19:08

Ловушка для Украины: чем закончатся переговоры Зеленского и Трампа

18:57

Тыква будет как мед: две вещи в сентябре, и соседи будут завидовать вашему урожаюВидео

18:25

Трамп сделал громкое заявление о конце войны в Украине перед переговорами с Зеленским

18:12

Болезнь или смерть могут настигнуть: можно ли носить украшения умерших родственниковВидео

18:00

Успеть за 13 секунд: только настоящий Шерлок найдет конверт на рисунке

17:56

Мощный 5-балльный шторм приближается к Украине: в ближайшее время ударит магнитная буря

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять