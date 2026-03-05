"Думал всем надоел": Потап анонсировал громкое возвращение с Настей Каменских

Потап рассказал, сколько зарабатывает после побега из Украины.

Украинский рэпер Потап, который уехал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, похвастался миллионными заработками на своих проектах. Также он анонсировал громкое возвращение дуэта Потап и Настя Каменских. Об этом он рассказал в интервью Вадиму Бухкалову.

Потап признался, что основной доход он получает с выступлений NK (Настя Каменских) и Slavic Balagan. Рэпер раскрыл, что в 2025 году заработал на своем проекте более миллиона долларов. Гонорары Насти Каменских и Потапа на частных мероприятиях стартуют от 25 тысяч евро. Итоговая стоимость выступления напрямую зависит от локации и масштаба события: если артисту предстоит сложная логистика или перелеты, сумма вознаграждения может вырасти до 40 тысяч евро.

Отдельно цена возрастает, если Потапу и Насте предстоит выступать вместе — до 100 тысяч евро. Потап заметил, что предложения поступают несмотря на внушительный гонорар, и анонсировал возможное возвращение легендарного дуэта с концертом в 2027 году.

Сейчас Потап сосредоточен на своем проекте Balagan. Рэпер решил отказаться от слова Slavic в названии, потому что стремится сделать его более интернациональным. В 2026 году артист планирует выступать на фестивалях и выпустить пять альбомов на разных языках: украинском, польском, английском, испанском и немецком.

"Война и что-то я думал, что Потап всем надоел. А на западе никто не знает, что Потап это Потап, поэтому можно изголяться как угодно", — прокомментировал рэпер.

