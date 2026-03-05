Укр
"Думал всем надоел": Потап анонсировал громкое возвращение с Настей Каменских

Кристина Трохимчук
5 марта 2026, 10:32
Потап рассказал, сколько зарабатывает после побега из Украины.
Потап и Настя вернутся на сцену
Потап и Настя вернутся на сцену / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских, Потап

Вы узнаете:

  • Сколько зарабатывает Потап
  • Когда Потап и Настя Каменских вернутся на сцену

Украинский рэпер Потап, который уехал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, похвастался миллионными заработками на своих проектах. Также он анонсировал громкое возвращение дуэта Потап и Настя Каменских. Об этом он рассказал в интервью Вадиму Бухкалову.

Потап признался, что основной доход он получает с выступлений NK (Настя Каменских) и Slavic Balagan. Рэпер раскрыл, что в 2025 году заработал на своем проекте более миллиона долларов. Гонорары Насти Каменских и Потапа на частных мероприятиях стартуют от 25 тысяч евро. Итоговая стоимость выступления напрямую зависит от локации и масштаба события: если артисту предстоит сложная логистика или перелеты, сумма вознаграждения может вырасти до 40 тысяч евро.

Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских - концерт / фото: instagram.com, Потап

Отдельно цена возрастает, если Потапу и Насте предстоит выступать вместе — до 100 тысяч евро. Потап заметил, что предложения поступают несмотря на внушительный гонорар, и анонсировал возможное возвращение легендарного дуэта с концертом в 2027 году.

Сейчас Потап сосредоточен на своем проекте Balagan. Рэпер решил отказаться от слова Slavic в названии, потому что стремится сделать его более интернациональным. В 2026 году артист планирует выступать на фестивалях и выпустить пять альбомов на разных языках: украинском, польском, английском, испанском и немецком.

Настя Каменских с Потапом
Настя Каменских с Потапом вернутся в 2027 году на сцену / фото: instagram.com, Настя Каменских

"Война и что-то я думал, что Потап всем надоел. А на западе никто не знает, что Потап это Потап, поэтому можно изголяться как угодно", — прокомментировал рэпер.

Потап
Потап / инфографика: Главред

О персоне: Потап

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

