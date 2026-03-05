Если ФЛП или неполный день - запрещено: как работает программа єЯсла

Программа не учитывает реальные жизненные обстоятельства и имеет ряд ограничений, из-за которых значительная часть семей остается вне ее.

В Украине начали выплаты єЯсла - как работает программа / Коллаж: Главред

С 1 января в Украине заработала программа "єЯсла", которая предусматривает ежемесячную денежную помощь для компенсации расходов на уход за ребенком. Но на практике далеко не все родители, которые нуждаются в программе, могут ею воспользоваться. А это, в свою очередь, вызывает дискуссии о необходимости ее доработки.

єЯсла – что предусматривает программа

Программа "єЯсла", выплаты по которой уже стартовали, имеет целью поддержать семьи с маленькими детьми и стимулировать более быстрое возвращение родителей к работе после первого года жизни ребенка. Предполагается, что государство частично компенсирует расходы на уход за ребенком, чтобы родители могли совмещать воспитание с профессиональной деятельностью, а дети — получать уход в безопасном и удобном формате.

Проще говоря, "єЯсла" — это попытка помочь семьям оплатить детский сад, няню или дополнительные услуги по уходу за ребенком в возрасте от одного до трех лет.

Получателями помощи могут быть мать или другой законный представитель ребенка в возрасте от 1 до 3 лет (кроме приемных родителей и патронатных воспитателей), которые фактически ухаживали за ребенком и вышли на работу на условиях полного рабочего времени. Это условие является ключевым: для участия в программе заявитель должен иметь официально подтвержденный восьмичасовой рабочий день. Именно этот критерий определяет право на выплату.

Полученные средства можно использовать исключительно на оплату услуг по уходу за ребенком. В частности, это могут быть:

частные учреждения дошкольного образования;

официально зарегистрированные няни, ФЛП или юридические лица, предоставляющие услуги по уходу за детьми;

платные услуги в коммунальных или государственных детских садах (оплата питания, занятий в кружках и секциях, пребывания в дежурных группах сверх бесплатного времени, а также коррекционные или развивающие занятия, не входящие в базовую образовательную программу).

Размер помощи составляет:

8 000 гривен в месяц — для семей, в которых родители вернулись на работу после достижения ребенком одного года;

12 000 гривен в месяц — для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью.

Для получения выплаты заявитель должен обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать:

документ, удостоверяющий личность;

РНОКПП (при наличии);

свидетельство о рождении ребенка;

копию или выписку из приказа о выходе на работу на условиях полного рабочего времени.

программа єЯсла / Инфографика: Главред

Документы также можно подать онлайн — через сервис Дія.Шеринг, без бумажных копий. Учреждения и специалисты, предоставляющие услуги по уходу за детьми в рамках программы "єЯсла", должны соответствовать определенным видам экономической деятельности (КВЭД):

78.20 — деятельность агентств временного трудоустройства. В частности, может охватывать посреднические услуги по подбору персонала для ухода за детьми (няни через агентства).

97.00 — деятельность домашних хозяйств как работодателей для домашней прислуги. Используется в случаях, когда семья официально оформляет няню для ухода за ребенком.

85.10 — дошкольное образование. Частные и коммунальные детские сады, ясли, центры раннего развития.

87.90 — предоставление других услуг по уходу с обеспечением проживания. Специализированные учреждения по уходу, в частности для детей, нуждающихся в дополнительной поддержке (в зависимости от формата учреждения).

88.91 — дневной уход за детьми. Центры дневного пребывания, группы кратковременного ухода, ясли, центры ухода без проживания.

Как сообщили в ответ на запрос Главреда в Минсоцполитики, за январь программой воспользовались 2006 человек. Помощь предусмотрена для матери, отца или другого законного представителя ребенка (кроме приемных родителей и родителей-воспитателей), которые фактически осуществляли уход за ребенком и вышли на работу в режиме полного рабочего времени.

Право на выплату имеют родители, которые:

ухаживали за ребенком;

вышли на полный рабочий день;

заключили договор с поставщиком услуг до достижения ребенком трех лет.

Помощь предоставляется со месяца после достижения ребенком одного года и выплачивается до трехлетия включительно. Если обратиться в течение шести месяцев с момента возникновения права (выхода на работу), выплату начислят суммарно за предыдущие месяцы — но не ранее января 2026 года.

Заявления можно подать лично, по почте, через портал "Дія" (при технической возможности), через ЦНАП или уполномоченных представителей местных органов власти.

Оплата осуществляется исключительно безналичным путем через специальный счет с режимом использования — так называемую "Дія.Картку" или другой специальный счет в уполномоченном банке.

Полученные средства необходимо использовать в течение 90 календарных дней. Неиспользованные суммы возвращаются банком на счет Пенсионного фонда.

Воспользоваться могут не все

Однако оказалось, что на практике программа имеет ряд ограничений, из-за которых значительная часть семей фактически остается вне ее. Родители обращают внимание на то, что программа не учитывает реальные жизненные обстоятельства.

Мама 1,3-летнего Луки Елена Мосендз рассказала Главреду, что хотела воспользоваться программой, чтобы разгрузить бабушку, которая помогает с воспитанием внука, но столкнулась с трудностями.

"Я работаю на основном месте работы на 0,75 ставки — это шесть часов ежедневно. Мой муж служит, поэтому я с ребенком фактически одна. Единственный человек, который может помочь с уходом в мое рабочее время, — это бабушка, она уже на пенсии. Каждое утро я должна собрать и накормить ребенка, отвести его к бабушке, вернуться домой, отработать свой день, а вечером снова идти забирать сына. Ребенку сейчас год и три месяца. Он очень активный, и такой режим — это ежедневная нагрузка как для бабушки, так и для меня. А еще есть быт: приготовить еду, убрать, купить продукты — и все это тогда, когда ты работаешь полную неделю", — объясняет Елена.

Женщина также рассматривала вариант, может ли бабушка Луки — стать муниципальной няней, но выяснилось, что Елена не может принять участие в программе, поскольку работает не на полную ставку.

"Для меня это выглядит нелогично и несправедливо. Кроме того, я являюсь ФЛП. Помимо основной работы, я предоставляю консультационные услуги. Суммарно моя нагрузка превышает полную ставку. Но, согласно последним разъяснениям Государственной службы Украины по делам детей, ФЛП не могут участвовать в программе — даже если они платят налоги. Получается парадокс: налогов я плачу больше, чем некоторые работники с полной занятостью, но права на помощь не имею", — говорит Елена Мосендз.

По ее мнению, сама программа, безусловно, нужна. Но она совсем не учитывает психологию ребенка. "Моему сыну год и три месяца, и он уже проводит без меня шесть-восемь часов в день. Когда я возвращаюсь домой, он буквально не отпускает меня ни вечером, ни ночью. У нас до сих пор продолжается грудное вскармливание — ему трудно компенсировать время без мамы и без папы. Фактически мне приходится быть для него и мамой, и папой. Единственный вариант, который предлагает государство в моем случае, — перейти с 0,75 ставки на полную. То есть добавить еще два часа работы ежедневно и забрать эти два часа у ребенка. Это означает полное отсутствие времени на отдых, развитие, кружки или даже элементарные бытовые дела", — резюмирует Елена.

Кроме того, в соцсети отмечают, что не каждый садик подходит под эту программу.

"У ФЛП или юрлица в документах должен быть определенный вид деятельности по КВЭД. Иначе деньги на карту Пенсионный фонд выплатит после месяца предоставления им пакета документов, в том числе и справки с места работы (это подтверждается фактом уплаты налогов в казну вашим предприятием), но использовать их можно только в определенных случаях, как и с "еМалятком". Ближайший частный "садик" оказывается не садиком. У них нет укрытия, и поэтому лицензии нет. Они просто "заведение культуры и спорта" и поэтому там расплатиться с этой карты вы не сможете. Как и просто перевести деньги в наличные", - отмечает Мария Курносенко.

Аналогичная проблема и с размером компенсации – родители отмечают, что определенные суммы не способны даже частично покрывать расходы на няню.

"Компенсация предусмотрена только для частного садика или няни из агентства, что делает ее недоступной для многих родителей. Особенно в небольших городах и селах, где таких услуг просто нет или они слишком дороги. Не вижу смысла в программе в таком формате. Гораздо более эффективными были бы целевые средства на детские товары, питание или базовые потребности ребенка – тогда помощь была бы действительно ощутимой и справедливой", – считает Светлана Балог.

Есть и еще одна проблема — оформление услуги даже для тех, кто подпадает под программу, не всегда возможно с первого раза.

Как рассказала Главреду глава SaveDnipro, соучредитель SaveEcoBot Ирина Черныш, из-за очередей в Пенсионном фонде подать документы на оплату садика для младшего сына Льва, которому 2,5 года, ей удалось за полтора месяца.

"Мне осталось пять месяцев до трехлетия ребенка. Я подумала: даже полгода компенсации — это приятный бонус для бюджета. Но пока все сделано так, что услуга фактически недоступна", — объясняет Ирина.

Женщина ожидала, что оформление будет доступно через приложение "Дія", однако услуги там не оказалось. Поскольку оформлением занимается Пенсионный фонд, сначала она планировала обратиться в отделение в Голосеевском районе, однако оно оказалось временно закрытым. Тогда поехала в главное управление, чтобы уточнить перечень документов.

"На сайте я не нашла четкого перечня документов. Информация была фрагментарной, но единого официального списка — не было. Я выделила рабочий день, взяла договор с садиком, свои документы, свидетельство о рождении ребенка. Приехала — и там мне сказали, что они этим не занимаются, нужно обращаться в сервисные центры", — рассказала Ирина Черныш.

В сервисном центре, по ее словам, женщина увидела огромную очередь.

"Было около 11:30. Небольшой коридор, в котором одновременно находились до 100 человек. Люди стояли настолько плотно, что невозможно было даже повернуться. У меня был 256-й номер. Работница центра сразу предупредила, что в этот день попасть на прием почти нереально", — отметила Ирина.

Впоследствии женщина узнала о возможности записи через электронную очередь на сайте Пенсионного фонда. Однако там возникла другая проблема: на социальную услугу предусмотрено 55 минут, тогда как система работает со слотами по 15 минут. И если нет четырех свободных слотов подряд, записаться невозможно. В итоге она нашла доступную запись в Фастове — через две недели. В то же время компенсация начисляется с момента подачи документов.

Соответственно, возникает парадокс: желание государства помочь есть, но значительное количество семей, особенно семей военных, остаются вне программы из-за ее негибкости.

