Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Бункер не спасет: почему ликвидация Хаменеи стала "черной меткой" для Путина

Руслан Иваненко
5 марта 2026, 02:10
Эксперт объяснил, почему ликвидация Хаменеи является сигналом для авторитарных режимов.
Трамп, Путин
Путин оказывается под угрозой из-за изменений в нефтяных поставках / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

О главном:

  • Путин может оказаться в критической ситуации из-за нефтяного рынка
  • Ликвидация Хаменеи является сигналом для других авторитарных режимов
  • Запад боится неконтролируемого распада России и ядерного шантажа

В ночь на 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль провели массированную военную операцию против Ирана — стратегического партнера России и ключевого поставщика вооружений для войны против Украины.

Сигнал для диктаторов

Руководитель Центра исследований России, дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду заявил, что события вокруг Ирана могут стать сигналом для других авторитарных режимов, в частности для Владимира Путина.

видео дня

"Ликвидация аятоллы Хаменеи в его бункере — прямой сигнал для диктаторов: ни бункеры, ни наличие ядерного оружия не спасают", — отметил Огрызко.

По его словам, Путин сейчас вынужден делать выводы, особенно учитывая стремление президента США Дональда Трампа контролировать мировой нефтяной рынок.

Риски для РФ

Эксперт пояснил, что Трамп может получить стратегическое преимущество, если в Иране появится режим, который будет ориентирован на США, подобно ситуации в Венесуэле. Это позволит Вашингтону влиять на глобальные поставки нефти, делая российскую нефть менее актуальной для мирового рынка.

"Если миру не нужна российская нефть, на которой держится ее экономика, Россия оказывается в критически опасной ситуации", — подчеркнул Огрызко.

Он добавил, что западные партнеры пока не желают катастрофы для РФ из-за риска ядерного шантажа и неконтролируемого распада страны.

Чего не хватает Европе

Дипломат также подчеркнул проблемы близорукой политической логики в Западной Европе: "Большинство политиков думают только на период своего мандата, а стратегическое мышление на десятилетия отсутствует. Это ограничивает реальные действия против глобальной угрозы, которой является Россия".

По мнению Огрызко, стратегическое мышление требует планирования и конкретных шагов для нейтрализации угрозы со стороны России, что, к сожалению, пока не наблюдается в ведущих европейских столицах.

Смотрите видео, в котором Владимир Огрызко рассказал о катастрофических последствиях войны в Иране для России и Путина:

Почему Россия отказалась спасать Иран после ударов - мнение аналитиков

Как писал Главред, аналитики ISW отмечают, что после начала ударов США и Израиля по Ирану и ликвидации значительной части его руководства Москва ограничилась лишь формальными соболезнованиями и стандартными заявлениями.

По мнению экспертов, такие реакции Кремля демонстрируют его ограниченные возможности поддерживать Иран в сложной ситуации и подчеркивают асимметрию отношений между союзниками. В то же время аналитики предполагают, что Россия и в дальнейшем будет оставаться сосредоточенной на собственных военных действиях в Украине, пытаясь добиться уступок от США, не отказываясь от своих целей в войне.

Атака на Иран - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Великобритания намерена привлечь украинских специалистов для помощи странам Персидского залива в усилении защиты от иранских беспилотников. О таких планах сообщил премьер-министр Кир Стармер.

Кроме того, после начала ударов Израиля и США по Ирану и ликвидации значительной части его руководства Россия не оказала союзнику практической поддержки, ограничившись соболезнованиями и стандартными заявлениями. Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны.

Напомним, что решение о начале масштабной военной операции против Ирана президент США Дональд Трамп принял после длительного давления со стороны ключевых партнеров Вашингтона на Ближнем Востоке, в частности Израиля и Саудовской Аравии, говорится в материале The Washington Post.

Читайте также:

О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Иран Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Огрызко Атака на Иран
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Бункер не спасет: почему ликвидация Хаменеи стала "черной меткой" для Путина

Бункер не спасет: почему ликвидация Хаменеи стала "черной меткой" для Путина

02:10Мир
В Украине могут ввести графики отключения воды - тревожный прогноз

В Украине могут ввести графики отключения воды - тревожный прогноз

23:12Украина
Мирные переговоры на паузе: Зеленский назвал условие новой трехсторонней встречи

Мирные переговоры на паузе: Зеленский назвал условие новой трехсторонней встречи

22:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Знаю, что не прощу": Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Паперной

"Знаю, что не прощу": Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Паперной

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

Китайский гороскоп на завтра 5 марта: Собакам - перемены, Змеям - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 5 марта: Собакам - перемены, Змеям - проблемы

Гороскоп на сегодня 5 марта: Девам - прибыль, Козерогам - трудности

Гороскоп на сегодня 5 марта: Девам - прибыль, Козерогам - трудности

Гороскоп Таро на завтра 5 марта: Тельцам - стойкость, Близнецам - доказать себя

Гороскоп Таро на завтра 5 марта: Тельцам - стойкость, Близнецам - доказать себя

Последние новости

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с мячом за 49 с

03:49

Никакой мистики: почему на самом деле во двор постоянно прилетает черная птица

03:30

Можно ли сушить волосы вниз головой: правда или миф

03:00

Им действительно повезет: фортуна вот-вот улыбнется четырем знакам зодиака

02:10

Бункер не спасет: почему ликвидация Хаменеи стала "черной меткой" для ПутинаВидео

Россию ждет катастрофа из-за войны в Иране, Путин может стать следующим – ОгрызкоРоссию ждет катастрофа из-за войны в Иране, Путин может стать следующим – Огрызко
02:00

Наталья Могилевская потрясла признанием о Тине Кароль

01:19

Как американцы сажают картошку: необычный способ без перекопкиВидео

00:46

Эпоха натяжных потолков в прошлом: 4 решения, которые делают интерьер элитным

04 марта, среда
23:51

Когда обрезать деревья, чтобы не потерять урожай: названы оптимальные срокиВидео

Реклама
23:12

В Украине могут ввести графики отключения воды - тревожный прогноз

23:01

"Такая же, как и дочь": Ольга Сумская попала в позорный скандал

22:34

Ситуация изменилась: когда не будет света в Днепре и области 5 мартаФото

22:25

Мирные переговоры на паузе: Зеленский назвал условие новой трехсторонней встречиВидео

22:22

Шикарное блюдо на Пасху 2026: гости ахнут от восторгаВидео

22:14

Как правильно подобрать цвет консилера, блеска и теней: крутой лайфхак

22:04

Самые модные сумки весны: стильные модели от Андре Тана

21:35

"Зацепиться не за что": оккупанты готовят стремительный рывок вглубь фронта

21:29

Источник раскрыл, сколько было мужчин у Анджелины Джоли после Питта

21:17

Украину снова засыплет снегом: синоптики назвали регионы

21:06

Бэкхемы обратились к сыну-отшельнику в его день рождения

Реклама
21:05

"Мы готовы": Украина поможет странам Ближнего Востока в борьбе против Ирана

21:04

Наступила настоящая весна: в Тернополе ожидается повышение температуры

20:20

Света будет больше: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях на 5 марта

20:16

Дроны поразили в РФ корабль, который атаковал Украину "Калибрами" - аналитики

20:12

Мерц поставил ультиматум Трампу: Денисенко - о переформатировании переговоровмнение

20:07

Минус 30 гривен на ценниках: в Украине подешевели основные виды мяса

19:46

"Шахтер" под угрозой суда: топ-клуб Европы готовит радикальный шаг, детали

19:17

Вопреки планам Кремля россияне выступили за переговоры с Украиной - СМИ

19:16

В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты

19:09

Когда следует переходить с зимних шин на летние: водителям назвали срокиВидео

18:58

Цены на АЗС переписали – как изменилась ситуация на заправках ДнепраФото

18:34

Если имущество осталось в оккупации: в "Дії" запускают услугу для оформления репараций

18:29

Украину накроет новая магнитная буря: уже известна дата

18:15

Хотят заставить ВСУ отступить: россияне бросили силы для захвата двух городов

18:10

Учитель бросил все и 32 года жил один на острове: как о нем узнал мир

18:01

О цене 65 гривен можно забыть: эксперт оценил, как изменится стоимость бензина

17:55

Проект окружен атмосферой тайны: вышел новый тизер фильма СпилбергаВидео

17:32

Антициклон из Польши принесет на Львовщину контрастную погоду: прогноз на 5 марта

17:20

Весна начинается: почему важно срочно осмотреть крышу и стены дома

17:10

Куда прицепить булавку, чтобы защитить дом от негатива: совет мольфараВидео

Реклама
17:04

Украине не придется подписывать мирное соглашение с РФ: дипломат назвал условие

16:58

РФ атаковала железную дорогу в Одесской области: есть раненые, двое из них - дети

16:44

Как выглядели египетские пирамиды в древности: ученые раскрыли тайну

16:43

Доллар установил невиданный ранее рекорд: новый курс валют на 5 марта

16:31

Режим Путина начинает шататься: дипломат сказал, кто может изменить систему в РФВидео

16:11

Мороз и мокрый снег надвигаются на Полтавщину: синоптики назвали дату непогоды

16:05

Люди ходили над тайным подвалом более века: какое "сокровище" нашли внутри

15:51

О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

15:33

Что нельзя делать в праздник 5 марта - строгие приметы и запреты

15:31

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять