Бункер не спасет: почему ликвидация Хаменеи стала "черной меткой" для Путина

Эксперт объяснил, почему ликвидация Хаменеи является сигналом для авторитарных режимов.

Путин оказывается под угрозой из-за изменений в нефтяных поставках / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

О главном:

Путин может оказаться в критической ситуации из-за нефтяного рынка

Ликвидация Хаменеи является сигналом для других авторитарных режимов

Запад боится неконтролируемого распада России и ядерного шантажа

В ночь на 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль провели массированную военную операцию против Ирана — стратегического партнера России и ключевого поставщика вооружений для войны против Украины.

Сигнал для диктаторов

Руководитель Центра исследований России, дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду заявил, что события вокруг Ирана могут стать сигналом для других авторитарных режимов, в частности для Владимира Путина.

"Ликвидация аятоллы Хаменеи в его бункере — прямой сигнал для диктаторов: ни бункеры, ни наличие ядерного оружия не спасают", — отметил Огрызко.

По его словам, Путин сейчас вынужден делать выводы, особенно учитывая стремление президента США Дональда Трампа контролировать мировой нефтяной рынок.

Риски для РФ

Эксперт пояснил, что Трамп может получить стратегическое преимущество, если в Иране появится режим, который будет ориентирован на США, подобно ситуации в Венесуэле. Это позволит Вашингтону влиять на глобальные поставки нефти, делая российскую нефть менее актуальной для мирового рынка.

"Если миру не нужна российская нефть, на которой держится ее экономика, Россия оказывается в критически опасной ситуации", — подчеркнул Огрызко.

Он добавил, что западные партнеры пока не желают катастрофы для РФ из-за риска ядерного шантажа и неконтролируемого распада страны.

Чего не хватает Европе

Дипломат также подчеркнул проблемы близорукой политической логики в Западной Европе: "Большинство политиков думают только на период своего мандата, а стратегическое мышление на десятилетия отсутствует. Это ограничивает реальные действия против глобальной угрозы, которой является Россия".

По мнению Огрызко, стратегическое мышление требует планирования и конкретных шагов для нейтрализации угрозы со стороны России, что, к сожалению, пока не наблюдается в ведущих европейских столицах.

Смотрите видео, в котором Владимир Огрызко рассказал о катастрофических последствиях войны в Иране для России и Путина:

Почему Россия отказалась спасать Иран после ударов - мнение аналитиков

Как писал Главред, аналитики ISW отмечают, что после начала ударов США и Израиля по Ирану и ликвидации значительной части его руководства Москва ограничилась лишь формальными соболезнованиями и стандартными заявлениями.

По мнению экспертов, такие реакции Кремля демонстрируют его ограниченные возможности поддерживать Иран в сложной ситуации и подчеркивают асимметрию отношений между союзниками. В то же время аналитики предполагают, что Россия и в дальнейшем будет оставаться сосредоточенной на собственных военных действиях в Украине, пытаясь добиться уступок от США, не отказываясь от своих целей в войне.

Атака на Иран - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Великобритания намерена привлечь украинских специалистов для помощи странам Персидского залива в усилении защиты от иранских беспилотников. О таких планах сообщил премьер-министр Кир Стармер.

Кроме того, после начала ударов Израиля и США по Ирану и ликвидации значительной части его руководства Россия не оказала союзнику практической поддержки, ограничившись соболезнованиями и стандартными заявлениями. Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны.

Напомним, что решение о начале масштабной военной операции против Ирана президент США Дональд Трамп принял после длительного давления со стороны ключевых партнеров Вашингтона на Ближнем Востоке, в частности Израиля и Саудовской Аравии, говорится в материале The Washington Post.

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

