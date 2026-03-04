Украине не придется подписывать мирное соглашение с РФ: дипломат назвал условие

Нынешние события напрямую влияют на ситуацию как в Украине, так и в России.

https://glavred.info/world/ukraine-ne-pridetsya-podpisyvat-mirnoe-soglashenie-s-rf-diplomat-nazval-uslovie-10746008.html Ссылка скопирована

Путин боится за свою жизнь / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, скриншот из видео

Что сказал Огрызко:

Путин живет со страхом стать следующим, кого ликвидируют

Диктатор, скорее всего, не согласится на трехсторонние переговоры лидеров

Глава Кремля теряет своих союзников

Массированная военная операция против Ирана стала кошмаром для кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина, ведь он увидел, что дотянуться можно куда угодно.

Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра исследований России дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, Путину постоянно приходится жить с мыслями, что в любой момент по нему может ударить, например, ракета Фламинго.

видео дня

"Путину с этим приходится жить постоянно. Это мы с вами привыкли жить от тревоги к тревоге и уже на нее иногда даже не обращаем внимания. А этот человек, точнее, нечеловек, себя очень любит, чтобы рисковать", - отметил эксперт.

Из-за событий на Ближнем Востоке также, скорее всего, изменилась позиция Кремля относительно встречи на уровне лидеров. Ведь раньше ОАЭ или Саудовская Аравия были хорошими местами для переговоров, однако уже сейчас туда никто не полетит.

"Для Путина эта тема теперь вообще закрыта. Встреча где-то в Европе? Этот вопрос для него дважды закрыт, потому что это недружественные к нему страны, которые могут посадить самолет и арестовать "тело", которое там будет находиться. Поэтому страхи Путина перечеркивают все эти варианты", - пояснил Огрызко.

Смотрите видео о катастрофических последствиях войны в Иране для России и Путина:

Сейчас наступил момент, когда ситуация начала меняться в целом из-за войны в Иране. Она покажет, что Путин теряет своих союзников и боится всего, поэтому Украине нельзя вестись на любые обещания относительно уступок РФ.

"Сейчас тот момент, когда мы должны начать менять ситуацию в целом. Если мы сможем уничтожить российскую экономику и российскую военную промышленность, то какой смысл соглашаться на требования Путина, подписывать какие-то "мирные соглашения", которые на самом деле будут означать нашу капитуляцию? Поэтому все эти события играют на руку Украине. Поэтому нам сейчас нужно демонстрировать четкость, жесткость, выносливость и не делать ни одного шага назад", - подытожил дипломат.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Как удар по Ирану влияет на Россию

Главред писал, что, по словам Огрызка, устранение верховного лидера Ирана Али Хаменеи и хаос в стране являются серьезным ударом для России. Иран был ключевым поставщиком дронов и баллистики российским войскам, но операция США и Израиля ставит крест на этом сотрудничестве.

Действия США и Израиля уже нанесли Ирану серьезные потери, и стране придется "зализывать раны". Дипломат надеется, что после этих событий ни нынешний режим Ирана, ни любой следующий не сможет восстановить реальное производство или помогать России продолжать войну.

Война в Иране - последние новости

Напомним, Главред писал, что ассамблея экспертов под давлением Корпуса стражей исламской революции избрала Моджтабу Хаменеи следующим лидером Исламской Республики.

Ранее сообщалось, что в начале операции "Эпическая ярость" Соединенные Штаты уничтожили иранский авианосец "Шахид Бахман Багери", который считался крупнейшим боевым кораблем, потопленным со времен Второй мировой войны.

Накануне стало известно, что США уничтожили 17 иранских кораблей и одну подводную лодку с начала операции "Эпическая ярость". Кроме того, американские силы поразили почти две тысячи целей.

Читайте также:

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред