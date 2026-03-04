Укр
Проект окружен атмосферой тайны: вышел новый тизер фильма Спилберга

Виталий Кирсанов
4 марта 2026, 17:55
Судя по кадрам, группа загадочных существ, живущих среди людей, готовится открыть человечеству свою истинную природу.
Вышел новый тизер фильма Спилберга
Вышел новый тизер фильма Спилберга / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

  • Новый ролик не раскрывает ключевых деталей сюжета
  • В украинский прокат лента выйдет 11 июня 2026 года

В Сети представили свежий тизер научно-фантастической драмы "День истины" (Disclosure Day) от культового режиссёра Стивена Спилберга ("Челюсти", "Парк Юрского периода", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана", "Поймай меня, если сможешь", "Вестсайдская история").

Новый ролик не раскрывает ключевых деталей сюжета. Судя по кадрам, группа загадочных существ, живущих среди людей, готовится открыть человечеству свою истинную природу. Однако, кем именно они являются и какие цели преследуют - создатели намеренно держат в секрете.

видео дня

С самого начала проект "День истины" был окружён атмосферой тайны. Долгое время его описывали лишь как "новый фильм Спилберга об НЛО", без уточнения названия, актёрского состава и конкретных сюжетных деталей. Лишь в середине декабря 2025 года, с выходом первого тизера, зрители получили первые официальные подробности о картине.

Похоже, интрига остаётся главным инструментом продвижения фильма - и интерес к нему только растёт.

Главные роли в фильме получили такие звезды, как Эмили Блант ("Дьявол носит Prada", "Сикарио", "Тихое место", "Каскадер"), Джош О'Коннор ("Соперники", "Химера", "Достать ножи: Воскрешение покойника"), Колин Ферт ("Дневник Бриджит Джонс", "Реальная любовь", "Король говорит", "Kingsman"), Ив Хьюсон (сериал "Идеальная пара"), Колман Доминго ("Кэндимен", "Синг Синг", "Бегущий человек", сериал "Эйфория"), Уайатт Расселл ("Громовержцы", "Оверлорд", сериалы "Черное зеркало", "Сокол и Зимний солдат", "Монарх: Наследие монстров") и другие.

Сценарий к "Дню истины" написал самый успешный киносценарист всех времен Дэвид Кэпп, известный по таким хитам, как "Парк Юрского периода", "Путь Карлито", "Миссия невыполнима", "Человек-паук", "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа", "Операция "Черный кейс", "Мир Юрского периода: Возрождение" и многими другими.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H Film Distribution Company, в украинский прокат лента выйдет 11 июня 2026 года.

Легендарный сериал "Секретные материалы" ("Совершенно секретно") получит полноценный перезапуск. Стриминговая платформа Hulu официально заказала пилот нового проекта. Над ним работает режиссёр и продюсер Райан Куглер, известный по фильму "Грешники".

На Берлинском международном кинофестивале журналисты спросили у британского актера Каллума Тернера ("Фантастические твари", "Властелины воздуха"), станет ли он новым агентом 007. И хотя Каллум отреагировал с улыбкой, ответа, которого ждали поклонники, не прозвучало.

О персоне: Стивен Спилберг

Стивен Спилберг - американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, считающийся одной из самых влиятельных фигур в истории мирового кинематографа. Он является создателем концепции современного блокбастера и одним из самых кассовых режиссеров всех времен.

Родился 18 декабря 1946 года в еврейской семье; его предки были эмигрантами из Украины.

В детстве Спилбергу диагностировали дислексию, что, по его словам, подтолкнуло его к поиску утешения в создании фильмов.

Спилберг известен способностью работать как в жанре захватывающего развлекательного кино, так и в жанре глубокой академической драмы.

Знаковые работы: "Инопланетянин", серия фильмов об "Индиане Джонсе", "Парк Юрского периода", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана", "Линкольн".

Многократный лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и других престижных кинонаград.

