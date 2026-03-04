Весна начинается: почему важно срочно осмотреть крышу и стены дома

Вы узнаете:
С приходом весны владельцам жилья советуют провести "ревизию" дома. Зима нередко оставляет после себя трещины, протечки и скрытые влажные участки, которые со временем обходятся дороже.
Эксперты по защите прав потребителей предупреждают, что небольшие дефекты, если их пропустить весной и летом, могут быстро перерасти в серьезные проблемы и привести к заметным расходам. Об этом пишет NTV.
Проверка фасада и крыши после зимы
В первую очередь рекомендуется осмотреть фасад. Владельцев жилья должны насторожить трещины и щели в кладке, а также мокрые пятна и участки, где заметны следы протечек.
Особое внимание стоит уделить крыше и теплоизоляции. Протечки сверху и "провалы" в утеплении способны вызвать цепочку последствий, которая приведет к сырости и разрушению материалов.
Осмотр дома изнутри
Проверять жилье стоит не только снаружи. Внутри дома весной часто обнаруживают плесень. По словам экспертов, она любит углы и холодные наружные стены, особенно если они плохо утеплены. Влажность может накапливаться незаметно, например, за шкафом, и тогда проблема появляется очень быстро. При этом плесень не всегда означает плохую вентиляцию. Иногда она сигнализирует о скрытом повреждении водой, вызванном протечкой трубы или проникновением влаги снаружи.
Если плесень все же появилась, специалисты советуют действовать спокойно, но без промедления. Сначала нужно принять временные меры, чтобы остановить влагу (например, собрать воду при протечке), и параллельно искать причину, чтобы устранить ее надолго.
При необходимости стоит обращаться к специалистам
Самостоятельная обработка оправдана только при небольших повреждениях, а при значительном поражении лучше обращаться к специалистам по ремонту или в профильную компанию. Отдельно подчеркивается, что при большой площади поражения помещение может быть небезопасно до завершения работ, поэтому важно минимизировать контакт и по возможности усилить проветривание.
Отдельный блок рекомендаций касается документов и уведомлений. При обнаружении плесени владельцам советуют информировать страховую и управляющую компанию, а в случае новостройки связаться со строительной компанией.
Арендаторам, в свою очередь, следует сообщить арендодателю или управляющей компании и согласовывать дальнейшие действия, поскольку вопрос ответственности нередко становится причиной конфликтов.
Чтобы избежать споров и возможных разбирательств, защитники прав потребителей рекомендуют фиксировать все максимально тщательно: сделать фотографии повреждений, записать дату и место обнаружения, а также отметить возможные "триггеры" (сильный дождь, ветер или другие необычные обстоятельства).
