Весна начинается: почему важно срочно осмотреть крышу и стены дома

Константин Пономарев
4 марта 2026, 17:20
Весной владельцам домов советуют осмотреть фасад, крышу и внутренние помещения. Небольшие повреждения могут превратиться в дорогостоящий ремонт.
Специалисты советуют осмотреть дом перед наступлением весны
Специалисты советуют осмотреть дом перед наступлением весны / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Почему весенняя проверка дома может сэкономить тысячи
  • Какие повреждения чаще всего остаются после зимы
  • Почему маленькая трещина может привести к дорогому ремонту

С приходом весны владельцам жилья советуют провести "ревизию" дома. Зима нередко оставляет после себя трещины, протечки и скрытые влажные участки, которые со временем обходятся дороже.

Эксперты по защите прав потребителей предупреждают, что небольшие дефекты, если их пропустить весной и летом, могут быстро перерасти в серьезные проблемы и привести к заметным расходам. Об этом пишет NTV.

видео дня

Проверка фасада и крыши после зимы

В первую очередь рекомендуется осмотреть фасад. Владельцев жилья должны насторожить трещины и щели в кладке, а также мокрые пятна и участки, где заметны следы протечек.

Особое внимание стоит уделить крыше и теплоизоляции. Протечки сверху и "провалы" в утеплении способны вызвать цепочку последствий, которая приведет к сырости и разрушению материалов.

Осмотр дома изнутри

Проверять жилье стоит не только снаружи. Внутри дома весной часто обнаруживают плесень. По словам экспертов, она любит углы и холодные наружные стены, особенно если они плохо утеплены. Влажность может накапливаться незаметно, например, за шкафом, и тогда проблема появляется очень быстро. При этом плесень не всегда означает плохую вентиляцию. Иногда она сигнализирует о скрытом повреждении водой, вызванном протечкой трубы или проникновением влаги снаружи.

Внутри дома весной часто обнаруживают плесень
Внутри дома весной часто обнаруживают плесень / Фото: Pexels

Если плесень все же появилась, специалисты советуют действовать спокойно, но без промедления. Сначала нужно принять временные меры, чтобы остановить влагу (например, собрать воду при протечке), и параллельно искать причину, чтобы устранить ее надолго.

При необходимости стоит обращаться к специалистам

Самостоятельная обработка оправдана только при небольших повреждениях, а при значительном поражении лучше обращаться к специалистам по ремонту или в профильную компанию. Отдельно подчеркивается, что при большой площади поражения помещение может быть небезопасно до завершения работ, поэтому важно минимизировать контакт и по возможности усилить проветривание.

Отдельный блок рекомендаций касается документов и уведомлений. При обнаружении плесени владельцам советуют информировать страховую и управляющую компанию, а в случае новостройки связаться со строительной компанией.

Часто после зимы приходится обращаться к специалистам по ремонту
Часто после зимы приходится обращаться к специалистам по ремонту / Фото: Pixabay

Арендаторам, в свою очередь, следует сообщить арендодателю или управляющей компании и согласовывать дальнейшие действия, поскольку вопрос ответственности нередко становится причиной конфликтов.

Чтобы избежать споров и возможных разбирательств, защитники прав потребителей рекомендуют фиксировать все максимально тщательно: сделать фотографии повреждений, записать дату и место обнаружения, а также отметить возможные "триггеры" (сильный дождь, ветер или другие необычные обстоятельства).

Ранее Главред писал о том, что девушка сделала из обычного гаража стильный дом. Женщина приняла нестандартное решение, что ее пожилая мать была рядом. Внутри удалось разместить ванную комнату, кухню, гостиную и спальню.

Также сообщалось о том, что женщина решила отказаться от особняка за 4,5 млн фунтов. Пенсионерка провела в доме лишь одно лето, прежде чем принять судьбоносное решение, которое удивило семью. Ее выбор обеспечил будущее детям и внукам.

N-TV

N-TV - это официальный сайт немецкого новостного телеканала N-TV, принадлежащего медиагруппе RTL Deutschland (RTL Group). Канал был запущен 30 ноября 1992 года и считается одним из первых круглосуточных новостных телеканалов Германии.

На сайте публикуются оперативные новости, аналитические материалы и видеосюжеты по ключевым темам: политика, экономика, общество, технологии, спорт и международные события. Платформа также предлагает прямые трансляции, интервью, документальные программы и деловые обзоры, пишет Wikipedia.

