О цене 65 гривен можно забыть: эксперт оценил, как изменится стоимость бензина

На рынке топлива сейчас ситуация нестабильна и снижение цены возможно. Но есть нюанс.

Что будет с ценами на бензин в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщил Леушкин:

Сейчас спрогнозировать, как максимально вырастет цена на бензин, сложно

Цены вряд ли вернутся к уровню 64-65 гривен

Цены на бензин, дизель и автогаз в Украине выросли из-за событий на Ближнем Востоке. В интервью Главреду руководитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин оценил, когда и насколько может снизиться цена на топливо после стабилизации ситуации.

По его словам, сейчас нужно понять, насколько вырастут цены в Украине. Пока масштаб повышения неизвестен, прогнозировать масштаб снижения трудно.

"Если, например, цена достигнет 80 грн, то теоретически она может откатиться до 70. Но вряд ли вернется к прошлой неделе — 64-65 грн. Обычно откат составляет чуть более 50% от роста, но это математическая формула. Здесь работает фактор паники, а ее невозможно точно рассчитать", — пояснил Леушкин.

Если вспомнить для сравнения топливный кризис 2022 года, то тогда бензин одновременно продавали и по 75, и по 55 гривен. А все потому, что топливо — это товар с неэластичным спросом, как соль или лекарства. Его будут покупать по любой цене, потому что людям нужно ездить.

"Именно поэтому рассчитать масштаб паники невозможно. Следовательно, невозможно точно спрогнозировать и то, насколько цены впоследствии откатятся", - добавил специалист.

Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Когда в Украине будет пик роста цен и топлива - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам эксперта рынка нефтепродуктов Леонида Косянчука, с 3 марта в Украине цены на топливо в оптовом сегменте выросли на 4 гривны. Однако дальнейший рост цен в Украине будет зависеть от ситуации в Ормузском проливе.

Объективные причины реагировать и поднимать цены будут только через 2 недели, потому что сегодня в сети находятся нефтепродукты, которые были приобретены по прежним ценам.

Цены на топливо в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что основная причина того, что сейчас повысились цены на топливо и газ — это ситуация на Ближнем Востоке. При негативном сценарии цена на бензин в Украине может вырасти до рекордных 100 гривен за литр.

Ранее стало известно, что в случае стабильной закупочной цены в течение следующих двух недель, на ОККО она может составить около 81 гривны, а в других сетях, например AMIC или БРСМ, — примерно 77–78 гривен.

Накануне сообщалось, что по состоянию на 4 марта только за один день средние цены на все виды топлива выросли на 2-3 гривны за литр. Например, бензин А-95 в сети "Укрнафта" стоит 67,99 гривен за литр.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Леушкин Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

