Доллар установил новый исторический максимум: свежий курс валют на 6 марта

- Нацбанк обнародовал курс валют на 6 марта
- Доллар достиг третьего исторического максимума подряд
- Курс евро также пошел вверх
На пятницу, 6 марта, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, стоимость доллара и евро снова выросла и достигла новых рекордных отметок. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Так, официальный курс доллара установлен на уровне 43,80 грн/долл. По сравнению с 5 марта американская валюта подорожала на 9 копеек, что стало третьим историческим максимумом подряд.
Курс евро также вырос. Эта валюта завтра будет стоить 50,90 грн/евро, что на 7 копеек больше, чем в четверг (50,83 грн/евро).
Стоит добавить, что на межбанковском рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,67/43,63 грн/долл., а гривни к евро - 50,64/50,61 грн/евро.
Курс злотого на 6 марта
В то же время польский злотый не поддержал тренд роста, а наоборот - подешевел. Курс этой валюты установлен на уровне 11,91 грн/злотый, что на 2 копейки меньше, чем накануне.
Курс доллара в Украине в марте
Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский говорил, что в Госбюджете на 2026 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 45,7 гривен за доллар, поэтому вполне вероятно, что НБУ будет проводить плавную девальвацию гривни в течение года.
По его словам, в случае закрепления курса в марте выше отметки 43,5 гривни за доллар, доллар может вырасти до 44 гривен.
"В целом в течение марта валютный курс будет колебаться в пределах 43,0-44,0 гривен за доллар", - подчеркнул он.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что несмотря на энергетические вызовы и их негативное влияние на экономику, ситуация на валютном рынке остается управляемой.
Экономист, финансовый аналитик и инвестиционный эксперт Алексей Кущ заявлял, что правительство Украины прогнозирует в 2026 году колебания курса доллара в пределах 42-47 гривен за доллар.
