Крутое пике: Украина "рухнула" в рейтинге букмекеров на Евровидение-2026

Евровидение-2026 рейтинг - прогноз букмекеров на победителя / коллаж: Главред, фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine, instagram.com/leleka_music

Кто является фаворитом Евровидения-2026 на данный момент

Как оценивают шансы Украины на победу в конкурсе

Юбилейный, 70-ый конкурс Евровидение, который состоится в мае в Вене, Австрия, вероятно, станет одним из самых ярких музыкальных событий года - еще до его официального старта совершенно очевидно, что сражение за хрустальный микрофон будет крайне напряженным.

Уже третью неделю Финляндия удерживает лидерскую позицию - в рейтингах букмекеров она является потенциальным победителем. На пятки ей наступают Дания, Австралия, Греция и Франция. Израиль, который на протяжении месяца был лидером до Финляндии, выбыл из пятерки лучших.

Понижение в рейтинге, по сравнению с предыдущей неделей, также получила Украина: за семь дней она опустилась на целых три позиции - с девятого на 12-ое место. На данный момент главные конкуренты Украины - Болгария (0 побед, лучший результат - 2-е место в 2017году), Армения (0 побед, лучший результат - 4-е место в 2008 и 2014 годах), Мальта (0 побед, лучший результат - 2-е место в 2002 и 2005 годах), Кипр (0 побед, лучший результат - 2-е место в 2018 году), Великобритания (лучший результат - победы в 1967, 1969, 1976, 1981 и 1997 годах) и Италия (лучший результат - победы в 1964, 1990 и 2021 годах).

Евровидение-2026 рейтинг - прогноз букмекеров на победителя / фото: eurovisionworld.com

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

