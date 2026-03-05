Укр
Завтрак за считанные минуты из двух ингредиентов - рецепт

Элина Чигис
5 марта 2026, 14:13
Рецепт быстрого и легкого омлета без заморочек.
Время приготоления Время приготовления: 45 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 3 минут
Порции Порции 2 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Пышный омлет - рецепт
Пышный омлет - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем рецепт пышного омлета, который готовится только из яиц и молока. С таким блюдом мало возни, а его воздушная форма покорит не только взрослых, но и детей. Пышный омлет станет замечательным завтраком, который не требует много времени на приготовление.

Кстати, чтобы омлет был пышным яйца нельзя слишком сильно взбивать, сообщает Главред со ссылкой на kozina_food0.

Пышный омлет в духовке – рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • 6 яиц
  • 300 мл молока
  • соль
  • 20 г сливочного масла

К яйцам влейте молоко и всыпьте соль.

Аккуратно взбейте все венчиком или же вилкой, чтобы смешать ингредиенты.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом, вылейте подготовленную массу.

Выпекайте омлет в духовке при температуре 190 градусов 40-45 минут.

Приятного аппетита!

простые завтраки
Простые завтраки / инфографика: Главред

Смотрите видео, как готовить пышный омлет:

Об источнике: kozina_food0

kozina_food0 - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На kozina_food0 подписаны более 70 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт яйца омлет
