Завтрак за считанные минуты из двух ингредиентов - рецепт

Предлагаем рецепт пышного омлета, который готовится только из яиц и молока. С таким блюдом мало возни, а его воздушная форма покорит не только взрослых, но и детей. Пышный омлет станет замечательным завтраком, который не требует много времени на приготовление.
Кстати, чтобы омлет был пышным яйца нельзя слишком сильно взбивать, сообщает Главред со ссылкой на kozina_food0.
Пышный омлет в духовке – рецепт
Ингредиенты:
- 6 яиц
- 300 мл молока
- соль
- 20 г сливочного масла
К яйцам влейте молоко и всыпьте соль.
Аккуратно взбейте все венчиком или же вилкой, чтобы смешать ингредиенты.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом, вылейте подготовленную массу.
Выпекайте омлет в духовке при температуре 190 градусов 40-45 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить пышный омлет:
Об источнике: kozina_food0
kozina_food0 - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На kozina_food0 подписаны более 70 тысяч пользователей соцсети Instagram.
