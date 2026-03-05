Завтрак за считанные минуты из двух ингредиентов - рецепт

Рецепт быстрого и легкого омлета без заморочек.

Пышный омлет - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем рецепт пышного омлета, который готовится только из яиц и молока. С таким блюдом мало возни, а его воздушная форма покорит не только взрослых, но и детей. Пышный омлет станет замечательным завтраком, который не требует много времени на приготовление.

Кстати, чтобы омлет был пышным яйца нельзя слишком сильно взбивать, сообщает Главред со ссылкой на kozina_food0.

Пышный омлет в духовке – рецепт

Ингредиенты:

6 яиц

300 мл молока

соль

20 г сливочного масла

К яйцам влейте молоко и всыпьте соль.

Аккуратно взбейте все венчиком или же вилкой, чтобы смешать ингредиенты.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом, вылейте подготовленную массу.

Выпекайте омлет в духовке при температуре 190 градусов 40-45 минут.

Приятного аппетита!

Простые завтраки / инфографика: Главред

Об источнике: kozina_food0 kozina_food0 - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На kozina_food0 подписаны более 70 тысяч пользователей соцсети Instagram.

