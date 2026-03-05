У одних фасоль растет ведрами, а у других почти нет: главная ошибка при посадке

Вы узнаете:
- Как создать все условия для роста фасоли
- Где и когда сажать фасоль
Фасоль считается одной из самых популярных бобовых культур. Она ценится за высокую питательную ценность, большое содержание белка и универсальность в приготовлении блюд.
Мы узнали, как правильно вырастить фасоль на огороде, какие условия ей нужны и что важно учитывать при посадке.
Какие сорта фасоли лучше выращивать
В сельском хозяйстве чаще всего выращивают кустовые и полувьющиеся сорта фасоли. Они удобны тем, что не требуют опор и дают дружный урожай.
Кустовые сорта обычно созревают быстрее и подходят для большинства огородов, пишет Агросадиба. Вьющиеся сорта чаще выбирают любители, поскольку они требуют опоры, но могут давать более продолжительное плодоношение.
По назначению фасоль делят на несколько типов:
- сорта для сухих семян;
- спаржевую фасоль для употребления в стручках;
- сорта для недозрелых зерен.
Температура для выращивания фасоли
Фасоль — теплолюбивая культура. Семена начинают прорастать при температуре около 10–12 °C, но для нормального роста растениям требуется больше тепла.
Оптимальная температура для выращивания фасоли составляет примерно 20–24 °C. Всходы очень чувствительны к холодам: даже слабые заморозки могут повредить растения.
Если во время цветения стоит холодная и дождливая погода, цветки могут опадать, что снижает урожай.
Влажность и полив фасоли
Фасоль хорошо растёт во влажной почве, особенно в период цветения и формирования бобов. Недостаток воды может привести к опадению бутонов и ухудшению качества урожая.
В среднем полив фасоли на огороде проводят 1–2 раза в неделю. Для одного квадратного метра требуется примерно 10–15 литров воды.
Однако избыток влаги тоже опасен: в холодную погоду он может вызвать грибковые заболевания и массовое опадение завязей.
Как подготовить почву для фасоли
Правильная подготовка почвы — важный этап, если вы хотите понять, как вырастить фасоль с хорошим урожаем.
Лучше всего фасоль растёт на плодородной почве, богатой органическими веществами. Осенью рекомендуется провести глубокую вспашку, чтобы накопить влагу и уничтожить сорняки.
Перед посадкой в почву обычно вносят:
- перегной или компост;
- суперфосфат;
- калийные удобрения.
Если почва слишком кислая, её необходимо известковать.
Когда и как сажать фасоль
Посев фасоли проводят с конца мая до начала июня. Важно, чтобы почва на глубине около 10 см прогрелась минимум до 10–12 °C и прошла угроза заморозков.
Семена заглубляют:
- на тяжёлых почвах — на 3–4 см;
- на лёгких почвах — на 4–5 см.
Расстояние между растениями в ряду должно составлять около 5–6 см, а междурядья — 45–55 см.
Что нужно сделать с фасолью после посадки
После появления всходов почву желательно слегка рыхлить, чтобы разрушить корку и улучшить доступ воздуха к корням.
Первое рыхление обычно проводят после появления всходов, а следующее — через 10–12 дней.
Смотрите видео о том, как вырастить фасоль дома:
