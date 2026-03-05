У одних фасоль растет ведрами, а у других почти нет: главная ошибка при посадке

Фасоль считается относительно неприхотливой культурой, но для хорошего урожая важно обеспечить ей все условия.

https://glavred.info/sad-ogorod/u-odnih-fasol-rastet-vedrami-a-u-drugih-pochti-net-glavnaya-oshibka-pri-posadke-10746269.html Ссылка скопирована

Как правильно вырастить фасоль на огороде / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как создать все условия для роста фасоли

Где и когда сажать фасоль

Фасоль считается одной из самых популярных бобовых культур. Она ценится за высокую питательную ценность, большое содержание белка и универсальность в приготовлении блюд.

Мы узнали, как правильно вырастить фасоль на огороде, какие условия ей нужны и что важно учитывать при посадке.

видео дня

Какие сорта фасоли лучше выращивать

В сельском хозяйстве чаще всего выращивают кустовые и полувьющиеся сорта фасоли. Они удобны тем, что не требуют опор и дают дружный урожай.

Кустовые сорта обычно созревают быстрее и подходят для большинства огородов, пишет Агросадиба. Вьющиеся сорта чаще выбирают любители, поскольку они требуют опоры, но могут давать более продолжительное плодоношение.

По назначению фасоль делят на несколько типов:

сорта для сухих семян;

спаржевую фасоль для употребления в стручках;

сорта для недозрелых зерен.

Температура для выращивания фасоли

Фасоль — теплолюбивая культура. Семена начинают прорастать при температуре около 10–12 °C, но для нормального роста растениям требуется больше тепла.

Оптимальная температура для выращивания фасоли составляет примерно 20–24 °C. Всходы очень чувствительны к холодам: даже слабые заморозки могут повредить растения.

Если во время цветения стоит холодная и дождливая погода, цветки могут опадать, что снижает урожай.

Что любит и чего не любит фасоль / Инфографика: Главред

Влажность и полив фасоли

Фасоль хорошо растёт во влажной почве, особенно в период цветения и формирования бобов. Недостаток воды может привести к опадению бутонов и ухудшению качества урожая.

В среднем полив фасоли на огороде проводят 1–2 раза в неделю. Для одного квадратного метра требуется примерно 10–15 литров воды.

Однако избыток влаги тоже опасен: в холодную погоду он может вызвать грибковые заболевания и массовое опадение завязей.

Как подготовить почву для фасоли

Правильная подготовка почвы — важный этап, если вы хотите понять, как вырастить фасоль с хорошим урожаем.

Лучше всего фасоль растёт на плодородной почве, богатой органическими веществами. Осенью рекомендуется провести глубокую вспашку, чтобы накопить влагу и уничтожить сорняки.

Перед посадкой в почву обычно вносят:

перегной или компост;

суперфосфат;

калийные удобрения.

Если почва слишком кислая, её необходимо известковать.

Когда и как сажать фасоль

Посев фасоли проводят с конца мая до начала июня. Важно, чтобы почва на глубине около 10 см прогрелась минимум до 10–12 °C и прошла угроза заморозков.

Семена заглубляют:

на тяжёлых почвах — на 3–4 см;

на лёгких почвах — на 4–5 см.

Расстояние между растениями в ряду должно составлять около 5–6 см, а междурядья — 45–55 см.

Что нужно сделать с фасолью после посадки

После появления всходов почву желательно слегка рыхлить, чтобы разрушить корку и улучшить доступ воздуха к корням.

Первое рыхление обычно проводят после появления всходов, а следующее — через 10–12 дней.

Смотрите видео о том, как вырастить фасоль дома:

Вам может быть интересно:

Об источнике: Агросадиба Agrosadiba.com — украинский интернет-магазин товаров для садоводства и огородничества. На сайте представлен широкий ассортимент продукции: семена овощей и цветов, удобрения, биостимуляторы, средства защиты растений и садовый инвентарь. Платформа ориентирована как на начинающих садоводов, так и на профессиональных фермеров. В каталоге доступно более 5000 товаров, а также подробные описания продукции и рекомендации по выращиванию растений. Заказы можно оформить онлайн с доставкой по всей Украине. Сайт помогает пользователям подобрать качественный посевной материал и необходимые товары для ухода за садом и огородом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред