Как быстро сварить фасоль без замачивания: простой совет для хозяек

Каждая хозяйка знает, что варить фасоль приходится долго. Часто времени не хватает и хочется, чтобы процесс шел гораздо быстрее. Многие интересуются, как быстро сварить фасоль, если не замачивать. Мы расскажем вам о способе, который поможет гораздо быстрее сварить бобовые и не ждать кучу времени.
Автор YouTube-канала Мисс Чистота показала пошаговые способы, как быстрее сварить фасоль. Можно выбрать один из них и попробовать так ее приготовить.
Как варить фасоль красную и не замачивать ее
Сначала нужно хорошо промыть фасоль, положить ее в кастрюлю, залить водой так, чтобы вода была выше на три сантиметра бобовых и довести до кипения.
Варить нужно с открытой крышкой, поскольку фасоль выделяет пену и может запачкать печку.
Варить фасоль, не подсаливая, нужно 10-15 минут. После этого нужно слить кипяток и добавить свежую холодную воду.
Как только кастрюля закипит, а вода выкипит, нужно снова залить воду на три сантиметра выше фасоли и проварить еще 10-15 минут.
После того, как вы два раза заменили воду, варить фасоль нужно около часа.
В итоге вы гораздо быстрее сварите фасоль, и у вас хватит времени на основные дела на кухне.
Смотрите видео, как сварить фасоль без замачивания:
Сколько по времени надо варить фасоль?
Перед варкой фасоль нужно хорошо промыть, замочить, слить воду, снова залить водой и поставить на плиту. По стандартному рецепту фасоль варится на среднем огне 30-35 минут, пишет известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
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