Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

- Украина обладает исключительным боевым опытом перехвата "Шахедов"
- В ГУР готовы делиться с партнерами интеллектуальным ресурсом
- Украина не собирается участвовать на практике
Украина обладает исключительным боевым опытом перехвата иранских "Шахедов" и готова делиться им с партнерами. Но отправлять свои войска для участия в миссии на Ближнем Востоке не будет. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
"Мы обладаем экспертизой, чтобы понимать, с какого направления, когда и в какое время они запускают "Шахеды", и по какому маршруту те летят. Это практический опыт наших военных по перехвату", - говорится в сообщении.
По его словам, эффективная оборона против таких угроз базируется на комплексном взаимодействии различных средств.
"Украинская ПВО полагается на многоуровневую координацию - от мобильных огневых групп до зенитно-ракетных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Все это должно работать в сложной инкорпорации, а не как отдельный тип вооружения", - подчеркнул он.
Скибицкий также добавил, что Украина предлагает партнерам интеллектуальный ресурс - уроки, усвоенные под непрерывным огнем.
"Мы не говорим, что собираемся участвовать (в миссиях за рубежом, - ред.) на практике. Но мы предлагаем общий опыт, поскольку эта угроза остается актуальной для всех", - подытожил заместитель начальника ГУР.
Условие отправки войск на Ближний Восток
Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина готова отправить своих военных на Ближний Восток для защиты мирных от иранских ракет и дронов.
По его словам, для этого есть одно условие - страны Ближнего Востока должны уговорить российского диктатора Владимира Путина пойти на прекращение огня.
Он также добавил, что Украина готова поделиться своими знаниями и навыками по защите от атак. Однако речь не идет о передаче оружия.
Ситуация на Ближнем Востоке - что известно
Как сообщал Главред, продолжающаяся военная операция Израиля и США против Ирана способна существенно переформатировать информационное и политическое пространство мира, отодвинув тему российско-украинской войны на второй план.
Утром 5 марта издание Reuters сообщило об атаке иранских дронов на город Нахичевань в Азербайджане. Этот населенный пункт расположен на границе с Ираном. В Нахичевани сообщили об огне и облаке дыма в небе.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что Украина поддерживает иранский народ на фоне обострения ситуации в регионе. По его словам, позиция Киева четкая и последовательная: режим в Тегеране терроризирует не только собственный народ, но и весь регион.
О персоне: Вадим Скибицкий
Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.
