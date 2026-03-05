Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

Скибицкий сказал, на чем основана эффективная оборона против "Шахедов".

https://glavred.info/ukraine/budut-li-ukraincy-voevat-na-blizhnem-vostoke-v-gur-dali-chetkiy-otvet-10746257.html Ссылка скопирована

Отправит ли Украина войска на Ближний Восток / коллаж: Главред, фото: t.me/DIUkraine, facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное:

Украина обладает исключительным боевым опытом перехвата "Шахедов"

В ГУР готовы делиться с партнерами интеллектуальным ресурсом

Украина не собирается участвовать на практике

Украина обладает исключительным боевым опытом перехвата иранских "Шахедов" и готова делиться им с партнерами. Но отправлять свои войска для участия в миссии на Ближнем Востоке не будет. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Мы обладаем экспертизой, чтобы понимать, с какого направления, когда и в какое время они запускают "Шахеды", и по какому маршруту те летят. Это практический опыт наших военных по перехвату", - говорится в сообщении. видео дня

По его словам, эффективная оборона против таких угроз базируется на комплексном взаимодействии различных средств.

"Украинская ПВО полагается на многоуровневую координацию - от мобильных огневых групп до зенитно-ракетных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Все это должно работать в сложной инкорпорации, а не как отдельный тип вооружения", - подчеркнул он.

Скибицкий также добавил, что Украина предлагает партнерам интеллектуальный ресурс - уроки, усвоенные под непрерывным огнем.

"Мы не говорим, что собираемся участвовать (в миссиях за рубежом, - ред.) на практике. Но мы предлагаем общий опыт, поскольку эта угроза остается актуальной для всех", - подытожил заместитель начальника ГУР.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Условие отправки войск на Ближний Восток

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина готова отправить своих военных на Ближний Восток для защиты мирных от иранских ракет и дронов.

По его словам, для этого есть одно условие - страны Ближнего Востока должны уговорить российского диктатора Владимира Путина пойти на прекращение огня.

Он также добавил, что Украина готова поделиться своими знаниями и навыками по защите от атак. Однако речь не идет о передаче оружия.

Ситуация на Ближнем Востоке - что известно

Как сообщал Главред, продолжающаяся военная операция Израиля и США против Ирана способна существенно переформатировать информационное и политическое пространство мира, отодвинув тему российско-украинской войны на второй план.

Утром 5 марта издание Reuters сообщило об атаке иранских дронов на город Нахичевань в Азербайджане. Этот населенный пункт расположен на границе с Ираном. В Нахичевани сообщили об огне и облаке дыма в небе.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что Украина поддерживает иранский народ на фоне обострения ситуации в регионе. По его словам, позиция Киева четкая и последовательная: режим в Тегеране терроризирует не только собственный народ, но и весь регион.

Читайте также:

О персоне: Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред