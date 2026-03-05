Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Секретные уголки планеты: 5 мест, куда людям строго запрещен вход

Константин Пономарев
5 марта 2026, 18:14
Некоторые уголки планеты остаются закрытыми для людей. Эти места охраняют из-за смертельной опасности, редкой природы и уникальных исторических находок.
На планете существуют территории, куда доступ для людей полностью закрыт
На планете существуют территории, куда доступ для людей полностью закрыт / Коллаж Главред, фото: NordGen, Pixabay

Вы узнаете:

  • Куда людям запрещено даже приближаться
  • Какие места на Земле считаются самыми опасными
  • Где находится одно из самых секретных хранилищ мира

Человечество сумело добраться почти до каждого уголка Земли - от ледяных просторов Арктики до самых высоких горных вершин. Однако на планете по-прежнему существуют территории, куда доступ для людей полностью закрыт.

Причинами таких запретов могут быть смертельная опасность, защита редкой природы, сохранение древних памятников или безопасность целых экосистем. Некоторые из этих мест настолько уникальны или опасны, что правительства и ученые решили полностью ограничить туда доступ. Об этом пишет Unilad.

видео дня

Змеиный остров, Бразилия

Небольшой остров Кеймада-Гранде у побережья Бразилии не случайно получил свое пугающее название . На его территории обитает огромное количество змей, включая редчайшую золотистую копьеголовую гадюку.

Этот вид считается одним из самых ядовитых на планете. Ученые предполагают, что на острове может приходиться одна змея на каждый квадратный метр. Чтобы защитить людей и сохранить уникальный вид, ВМС Бразилии уже почти сто лет держат остров полностью закрытым для туристов.

Сюртсей, Исландия

Остров Сюртсей является одним из самых молодых на Земле. Он появился в 1960-х годах после масштабного подводного вулканического извержения, которое длилось почти четыре года.

Остров Сюртсей является одним из самых молодых на Земле
Остров Сюртсей является одним из самых молодых на Земле / Фото: instagram.com/bumtv_1

Сегодня это уникальная природная лаборатория для ученых. Исследователи наблюдают, как на новой земле постепенно появляются растения, птицы и насекомые. Чтобы не нарушить естественный процесс формирования экосистемы, доступ на остров строго ограничен. Попасть туда могут только ученые.

Пещеры Ласко, Франция

Пещеры Ласко во Франции считаются одним из важнейших археологических открытий 20 века. Внутри находятся более 600 древних рисунков животных и символов, возраст которых достигает 20 тысяч лет.

После открытия в 1940 году сюда начали приезжать тысячи туристов, однако дыхание людей и изменение микроклимата стали разрушать древние изображения. Чтобы сохранить уникальные росписи, власти Франции закрыли пещеры для посещения еще в 1963 году.

Всемирное хранилище семян, Шпицберген

Глубоко в арктической вечной мерзлоте находится так называемое "Хранилище Судного дня". В этом защищенном комплексе хранятся копии семян растений со всего мира, более миллиона образцов.

Глубоко в арктической вечной мерзлоте находится так называемое
Глубоко в арктической вечной мерзлоте находится так называемое "Хранилище Судного дня" / Фото: Wikipedia

Создание хранилища стало своеобразной страховкой на случай глобальной катастрофы, которая может уничтожить сельское хозяйство. Поэтому доступ к объекту строго ограничен, а его местоположение выбрано так, чтобы защитить семена даже в случае масштабных природных или политических кризисов.

Остров Северный Сентинел, Индия

Остров Северный Сентинел в Индийском океане известен тем, что здесь живет одно из самых изолированных племен на планете - сентинельцы.

По оценкам ученых, их предки обитают на острове уже более 10 тысяч лет. Жители категорически отвергают любые контакты с внешним миром и могут агрессивно защищать свою территорию. Поэтому индийское правительство запретило приближаться к острову ближе чем на несколько километров.

Ранее Главред писал о том где находится один из самых необычных водоемов планеты. На Земле насчитываются миллионы озер, но ответ на вопрос о самом большом из них в мире оказывается неожиданным и немного запутанным.

Также сообщалось о том, что произойдет с Землей, если начнется ядерная война. Названы страны, которые имеют больше шансов выжить после катастрофы.

Вам может быть интересно:

Об источнике: UNILAD

Британская интернет-медийная компания и веб-сайт, принадлежащий LADbible Group. Компания позиционирует себя как "основную платформу для молодежи для последних новостей и актуального вирусного контента" и имеет офисы в Лондоне и Манчестере.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

туристы путешествия интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг готовит прорыв на ключевом направлении: в ВСУ рассказали о замысле россиян

Враг готовит прорыв на ключевом направлении: в ВСУ рассказали о замысле россиян

18:39Фронт
Орбан пригрозил Украине силовым сценарием и выдвинул условия - что известно

Орбан пригрозил Украине силовым сценарием и выдвинул условия - что известно

17:09Мир
"ВСУ могут поговорить с Орбаном": Зеленский резко ответил на демарш Венгрии

"ВСУ могут поговорить с Орбаном": Зеленский резко ответил на демарш Венгрии

16:51Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Как американцы сажают картошку: необычный способ без перекопки

Как американцы сажают картошку: необычный способ без перекопки

Им действительно повезет: фортуна вот-вот улыбнется четырем знакам зодиака

Им действительно повезет: фортуна вот-вот улыбнется четырем знакам зодиака

Гороскоп на завтра 6 марта: Ракам - радостные новости, Стрельцам - путешествие

Гороскоп на завтра 6 марта: Ракам - радостные новости, Стрельцам - путешествие

Карта Deep State онлайн за 5 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

19:24

Готовят распад России: экс-глава МИД раскрыл неочевидные планы стран Запада

19:19

"Как клоун": путинистка Собчак жестко опозорилась в Париже

19:10

Зачем Иран атаковал Азербайджан дронами: Невзлин назвал причинумнение

18:52

Хитрость садовников: что посадить рядом с помидорами для идеального вкусаВидео

18:40

Какая была национальность у "трех богатырей" – историк указал на интересный нюансВидео

В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала датыВ Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты
18:39

Враг готовит прорыв на ключевом направлении: в ВСУ рассказали о замысле россиян

18:14

Секретные уголки планеты: 5 мест, куда людям строго запрещен вход

18:13

Беременную Белень срочно госпитализировали в больницу

18:06

В центре Украины мог появиться город Эксампей: какому облцентру предлагали это название

Реклама
17:54

Происходит зачистка территорий: в DeepState раскрыли масштабы продвижения ВСУ

17:52

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 31 с

17:34

РФ может резко изменить баланс сил на фронте: раскрыт тревожный сценарий

17:19

"Тарелки летают": Потап заговорил о разводе с Настей Каменских

17:09

Орбан пригрозил Украине силовым сценарием и выдвинул условия - что известно

17:06

Нашел "эликсир молодости": люди спорят о настоящем возрасте дедушкиВидео

17:04

В 44 года: умерла жена солиста российской группы "Отпетые мошенники"

16:54

Судьба подарит любовь и гармонию пяти знакам зодиака: кто среди счастливчиков

16:51

"ВСУ могут поговорить с Орбаном": Зеленский резко ответил на демарш ВенгрииВидео

16:44

Проезд в пригородных автобусах Житомира резко подорожает: названа новая цена билета

16:38

Освобожденные из плена защитники не сдержали слез, когда услышали родных - видеоФото

Реклама
16:35

Доллар установил новый исторический максимум: свежий курс валют на 6 марта

16:32

Хозяин предал во второй раз, но пес нашел нечто невероятное: история потрясает

16:10

Фрегат РФ горел 18 часов, повреждения критические: новые детали атаки по Новороссийску

16:08

Что подарить девушке на 8 марта: идеи подарков, которые точно порадуютВидео

16:02

Взялась за нового: Седокова лезет к мужу первой жены Яниса Тиммы

16:00

"Оставьте себе": Елена Мозговая жестко разнесла Клопотенко

15:52

Крутое пике: Украина "рухнула" в рейтинге букмекеров на Евровидение-2026

15:51

"Оскар-2026": назван ведущий-комментатор кинопремии на "Суспильном"

15:47

Озеро называют морем: где находится один из самых необычных водоемов планеты

15:44

Без осадков, но с туманом: какая будет погода в Тернопольской области 6 марта

15:28

Шикарный салат из трех ингредиентов за 10 минут - рецепт

14:57

Учитывая ситуацию в Иране: известно, продолжит ли НАТО поддерживать Украину

14:43

Как 6 марта очистить тело и душу от грехов: какой церковный праздник

14:36

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домойФото

14:31

Кабаевой снова перекроили лицо: на кого она похожа

14:29

"Встреча бессмысленна": Фицо назвал условие переговоров с Зеленским

14:29

У одних фасоль растет ведрами, а у других почти нет: главная ошибка при посадке

14:25

Собака учуяла опасную болезнь по дыханию женщины: врачи были поражены

14:14

"Вид скелета": 63-летняя Деми Мур напугала стремительным похудениемВидео

14:13

Завтрак за считанные минуты из двух ингредиентов - рецептВидео

Реклама
14:08

Трендовая - не значит удобная: главный секрет правильного выбора сумки

14:00

Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

13:56

В Украине есть птица-долгожитель: где она живет и чем особенна

13:43

Грудь продолжает расти: врачи годами не понимали, что происходит с девушкой

13:38

В первые дни весны в Украине подешевел популярный продукт: какая цена теперь

12:59

Как получить почти 100% всходов семян: огородник раскрыл простой суперспособ

12:52

В Украине установят новые камеры фиксации скорости: список по областям

12:49

Танчинец публично обратился к сыну от первого брака и показал его — детали

12:31

Москва освободила двух пленных ВСУ, но передала их Венгрии - реакция Украины

12:29

По Никите Преснякову нанесли новый удар из РФ - что случилось

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять