Секретные уголки планеты: 5 мест, куда людям строго запрещен вход

Некоторые уголки планеты остаются закрытыми для людей. Эти места охраняют из-за смертельной опасности, редкой природы и уникальных исторических находок.

На планете существуют территории, куда доступ для людей полностью закрыт / Коллаж Главред, фото: NordGen, Pixabay

Человечество сумело добраться почти до каждого уголка Земли - от ледяных просторов Арктики до самых высоких горных вершин. Однако на планете по-прежнему существуют территории, куда доступ для людей полностью закрыт.

Причинами таких запретов могут быть смертельная опасность, защита редкой природы, сохранение древних памятников или безопасность целых экосистем. Некоторые из этих мест настолько уникальны или опасны, что правительства и ученые решили полностью ограничить туда доступ. Об этом пишет Unilad.

Змеиный остров, Бразилия

Небольшой остров Кеймада-Гранде у побережья Бразилии не случайно получил свое пугающее название . На его территории обитает огромное количество змей, включая редчайшую золотистую копьеголовую гадюку.

Этот вид считается одним из самых ядовитых на планете. Ученые предполагают, что на острове может приходиться одна змея на каждый квадратный метр. Чтобы защитить людей и сохранить уникальный вид, ВМС Бразилии уже почти сто лет держат остров полностью закрытым для туристов.

Сюртсей, Исландия

Остров Сюртсей является одним из самых молодых на Земле. Он появился в 1960-х годах после масштабного подводного вулканического извержения, которое длилось почти четыре года.

Остров Сюртсей является одним из самых молодых на Земле / Фото: instagram.com/bumtv_1

Сегодня это уникальная природная лаборатория для ученых. Исследователи наблюдают, как на новой земле постепенно появляются растения, птицы и насекомые. Чтобы не нарушить естественный процесс формирования экосистемы, доступ на остров строго ограничен. Попасть туда могут только ученые.

Пещеры Ласко, Франция

Пещеры Ласко во Франции считаются одним из важнейших археологических открытий 20 века. Внутри находятся более 600 древних рисунков животных и символов, возраст которых достигает 20 тысяч лет.

После открытия в 1940 году сюда начали приезжать тысячи туристов, однако дыхание людей и изменение микроклимата стали разрушать древние изображения. Чтобы сохранить уникальные росписи, власти Франции закрыли пещеры для посещения еще в 1963 году.

Всемирное хранилище семян, Шпицберген

Глубоко в арктической вечной мерзлоте находится так называемое "Хранилище Судного дня". В этом защищенном комплексе хранятся копии семян растений со всего мира, более миллиона образцов.

Глубоко в арктической вечной мерзлоте находится так называемое "Хранилище Судного дня" / Фото: Wikipedia

Создание хранилища стало своеобразной страховкой на случай глобальной катастрофы, которая может уничтожить сельское хозяйство. Поэтому доступ к объекту строго ограничен, а его местоположение выбрано так, чтобы защитить семена даже в случае масштабных природных или политических кризисов.

Остров Северный Сентинел, Индия

Остров Северный Сентинел в Индийском океане известен тем, что здесь живет одно из самых изолированных племен на планете - сентинельцы.

По оценкам ученых, их предки обитают на острове уже более 10 тысяч лет. Жители категорически отвергают любые контакты с внешним миром и могут агрессивно защищать свою территорию. Поэтому индийское правительство запретило приближаться к острову ближе чем на несколько километров.

