Готовят распад России: экс-глава МИД раскрыл неочевидные планы стран Запада

- Давление со стороны стран Запада непринужденно приближает распад России
- Такой сценарий облегчит будущее для Украины и Европы
Несмотря на то, что западные лидеры не заявляют о желании развалить Россию, их политика фактически ослабляет ее экономически и политически. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
По его словам, страны коллективного Запада своими действиями фактически способствуют ослаблению и потенциальному распаду России, даже если они этого прямо не стремятся.
"Вспомните, как разваливался СССР. Никто на Западе не хотел, чтобы он развалился. Мы с вами прекрасно помним этот "чикен спич" Буша-Ст., который призывал украинцев не быть националистами, отказаться от независимости и идти на поклон к Горбачеву. Так же не хотели распада Союза и в Европе. Ну и что с того? СССР развалился. Почему? Потому что политика Запада была направлена на то, чтобы он развалился. Вот СССР и потерпел крах, потому что это была объективная данность. То же самое произойдет и с Россией", - прогнозирует он.
Огрызко отметил, что формально никто, включая Трампа, не заявляет о намерении развалить Россию, однако своими шагами они все равно движут страну к дестабилизации. Ни один из лидеров, таких как Стармер, Мерц или Макрон, прямо не выражает желания распада РФ, но их действия способствуют этому процессу. По его словам, это облегчит жизнь Украине, а также выгодно Европе, которая сейчас испытывает очевидную угрозу со стороны России.
Дипломат добавил, что из-за своей деликатности, либеральности и воспитанности западные страны не ставят перед собой задачу прямо вызвать распад РФ, ссылаясь на то, что власть якобы избрана законно, хотя реальная ситуация хорошо известна.
"Однако, почему-то для многих европейцев это такая "священная корова", к которой нельзя прикасаться. Нам, украинцам, нужно помочь Западу изменить эту точку зрения", - резюмировал он.
Возможен ли распад России - мнение эксперта
Как писал Главред, современное состояние российской экономики напоминает последние годы существования СССР, отметил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
Он пояснил, что в конце существования Советского Союза серия экономических и финансовых потрясений сначала привела к экономическому, а затем и политическому краху государства. Новак напомнил о "павловской денежной реформе", которая обесценила сбережения граждан и углубила кризис.
По его словам, после этого СССР потерял возможность полноценно финансировать союзные республики, что ускорило центробежные процессы и способствовало распаду страны.
Эксперт считает, что подобный сценарий теоретически возможен и для современной России.
"Аналогичная ситуация в России может вспыхнуть в любой момент. Сейчас даже единичное заявление о выходе из состава РФ любого региона способно спровоцировать цепную реакцию по всей стране и аналогичные действия в других регионах", - сказал он.
Война России против Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, следующий раунд мирных переговоров между Украиной, Россией и США откладывается из-за событий в Иране. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский подчеркнул, что ежедневный диалог с США продолжается. По его оценке, дальнейшее развитие событий в значительной степени будет зависеть от ситуации на фронте.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что альянс не планирует уменьшать поддержку Украины из-за событий, связанных с Ираном.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова обмениваться с партнерами из Ближнего Востока технологиями и вооружением, в частности дронами-перехватчиками "Шахедов" на ракеты для систем Patriot.
О персоне: Владимир Огрызко
Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.
