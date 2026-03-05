Фагот и Ольга Навроцкая расстались после 16 лет отношений - первые детали

Ольга Навроцкая лично рассказала о случившемся.

Ольга Навроцкая сделала признание / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Фагот, Ольга Навроцкая

Ольга Навроцкая пообщалась с Маричкой Падалкой

Дизайнер рассказала о разрыве с Фаготом

Украинский известный певец Олег Михайлюта, который выступает под псевдонимом Фагот, и дизайнер Ольга Навроцкая расстались после 16 лет отношений.

Оказывается, дизайнер стала новой героиней YouTube-проекта Марички Падалко, но перед выходом выпуска ведущая опубликовала признание Ольги на своей странице в соцсетях.

"Буквально перед выходом этого разговора Ольга Навроцкая сообщила мне о расторжении отношений со своим долговременным партнером Олегом Михайлютой", - поделилась Падалко.

Интервью Ольги Навроцкой / фото: скрин instagram.com, Маричка Падалко

Больше подробностей Навроцкая не раскрыла, но Маричка отметила, что дизайнер обещала поделиться деталями позже.

"Что именно? Ольга Навроцкая пообещала рассказать позже. А пока мы желаем ей быть счастливой в этом моменте и в этом решении", - добавила Падалко.

Напомним, осенью 2025 года в Сети появилось видео, на котором певец гулял с неизвестной девушкой, держа ее за руку.

Ольга Навроцкая / фото: instagram.com, Ольга Навроцкая

О персоне: Ольга Навроцкая Ольга Навроцкая – украинская дизайнер, режиссер, фотографа, стилистка, писательница и владелица бренда NAVRO. С 2009 года в отношениях с Михайлютой Олегом Игоревичем (Фагот с ТНМК).

В 2014 году приняла участие в съемке для благотворительного календаря "Искренние", посвященного украинскому национальному костюму и его популяризации.

