Фагот и Ольга Навроцкая расстались после 16 лет отношений - первые детали

Вы узнаете:
- Ольга Навроцкая пообщалась с Маричкой Падалкой
- Дизайнер рассказала о разрыве с Фаготом
Украинский известный певец Олег Михайлюта, который выступает под псевдонимом Фагот, и дизайнер Ольга Навроцкая расстались после 16 лет отношений.
Оказывается, дизайнер стала новой героиней YouTube-проекта Марички Падалко, но перед выходом выпуска ведущая опубликовала признание Ольги на своей странице в соцсетях.
"Буквально перед выходом этого разговора Ольга Навроцкая сообщила мне о расторжении отношений со своим долговременным партнером Олегом Михайлютой", - поделилась Падалко.
Больше подробностей Навроцкая не раскрыла, но Маричка отметила, что дизайнер обещала поделиться деталями позже.
"Что именно? Ольга Навроцкая пообещала рассказать позже. А пока мы желаем ей быть счастливой в этом моменте и в этом решении", - добавила Падалко.
Напомним, осенью 2025 года в Сети появилось видео, на котором певец гулял с неизвестной девушкой, держа ее за руку.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, известная юмористка и актриса Елена Кравец поделилась тем, как изменилась ее жизнь. В интервью Маше Ефросининой юмористка отметила, что не желает делиться информацией об отношениях с мужем Сергеем.
А также актриса Ольга Сумская попала под волну хейта из-за видео, которое сняла с домашними питомцами. На своей странице в соцсетях Сумская опубликовала ролик, в котором дефилировала под песню Je reviens te chercher россиянина Сергея Григорьева-Апполонова.
Вас может заинтересовать:
- Маричка Падалко показала младшую дочь и что она умеет
- Наталка Денисенко раскрыла ошеломляющую правду о себе - детали
- "Была еще в браке": вскрылась правда о новом романе бывшей жены Преснякова
О персоне: Ольга Навроцкая
Ольга Навроцкая – украинская дизайнер, режиссер, фотографа, стилистка, писательница и владелица бренда NAVRO. С 2009 года в отношениях с Михайлютой Олегом Игоревичем (Фагот с ТНМК).
В 2014 году приняла участие в съемке для благотворительного календаря "Искренние", посвященного украинскому национальному костюму и его популяризации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред