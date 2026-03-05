Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Фагот и Ольга Навроцкая расстались после 16 лет отношений - первые детали

Элина Чигис
5 марта 2026, 22:56
Ольга Навроцкая лично рассказала о случившемся.
Фагот, Ольга Навроцкая
Ольга Навроцкая сделала признание / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Фагот, Ольга Навроцкая

Вы узнаете:

  • Ольга Навроцкая пообщалась с Маричкой Падалкой
  • Дизайнер рассказала о разрыве с Фаготом

Украинский известный певец Олег Михайлюта, который выступает под псевдонимом Фагот, и дизайнер Ольга Навроцкая расстались после 16 лет отношений.

Оказывается, дизайнер стала новой героиней YouTube-проекта Марички Падалко, но перед выходом выпуска ведущая опубликовала признание Ольги на своей странице в соцсетях.

видео дня

"Буквально перед выходом этого разговора Ольга Навроцкая сообщила мне о расторжении отношений со своим долговременным партнером Олегом Михайлютой", - поделилась Падалко.

Интервью Ольги Навроцкой
Интервью Ольги Навроцкой / фото: скрин instagram.com, Маричка Падалко

Больше подробностей Навроцкая не раскрыла, но Маричка отметила, что дизайнер обещала поделиться деталями позже.

"Что именно? Ольга Навроцкая пообещала рассказать позже. А пока мы желаем ей быть счастливой в этом моменте и в этом решении", - добавила Падалко.

Напомним, осенью 2025 года в Сети появилось видео, на котором певец гулял с неизвестной девушкой, держа ее за руку.

Ольга Навроцкая
Ольга Навроцкая / фото: instagram.com, Ольга Навроцкая

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, известная юмористка и актриса Елена Кравец поделилась тем, как изменилась ее жизнь. В интервью Маше Ефросининой юмористка отметила, что не желает делиться информацией об отношениях с мужем Сергеем.

А также актриса Ольга Сумская попала под волну хейта из-за видео, которое сняла с домашними питомцами. На своей странице в соцсетях Сумская опубликовала ролик, в котором дефилировала под песню Je reviens te chercher россиянина Сергея Григорьева-Апполонова.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ольга Навроцкая

Ольга Навроцкая – украинская дизайнер, режиссер, фотографа, стилистка, писательница и владелица бренда NAVRO. С 2009 года в отношениях с Михайлютой Олегом Игоревичем (Фагот с ТНМК).
В 2014 году приняла участие в съемке для благотворительного календаря "Искренние", посвященного украинскому национальному костюму и его популяризации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

скандал Фагот Ольга Навроцкая новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В США заявили о проблеме из-за помощи Украине: в ОП ответили

В США заявили о проблеме из-за помощи Украине: в ОП ответили

22:19Война
США просят у Украины защиту от "Шахедов": Зеленский дал поручение

США просят у Украины защиту от "Шахедов": Зеленский дал поручение

20:03Мир
Россияне в западне: появились детали уничтожения Ка-27 РФ в Черном море

Россияне в западне: появились детали уничтожения Ка-27 РФ в Черном море

19:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Как американцы сажают картошку: необычный способ без перекопки

Как американцы сажают картошку: необычный способ без перекопки

Им действительно повезет: фортуна вот-вот улыбнется четырем знакам зодиака

Им действительно повезет: фортуна вот-вот улыбнется четырем знакам зодиака

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Змеям - ссоры, Петухам - негатив

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Змеям - ссоры, Петухам - негатив

Гороскоп на завтра 6 марта: Ракам - радостные новости, Стрельцам - путешествие

Гороскоп на завтра 6 марта: Ракам - радостные новости, Стрельцам - путешествие

Последние новости

23:50

Лает как собака и охотится на гадюк: почему эта кошка поражает даже ученых

23:45

В Киеве и области 6 марта отключат свет: что нужно знать о новых графиках

23:41

4-летний сын Виктора Павлика оказался в больнице: "Такое осложнение имеем"

23:04

Семена перца "проснутся" мгновенно: простой метод, который дает дружные всходыВидео

23:01

Небольшой сад, а эффект огромный: магнолии, которые стоит посадить уже сейчас

В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала датыВ Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты
22:56

Фагот и Ольга Навроцкая расстались после 16 лет отношений - первые детали

22:35

"Изменился он": Кравец рассказала правду о муже на фоне слухов о разводе

22:19

В США заявили о проблеме из-за помощи Украине: в ОП ответили

21:57

Один неожиданный предмет сохранит мусорное ведро чистым и сухим надолгоВидео

Реклама
21:55

Отключать будут, но не для всех очередей: графики для Днепра и области на 6 декабряФото

21:30

Зачем опрыскивать душ уксусом и как правильно это делать - лайфхак

21:30

Пятница без света: когда не будет света в Запорожской области 6 марта, новые графики

21:13

Рекордный трансфер игрока Динамо на паузе: инсайдер раскрыл причину

20:58

Одна ошибка при посадке — и куст сгниёт: главный секрет выращивания клубникиВидео

20:39

Роман начался на кладбище: известная певица рассказала о любовном приключении

20:21

"Я всегда свободен": Харчишин после разрыва с Соколовой раскрыл данное ей обещание

20:03

США просят у Украины защиту от "Шахедов": Зеленский дал поручение

19:49

Копы задержали пьяную Бритни Спирс на автотрассе - что известно

19:45

Россияне в западне: появились детали уничтожения Ка-27 РФ в Черном мореВидео

19:33

Не Путин: Трамп назвал главное препятствие для мира в Украине

Реклама
19:30

Весеннее потепление уже близко: что погода приготовила для Днепра на выходные

19:24

Готовят распад России: экс-глава МИД раскрыл неочевидные планы стран ЗападаВидео

19:19

"Как клоун": путинистка Собчак жестко опозорилась в Париже

19:10

Зачем Иран атаковал Азербайджан дронами: Невзлин назвал причинумнение

18:52

Хитрость садовников: что посадить рядом с помидорами для идеального вкусаВидео

18:40

Какая была национальность у "трех богатырей" – историк указал на интересный нюансВидео

18:39

Враг готовит прорыв на ключевом направлении: в ВСУ рассказали о замысле россиян

18:14

Секретные уголки планеты: 5 мест, куда людям строго запрещен вход

18:13

Беременную Белень срочно госпитализировали в больницу

18:06

В центре Украины мог появиться город Эксампей: какому облцентру предлагали это название

17:54

Происходит зачистка территорий: в DeepState раскрыли масштабы продвижения ВСУ

17:52

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 31 с

17:34

РФ может резко изменить баланс сил на фронте: раскрыт тревожный сценарий

17:19

"Тарелки летают": Потап заговорил о разводе с Настей Каменских

17:09

Орбан пригрозил Украине силовым сценарием и выдвинул условия - что известно

17:06

Нашел "эликсир молодости": люди спорят о настоящем возрасте дедушкиВидео

17:04

В 44 года: умерла жена солиста российской группы "Отпетые мошенники"

16:54

Судьба подарит любовь и гармонию пяти знакам зодиака: кто среди счастливчиков

16:51

"ВСУ могут поговорить с Орбаном": Зеленский резко ответил на демарш ВенгрииВидео

16:44

Проезд в пригородных автобусах Житомира резко подорожает: названа новая цена билета

Реклама
16:38

Освобожденные из плена защитники не сдержали слез, когда услышали родных - видеоФото

16:35

Доллар установил новый исторический максимум: свежий курс валют на 6 марта

16:32

Хозяин предал во второй раз, но пес нашел нечто невероятное: история потрясает

16:10

Фрегат РФ горел 18 часов, повреждения критические: новые детали атаки по Новороссийску

16:08

Что подарить девушке на 8 марта: идеи подарков, которые точно порадуютВидео

16:02

Взялась за нового: Седокова лезет к мужу первой жены Яниса Тиммы

16:00

"Оставьте себе": Елена Мозговая жестко разнесла Клопотенко

15:52

Крутое пике: Украина "рухнула" в рейтинге букмекеров на Евровидение-2026

15:51

"Оскар-2026": назван ведущий-комментатор кинопремии на "Суспильном"

15:47

Озеро называют морем: где находится один из самых необычных водоемов планеты

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять