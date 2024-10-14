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Ольга Навроцкая и Алан Бадоев презентуют первую фэнтези-вселенную об украинской силе

Анна Подгорная
14 октября 2024, 13:57
546
Мультимедийный проект, над которым творческий тандем работал в течение трех лет, получил название "Хроники Силы".
Алан Бадоев, Ольга Навроцкая, княгиня Ольга, Хроники Силы
Хроники Силы - создатели проекта Алан Бадоев и Ольга Навроцкая раскрыли детали / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

В апреле 2022 года Алан Бадоев публично пообещал работать над культурным рубежом между нашим врагом и Украиной. Первым шагом стала документальная лента режиссера "Довга доба", которая позволила почувствовать правду о войне в Украине зрителям из более чем 35 стран мира. Пришло время второго шага. Как отмечают криэйторы, он призван создать новейший эпос, чтобы рассказать миру, кто такие украинцы и в чем наша сила.

Работа над проектом стартовала в мае 2022 года, сразу после деоккупации Киевщины. Тогда, после 10-летней паузы в работе, Алан и Ольга встретились в Киеве на Владимирской горке и нашли идею, которая захватила обоих, возродив в результате сотрудничество. С тех пор проект значительно вырос и привлек историков, мифологов, географов, художников, композиторов, дизайнеров, консультантов по языкам, исследователей и других уникальных специалистов, продолжая объединять вокруг себя талантливых украинцев.

"Мы стремимся возродить для украинцев память о наших корнях и создать новые легенды, которые будут давать Силу всем последующим поколениям и очаруют мир. Поэтому взяли все самое интересное из нашей мифологии и истории и превратили в необычную, автохтонную вселенную, которая раскроет, в чем заключается и откуда берется украинская сила", - отмечают создатели проекта Алан Бадоев и Ольга Навроцкая.

Алан Бадоев, Ольга Навроцкая
Хроники Силы - создатели проекта Алан Бадоев и Ольга Навроцкая раскрыли детали / Пресс-служба

"Важно поддерживать и продвигать проекты, рассказывающие об истории и культуре нации, потому что именно через них мы сохраняем национальную идентичность и передаем ее следующим поколениям. История помогает нам понять, кто мы есть, и позволяет учиться на ошибках и достижениях прошлого. Культура в свою очередь формирует наши ценности, традиции и мировоззрение. Поддерживая такие проекты, мы не только обогащаем национальное наследие, но и открываем другим народам нашу уникальность, способствуя взаимопониманию и уважению в мире. Именно поэтому агентство BadoevID будет отвечать за развитие проекта. Мы рады объединять украинские компании и бренды и уверены, что это будет невероятно красивое, эмоциональное путешествие", - комментирует свое участие в проекте соучредитель креативного агентства BadoevID Анна Ковалева.

Свой большой путь "Хроники Силы" начинают с пролога под названием "Молитва Силы". По словам Алана Бадоева и Ольги Навроцкой, эта молитва создана для того, чтобы в самые темные времена передать каждому украинцу силу наших корней.

"Молитва Силы" - это манифест единства. В нем представлены главные герои эпоса, который опирается на фольклорно-мифологические корни и исторические события от скифских времен до наших дней. В молитве к зрителю обращаются первый казак-характерник Хорт, княгиня Ольга, бог грома и военной победы Перун, скифская царица амазонок Табити и украинская богиня смерти и равновесия Марена.

Марена, Табити
Марена, Табити / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба
Перун, Хорт
Перун, Хорт / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Музыку к прологу "Хроник Силы" написал Макс Барских. Это далеко не первая работа музыканта как композитора. Барских с детства большой поклонник фэнтези, поэтому вдохновенно взялся за создание саундтрека "Молитвы Силы", поскольку давно мечтал о чем-то подобном в украинском кинематографе.

В фэнтези-вселенную "Хроники Силы" войдут комиксы, художественная книга, анимационный и художественный сериалы, а также компьютерная ролевая игра.

Первая закрытая презентация проекта "Хроники Силы" для журналистов состоялась 9 октября в столичном кинотеатре "Оскар" (ТРЦ "Гулливер").

Медиапартнером проекта является 1+1 media.

Следите за развитием фэнтези-вселенной и присоединяйтесь к Силе!

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