Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Небольшой сад, а эффект огромный: магнолии, которые стоит посадить уже сейчас

Алексей Тесля
5 марта 2026, 23:01
В регионах с холодными зимами лучше отдавать предпочтение поздноцветущим сортам, чтобы цветы не пострадали от заморозков.
магнолия
Как вырастить магнолию / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/JillWellington, Pixabay/Hans

Вы узнаете:

  • В регионах с холодными зимами лучше отдавать предпочтение поздноцветущим сортам
  • Магнолия лучше развивается на солнечном, защищенном от ветра месте
  • Посадка весной даст растению хороший старт, при этом важно не повредить корни

Магнолия — одно из самых эффектных цветущих деревьев, которое весной превращает сад в настоящее украшение благодаря крупным, пышным цветам, иногда достигающим нескольких десятков сантиметров в диаметре.

Выбор сортов магнолий сегодня огромен, и новичку легко растеряться. При подборе стоит учитывать климат и особенности вашего участка, пишет House & Garden.

видео дня

В регионах с холодными зимами лучше отдавать предпочтение поздноцветущим сортам, чтобы цветы не пострадали от заморозков. В очень холодных зонах следует избегать вечнозеленых магнолий, которые хуже переносят морозы.

Что касается почвы, большинство магнолий предпочитает слегка кислую, хорошо дренированную и плодородную землю. Некоторые сорта способны расти на нейтральных и даже слабощелочных грунтах.

Совместимость деревьев, деревья инфографика
/ Главред

Популярные сорта:

  • "Дафна" — компактное дерево с желтыми цветами, напоминающими лотос, цветет в апреле–мае.
  • "Бургундская звезда" — колонновидная магнолия с насыщенно-розово-красными цветами, цветет в марте–апреле, достигает 3–4 метров.
  • "Аромат небес" — душистые розовые цветы в форме тюльпанов, идеально подходит для средних и больших садов.

Магнолия лучше развивается на солнечном, защищенном от ветра месте с достаточным пространством для кроны. В холодных регионах полезно сажать дерево рядом с теплой стеной, чтобы защитить его от мороза.

Компактные сорта можно выращивать в контейнерах. Посадка весной или осенью даст растению хороший старт, при этом важно не повредить корни и сажать на ту же глубину, что и в горшке, оставляя место прививки чуть выше поверхности почвы.

Хотя укоренение магнолии требует времени, как только растение адаптируется, оно становится неприхотливым и долговечным, радующим глаз каждый год.

Зелёный уют или угроза: какие деревья лучше не сажать у дома

Деревья способны преобразить двор, подарить тень, прохладу и природное очарование. Но не все растения безопасны для посадки возле жилья.

Некоторые виды могут создавать проблемы: их корни разрушают фундамент, пыльца вызывает аллергию, а в народных поверьях есть деревья, считающиеся источником несчастий и семейных раздоров.

В то же время существуют растения, которые, наоборот, приносят в дом гармонию, спокойствие и положительную энергетику.

Ранее Главред писал о том, как быстро очистить дерево от старой краски. При выборе метода очистки древесины стоит учитывать, что вы планируете делать дальше - просто обновить краску или покрыть дерево прозрачным лаком.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нужно посадить возле выгребной ямы. Тополь — настоящий чемпион по осушению.

Больше новостей:

Почему деревья обрезают весной?

В весенний период садоводы занимаются формированием кроны старых деревьев, что способствует развитию молодых побегов. После обрезки плоды на дереве растут так, что их можно легко достать без особых приспособлений. Обрезка молодых плодовых деревьев ускоряет начало плодоношения, помогает сформировать правильную крону, обеспечивает цветение и образование качественной завязи на основных ветвях. Все плодовые культуры после зимовки нуждаются в санитарной и формирующей обрезке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

деревья сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В США заявили о проблеме из-за помощи Украине: в ОП ответили

В США заявили о проблеме из-за помощи Украине: в ОП ответили

22:19Война
США просят у Украины защиту от "Шахедов": Зеленский дал поручение

США просят у Украины защиту от "Шахедов": Зеленский дал поручение

20:03Мир
Россияне в западне: появились детали уничтожения Ка-27 РФ в Черном море

Россияне в западне: появились детали уничтожения Ка-27 РФ в Черном море

19:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Как американцы сажают картошку: необычный способ без перекопки

Как американцы сажают картошку: необычный способ без перекопки

Им действительно повезет: фортуна вот-вот улыбнется четырем знакам зодиака

Им действительно повезет: фортуна вот-вот улыбнется четырем знакам зодиака

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Змеям - ссоры, Петухам - негатив

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Змеям - ссоры, Петухам - негатив

Гороскоп на завтра 6 марта: Ракам - радостные новости, Стрельцам - путешествие

Гороскоп на завтра 6 марта: Ракам - радостные новости, Стрельцам - путешествие

Последние новости

23:50

Лает как собака и охотится на гадюк: почему эта кошка поражает даже ученых

23:45

В Киеве и области 6 марта отключат свет: что нужно знать о новых графиках

23:41

4-летний сын Виктора Павлика оказался в больнице: "Такое осложнение имеем"

23:04

Семена перца "проснутся" мгновенно: простой метод, который дает дружные всходыВидео

23:01

Небольшой сад, а эффект огромный: магнолии, которые стоит посадить уже сейчас

В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала датыВ Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты
22:56

Фагот и Ольга Навроцкая расстались после 16 лет отношений - первые детали

22:35

"Изменился он": Кравец рассказала правду о муже на фоне слухов о разводе

22:19

В США заявили о проблеме из-за помощи Украине: в ОП ответили

21:57

Один неожиданный предмет сохранит мусорное ведро чистым и сухим надолгоВидео

Реклама
21:55

Отключать будут, но не для всех очередей: графики для Днепра и области на 6 декабряФото

21:30

Зачем опрыскивать душ уксусом и как правильно это делать - лайфхак

21:30

Пятница без света: когда не будет света в Запорожской области 6 марта, новые графики

21:13

Рекордный трансфер игрока Динамо на паузе: инсайдер раскрыл причину

20:58

Одна ошибка при посадке — и куст сгниёт: главный секрет выращивания клубникиВидео

20:39

Роман начался на кладбище: известная певица рассказала о любовном приключении

20:21

"Я всегда свободен": Харчишин после разрыва с Соколовой раскрыл данное ей обещание

20:03

США просят у Украины защиту от "Шахедов": Зеленский дал поручение

19:49

Копы задержали пьяную Бритни Спирс на автотрассе - что известно

19:45

Россияне в западне: появились детали уничтожения Ка-27 РФ в Черном мореВидео

19:33

Не Путин: Трамп назвал главное препятствие для мира в Украине

Реклама
19:30

Весеннее потепление уже близко: что погода приготовила для Днепра на выходные

19:24

Готовят распад России: экс-глава МИД раскрыл неочевидные планы стран ЗападаВидео

19:19

"Как клоун": путинистка Собчак жестко опозорилась в Париже

19:10

Зачем Иран атаковал Азербайджан дронами: Невзлин назвал причинумнение

18:52

Хитрость садовников: что посадить рядом с помидорами для идеального вкусаВидео

18:40

Какая была национальность у "трех богатырей" – историк указал на интересный нюансВидео

18:39

Враг готовит прорыв на ключевом направлении: в ВСУ рассказали о замысле россиян

18:14

Секретные уголки планеты: 5 мест, куда людям строго запрещен вход

18:13

Беременную Белень срочно госпитализировали в больницу

18:06

В центре Украины мог появиться город Эксампей: какому облцентру предлагали это название

17:54

Происходит зачистка территорий: в DeepState раскрыли масштабы продвижения ВСУ

17:52

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 31 с

17:34

РФ может резко изменить баланс сил на фронте: раскрыт тревожный сценарий

17:19

"Тарелки летают": Потап заговорил о разводе с Настей Каменских

17:09

Орбан пригрозил Украине силовым сценарием и выдвинул условия - что известно

17:06

Нашел "эликсир молодости": люди спорят о настоящем возрасте дедушкиВидео

17:04

В 44 года: умерла жена солиста российской группы "Отпетые мошенники"

16:54

Судьба подарит любовь и гармонию пяти знакам зодиака: кто среди счастливчиков

16:51

"ВСУ могут поговорить с Орбаном": Зеленский резко ответил на демарш ВенгрииВидео

16:44

Проезд в пригородных автобусах Житомира резко подорожает: названа новая цена билета

Реклама
16:38

Освобожденные из плена защитники не сдержали слез, когда услышали родных - видеоФото

16:35

Доллар установил новый исторический максимум: свежий курс валют на 6 марта

16:32

Хозяин предал во второй раз, но пес нашел нечто невероятное: история потрясает

16:10

Фрегат РФ горел 18 часов, повреждения критические: новые детали атаки по Новороссийску

16:08

Что подарить девушке на 8 марта: идеи подарков, которые точно порадуютВидео

16:02

Взялась за нового: Седокова лезет к мужу первой жены Яниса Тиммы

16:00

"Оставьте себе": Елена Мозговая жестко разнесла Клопотенко

15:52

Крутое пике: Украина "рухнула" в рейтинге букмекеров на Евровидение-2026

15:51

"Оскар-2026": назван ведущий-комментатор кинопремии на "Суспильном"

15:47

Озеро называют морем: где находится один из самых необычных водоемов планеты

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять