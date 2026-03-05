Небольшой сад, а эффект огромный: магнолии, которые стоит посадить уже сейчас

В регионах с холодными зимами лучше отдавать предпочтение поздноцветущим сортам, чтобы цветы не пострадали от заморозков.

Магнолия лучше развивается на солнечном, защищенном от ветра месте

Посадка весной даст растению хороший старт, при этом важно не повредить корни

Магнолия — одно из самых эффектных цветущих деревьев, которое весной превращает сад в настоящее украшение благодаря крупным, пышным цветам, иногда достигающим нескольких десятков сантиметров в диаметре.

Выбор сортов магнолий сегодня огромен, и новичку легко растеряться. При подборе стоит учитывать климат и особенности вашего участка, пишет House & Garden.

В регионах с холодными зимами лучше отдавать предпочтение поздноцветущим сортам, чтобы цветы не пострадали от заморозков. В очень холодных зонах следует избегать вечнозеленых магнолий, которые хуже переносят морозы.

Что касается почвы, большинство магнолий предпочитает слегка кислую, хорошо дренированную и плодородную землю. Некоторые сорта способны расти на нейтральных и даже слабощелочных грунтах.

Популярные сорта:

"Дафна" — компактное дерево с желтыми цветами, напоминающими лотос, цветет в апреле–мае.

"Бургундская звезда" — колонновидная магнолия с насыщенно-розово-красными цветами, цветет в марте–апреле, достигает 3–4 метров.

"Аромат небес" — душистые розовые цветы в форме тюльпанов, идеально подходит для средних и больших садов.

Магнолия лучше развивается на солнечном, защищенном от ветра месте с достаточным пространством для кроны. В холодных регионах полезно сажать дерево рядом с теплой стеной, чтобы защитить его от мороза.

Компактные сорта можно выращивать в контейнерах. Посадка весной или осенью даст растению хороший старт, при этом важно не повредить корни и сажать на ту же глубину, что и в горшке, оставляя место прививки чуть выше поверхности почвы.

Хотя укоренение магнолии требует времени, как только растение адаптируется, оно становится неприхотливым и долговечным, радующим глаз каждый год.

