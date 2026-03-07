Нужно всего 5 минут утром: простой способ избавиться от сырости и плесени

Если выполнять это быстрое утреннее задание ежедневно, риск появления чёрной плесени в доме значительно снижается.

Простой способ избавиться от сырости и плесени / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Почему появляется чёрная плесень

Ка от нее избавиться

Весной многие сталкиваются с неприятной проблемой — в доме появляется сырость и плесень. Чаще всего тёмные пятна можно заметить в углах комнат, на стенах и вокруг окон.

Однако эксперты уверяют: предотвратить появление грибка можно с помощью простого ежедневного действия, пишет express.co.

Почему появляется чёрная плесень

Основная причина образования плесени — избыточная влажность в помещении. Ночью воздух в доме остывает, окна остаются закрытыми, и влага начинает скапливаться на холодных поверхностях.

Источниками влаги становятся обычные бытовые процессы:

приготовление пищи

приём душа

стирка

даже дыхание людей

Когда тёплый влажный воздух соприкасается с холодными окнами и стенами, образуется конденсат. Со временем влажные участки становятся идеальной средой для роста грибка.

Как избавиться от конденсата на окнах инфографика / Главред

Специалисты подчёркивают: плесень появляется не только в старых домах. Даже тёплое и ухоженное жильё может столкнуться с проблемой при плохой вентиляции.

Что нужно делать каждое утро

Эксперты по жилищному хозяйству советуют простое правило: каждое утро удалять конденсат с окон и подоконников.

Это занимает всего несколько минут, но помогает убрать значительное количество влаги до того, как она впитается в стены и рамы.

Если этого не делать, вода снова испарится в воздух, что приведёт к повторному образованию конденсата и усилит сырость.

Важно не просто протереть поверхность, но и:

выжимать тряпку в раковине

не оставлять воду высыхать в комнате

Так влага не вернётся обратно в воздух.

Дополнительные меры против плесени

Чтобы полностью решить проблему, специалисты рекомендуют сочетать три условия: вентиляцию, сухость и тепло.

Полезные привычки:

проветривать комнаты утром и вечером

открывать окна во время готовки и после душа

включать вытяжку на кухне и в ванной

переворачивать постельное бельё, чтобы матрас проветривался

Такие простые действия помогают снизить уровень влажности и не дают плесени распространяться.

