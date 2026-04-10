Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин отправил в США своего гонца: о чем идут переговоры с администрацией Трампа

Анна Ярославская
10 апреля 2026, 08:08
Одна из тем переговоров - мирное соглашение по Украине.
Кирилл Дмитриев, Уиткофф, Кушнер
Кирилл Дмитриев ведет переговоры в США: что известно / Коллаж: Главред, фото: ОП, Википедия

Главное:

  • Кирилл Дмитриев находится с визитом в США
  • Посланник Путина проводит встречи с администрацией Трампа
  • Визит проходит накануне решения США по смягчению санкций на российскую нефть

Посланник главы РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев в настоящее время находится в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, Дмитриев обсуждает с членами администрации президента США Дональда Трампа мирное соглашение по Украине и экономическое сотрудничество между США и Россией.

видео дня

"Специальный посланник правителя России Владимира Путина Кирилл Дмитриев сейчас находится в США и встречается с членами администрации президента США Дональда Трампа для обсуждения мирного соглашения по Украине и экономического сотрудничества между США и Россией", - говорится в сообщении.

Визит Дмитриева происходит перед решением США о продлении срока смягчения санкций на российскую нефть, срок действия которых истекает 11 апреля. Reuters не исключает, что этот вопрос также может быть на повестке дня.

Как известно, Соединенные Штаты предоставили странам 30-дневное разрешение на покупку подсанкционной российской нефти и нефтепродуктов, находящихся сейчас в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал это шагом к стабилизации мировых энергетических рынков, потрясенных войной в Иране.

Снятие санкций произошло после телефонного разговора Трампа и Путина 9 марта и последующего визита Дмитриева в США для обсуждения энергетического кризиса с американской делегацией, в состав которой входили специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс в рамках прокомментировал ход войны России против Украины. По его словам, США "разочарованы многими политическими лидерами в Европе", которые "не проявляют особого интереса к решению этого конкретного конфликта".

Вице-президент США подчеркнул, что работа над урегулированием будет продолжаться, однако и Украина, и Россия должны сделать шаги навстречу.

"Что я бы сказал и россиянам, и украинцам, так это то, что, знаете, на данный момент мы говорим о торгах по поводу нескольких квадратных километров территории в ту или иную сторону. Стоит ли это потери сотен тысяч дополнительных российских и украинских молодых мужчин?", - сказал он.

Отметим, в апреле ожидается визит в Киев американской делегации высокого уровня во главе со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, о чем сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что удары по российским нефтяным терминалам влияют на переговорный процесс. Во время следующего раунда мирных переговоров можно ожидать "много нового" от российской стороны.

Тем временем советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мирные переговоры по войне в Украине на данный момент приостановлены. Главным фактором затишья стал масштабный конфликт на Ближнем Востоке.

Другие новости:

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Венгерский гамбит Джей Ди Вэнса: Яременко рассказал, почему Москва аплодирует США в Будапеште

Венгерский гамбит Джей Ди Вэнса: Яременко рассказал, почему Москва аплодирует США в Будапеште

08:10Мнения
Путин отправил в США своего гонца: о чем идут переговоры с администрацией Трампа

Путин отправил в США своего гонца: о чем идут переговоры с администрацией Трампа

08:08Мир
Дроны атаковали Одессу почти всю ночь, повреждена инфраструктура: что известно

Дроны атаковали Одессу почти всю ночь, повреждена инфраструктура: что известно

07:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

Китайский гороскоп на завтра, 10 апреля: Петухам - сопротивление, Лошадям - переезд

Китайский гороскоп на завтра, 10 апреля: Петухам - сопротивление, Лошадям - переезд

"Она не вернется": сестра Ротару раскрыла, где сейчас живет легендарная певица

"Она не вернется": сестра Ротару раскрыла, где сейчас живет легендарная певица

Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

Последние новости

08:10

Венгерский гамбит Джей Ди Вэнса: Яременко рассказал, почему Москва аплодирует США в Будапеште

08:08

Путин отправил в США своего гонца: о чем идут переговоры с администрацией Трампа

07:37

Дроны атаковали Одессу почти всю ночь, повреждена инфраструктура: что известно

07:01

РФ атаковала Конотоп в Страстную пятницу: "прилеты" и пожары в жилом доме и админзданииФото

05:46

Гороскоп на завтра, 11 апреля: Ракам - волнение, Тельцам - облегчение

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
05:15

"Гуляний мне хватает": Козловский неожиданно высказался о свадьбе

04:58

Синоптики разочаровали: какой погодный сюрприз ожидается на Пасху в Одессе

04:32

Не в Киеве или во Львове: где в Украине появилась первая ложа масонов и кто в ней былВидео

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с сумками за 21 с

Реклама
03:30

Страстная пятница 2025: что ни в коем случае нельзя делать 10 апреля

02:52

Продолжатся ли удары по РФ после уговоров партнеров — Буданов

02:02

Что на самом деле клали украинцы в пасхальную корзину 300 лет назад: список удивит

01:12

Перемирие на Пасху: Зеленский отреагировал на заявление Путина

00:17

"Шахтер" разгромил АЗ в четвертьфинале Лиги конференций: кто отличился

00:04

Градусы пойдут вверх, но есть нюанс: что подготовила погода для Днепра на Пасху

09 апреля, четверг
23:00

Перец будет хорошо расти: эксперт рассказал о 3 простых шагах перед пересадкойВидео

22:43

Бордер-колли или пудель: кто возглавил список самых умных собак в мире

22:14

Путин объявил о перемирии в войне против Украины — когда оно начнётся

22:11

Будет ли снег в Черкасской области на Пасху: синоптик сделал прогноз

22:06

Будут значительные ограничения: график отключения света 10 апреля в Сумах

Реклама
21:49

Время и очереди увеличились: обновленный график для Днепра и области на 10 апреляФото

21:41

Цвет успеха или безвкусицы: почему самые богатые люди 90-х носили малиновые пиджаки

21:39

Тренды, с которыми надо прощаться весной 2026: Андре Тан назвал "умершие" вещи

20:54

Украина в НАТО: Рютте сделал неутешительное заявление о шансах на вступление

20:38

"Не знала, чем буду заниматься": звезда сериала "Уэнсдей" хотела уйти из профессии

20:28

"Узнаем от россиян много нового": откровенное заявление Буданова о мирных переговорах

20:21

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

20:06

Россия готовит новую ловушку: что на самом деле стоит за ультиматумами Кремля

20:05

"Собирала чемоданы раз 15": звезда "Крепостной" рассказал о ревности жены

19:46

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

19:34

Украину засыплет снегом: в регионы возвращается настоящая зима

19:34

Можно ли вышивать в праздники — священник объяснил, что на самом деле имеет значение

19:18

Дедлайн до конца апреля: Зеленский рассказал, на какие три города нацелилась РФ

19:11

Четыре знака китайского гороскопа будут на волне успеха уже совсем скоро - кто они

19:10

Почему Трамп проиграл войну с Ираном: Эйдман назвал причинумнение

18:29

Мощная магнитная буря будет "трусить" страну: известна дата

18:28

Пенсия без трудовой книжки: в Украине изменили правила начисления, что известно

18:08

"Впервые говорю": Слава Демин раскрыл свои доходы

18:05

Дарит любовь: муж Лорак не может покупать ей подарки

17:49

Орбан 2.0 или надежда для ЕС: что говорил лидер оппозиции Венгрии о РФ, Украине и войне

Реклама
17:36

Умер известный украинский артист и поэт Ярослав Чорногуз

17:27

Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

17:25

Девочка, пережившая нападение акулы, зашла в воду: зачем она вернуласьВидео

17:23

Армия РФ продвинулась на двух ключевых направлениях: в DeepState обновили карту

17:19

Звезду сериала "Королева ночи" арестовали во время облавы в Турции — детали

16:48

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке спящего на пасхальном яйце кролика за 9 с

16:43

Мужчина зашел на чердак и был удивлен: такого никто не ожидал

16:42

Где отдохнуть на выходных: 12 мест в Украине, которые стоит увидеть

16:24

Макияж продержится целый день: простые лайфхаки от бьюти-блогершиВидео

16:05

"Белая полоса" уже на подходе: кому из знаков зодиака вскоре улыбнется удача

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять