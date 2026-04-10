Путин отправил в США своего гонца: о чем идут переговоры с администрацией Трампа

Одна из тем переговоров - мирное соглашение по Украине.

Кирилл Дмитриев ведет переговоры в США: что известно / Коллаж: Главред, фото: ОП, Википедия

Главное:

Посланник главы РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев в настоящее время находится в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, Дмитриев обсуждает с членами администрации президента США Дональда Трампа мирное соглашение по Украине и экономическое сотрудничество между США и Россией.

Визит Дмитриева происходит перед решением США о продлении срока смягчения санкций на российскую нефть, срок действия которых истекает 11 апреля. Reuters не исключает, что этот вопрос также может быть на повестке дня.

Как известно, Соединенные Штаты предоставили странам 30-дневное разрешение на покупку подсанкционной российской нефти и нефтепродуктов, находящихся сейчас в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал это шагом к стабилизации мировых энергетических рынков, потрясенных войной в Иране.

Снятие санкций произошло после телефонного разговора Трампа и Путина 9 марта и последующего визита Дмитриева в США для обсуждения энергетического кризиса с американской делегацией, в состав которой входили специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Как писал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс в рамках прокомментировал ход войны России против Украины. По его словам, США "разочарованы многими политическими лидерами в Европе", которые "не проявляют особого интереса к решению этого конкретного конфликта".

Вице-президент США подчеркнул, что работа над урегулированием будет продолжаться, однако и Украина, и Россия должны сделать шаги навстречу.

"Что я бы сказал и россиянам, и украинцам, так это то, что, знаете, на данный момент мы говорим о торгах по поводу нескольких квадратных километров территории в ту или иную сторону. Стоит ли это потери сотен тысяч дополнительных российских и украинских молодых мужчин?", - сказал он.

Отметим, в апреле ожидается визит в Киев американской делегации высокого уровня во главе со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, о чем сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что удары по российским нефтяным терминалам влияют на переговорный процесс. Во время следующего раунда мирных переговоров можно ожидать "много нового" от российской стороны.

Тем временем советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мирные переговоры по войне в Украине на данный момент приостановлены. Главным фактором затишья стал масштабный конфликт на Ближнем Востоке.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

