Уиткофф и зять Трампа впервые посетят Киев — Буданов назвал дату и цель визита

Юрий Берендий
4 апреля 2026, 19:11
Делегация американских политиков, в частности Джаред Кушнер и Стив Виткофф, прибудут для обсуждения гарантий безопасности и сценариев завершения войны.
Виткофф и зять Трампа впервые посетят Киев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

О чем говорится в материале Bloomberg:

  • Американская делегация может посетить Киев после 12 апреля
  • Одной из тем переговоров будут гарантии безопасности

В этом месяце в Киев может прибыть американская делегация во главе с высокопоставленными представителями Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Bloomberg.

По его словам, визит может состояться после Пасхи, которую отмечают 12 апреля. Несмотря на то, что Виткофф и Кушнер, который является зятем Дональда Трампа, уже неоднократно посещали Россию для переговоров с Владимиром Путиным, эта поездка станет их первым визитом в Украину. В состав делегации также может войти сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Украинская сторона стремится получить четкое понимание будущих гарантий безопасности от США, которые должны предотвратить новую российскую агрессию в рамках потенциальных договоренностей о завершении войны.

"Кушнер, Уиткофф, Линдси Грэм — именно они, как ожидается, приедут. Кто еще будет там — посмотрим", — сказал Буданов.

Украина выражает обеспокоенность уровнем гарантий безопасности со стороны США и механизмами их применения в случае возобновления российских атак. Кирилл Буданов отметил, что после визита американской делегации Киев может рассчитывать на более четкие и весомые гарантии.

"Мы давно определили, чего хотим. Думаю, это будет реализовано в ближайшее время. Что будет дальше — это другой вопрос. Но в отношении гарантий безопасности мы, бесспорно, достигли прогресса — мы уже движемся вперед", — указал он.

Он также сообщил, что Украина получила сигналы от международных партнеров с просьбой уменьшить регулярные авиаудары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям на фоне резкого роста мировых цен на нефть и топливо, вызванного войной в Иране, которая длится уже шестую неделю.

Буданов отметил, что по этому поводу поступают определенные дипломатические сообщения без детализации, а также выразил надежду, что ситуация в регионе Персидского залива в ближайшее время стабилизируется.

Буданов / Инфографика: Главред

Чем завершится для Украины пауза в переговорах — мнение эксперта

Как писал Главред, политолог и председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко спрогнозировал развитие войны в Украине в случае паузы в переговорах после ноябрьских выборов в США.

Он отметил, что формат войны на истощение несет для Украины больше рисков, чем для России.

Эксперт подчеркнул, что ключевым фактором станет внутренняя устойчивость страны — в частности, способность выдерживать нагрузки в сфере мобилизации и энергетики.

По его мнению, если боевые действия стабилизируются и линия фронта останется без изменений, в дальнейшем может встать вопрос о прекращении войны.

"Этот фактор будет очень весомым. Потребуется привлечь Китай и международные организации, чтобы оказать давление на Россию и заставить ее договориться о прекращении огня, поскольку станет очевидно, что ни одна из сторон не может выиграть войну", — подытожил Фесенко.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия выдвинула Украине ультимативное требование вывести войска из Донбасса в течение двух месяцев, угрожая в противном случае навязать более жесткие условия мира. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, такие действия Кремля связаны с попыткой использовать благоприятный момент, возникший на фоне войны в Иране.

В то же время в Европейском Союзе отмечают, что цели России в войне значительно шире, чем просто захват Донецкой и Луганской областей, подчеркнула верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Другие новости:

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg — американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

