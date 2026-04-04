Уиткофф и зять Трампа впервые посетят Киев — Буданов назвал дату и цель визита

О чем говорится в материале Bloomberg:
- Американская делегация может посетить Киев после 12 апреля
- Одной из тем переговоров будут гарантии безопасности
В этом месяце в Киев может прибыть американская делегация во главе с высокопоставленными представителями Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Bloomberg.
По его словам, визит может состояться после Пасхи, которую отмечают 12 апреля. Несмотря на то, что Виткофф и Кушнер, который является зятем Дональда Трампа, уже неоднократно посещали Россию для переговоров с Владимиром Путиным, эта поездка станет их первым визитом в Украину. В состав делегации также может войти сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Украинская сторона стремится получить четкое понимание будущих гарантий безопасности от США, которые должны предотвратить новую российскую агрессию в рамках потенциальных договоренностей о завершении войны.
"Кушнер, Уиткофф, Линдси Грэм — именно они, как ожидается, приедут. Кто еще будет там — посмотрим", — сказал Буданов.
Украина выражает обеспокоенность уровнем гарантий безопасности со стороны США и механизмами их применения в случае возобновления российских атак. Кирилл Буданов отметил, что после визита американской делегации Киев может рассчитывать на более четкие и весомые гарантии.
"Мы давно определили, чего хотим. Думаю, это будет реализовано в ближайшее время. Что будет дальше — это другой вопрос. Но в отношении гарантий безопасности мы, бесспорно, достигли прогресса — мы уже движемся вперед", — указал он.
Он также сообщил, что Украина получила сигналы от международных партнеров с просьбой уменьшить регулярные авиаудары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям на фоне резкого роста мировых цен на нефть и топливо, вызванного войной в Иране, которая длится уже шестую неделю.
Буданов отметил, что по этому поводу поступают определенные дипломатические сообщения без детализации, а также выразил надежду, что ситуация в регионе Персидского залива в ближайшее время стабилизируется.
Мирные переговоры — последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия выдвинула Украине ультимативное требование вывести войска из Донбасса в течение двух месяцев, угрожая в противном случае навязать более жесткие условия мира. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, такие действия Кремля связаны с попыткой использовать благоприятный момент, возникший на фоне войны в Иране.
В то же время в Европейском Союзе отмечают, что цели России в войне значительно шире, чем просто захват Донецкой и Луганской областей, подчеркнула верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
