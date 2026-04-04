Заморозки и сильный ветер накроют Ровенщину: названа дата резкого изменения погоды

Весенняя погода в Ровенской области будет сопровождаться опасными явлениями

Какая погода в Ровно и области 5 апреля

В воскресенье, 5 апреля, в Ровенской области ожидается переменная облачность без осадков. Синоптики предупреждают об опасных порывах ветра и заморозках на почве в ближайшие дни.

Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии .

В воскресенье температура воздуха по области ночью будет от 0 до +5 градусов, днем ​​столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов. В Ровно ночью синоптики прогнозируют от +1 до +3 градусов, а днем ​​ожидается +15…+17. Ветер западный, 7-12 м/с.

Синоптики предупреждают, что в течение суток 4 и 5 апреля по Ровно и области ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности – желтый.

По прогнозу ровенских синоптиков, ночью и утром 7 апреля на поверхности почвы прогнозируются заморозки 0…-3°. Это может представлять угрозу для ранних посевов и саженцев, поэтому аграриям советуют принять меры по их защите.

Погода в Украине на выходных - прогноз Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что в следующие двое суток в Украине ожидаются изменчивые погодные условия, поскольку произойдет перестройка синоптической циркуляции. В частности, на смену области пониженного давления и атмосферным фронтам Центральной Европы поступит антициклон. По его словам, выходные начнутся с облачной и дождливой погоды, но уже в воскресенье по всей территории страны осадков не предполагается. "Температурный фон будет колебаться в пределах нормы, местами выше нормы на 2 – 4 градуса", - добавил он.

Как сообщал Главред , в Тернопольской области в ближайшие два дня ожидается облачная погода , местами возможны кратковременные дожди. В воскресенье существенных осадков не прогнозируют, температура будет +2…+7° ночью и +13…+18° днем.

Также в Украине 5 апреля по всей стране осадков не ожидается . В столице будет тепло, температура будет +13…15°.

Кроме этого, в Украине в выходные, 4-5 апреля, ожидается теплая, но переменная погода с кратковременными дождями. По словам синоптика Игоря Кибальчича, сначала будет преобладать облачная и дождливая погода.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) – государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Она входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра .

