Температура подскочит до +20: на Львовщину идет потепление

В воскресенье, 5 апреля, погода во Львовской области порадует теплом. День будет ясным и сухим. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
На территории Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозу синоптиков, существенных осадков не предвидится.
Температура воздуха в области в ночное время составит 1-6° тепла. Днем столбики термометров поднимутся до комфортных 15-20° тепла.
Ветер будет преобладать западного направления с переходом на юго-западный, со скоростью 9-14 м/с. В ночные и утренние часы регион местами окутает слабый туман, поэтому водителям следует быть внимательными на дорогах из-за возможного ухудшения видимости.
Погода во Львове 5 апреля
Во Львове воскресенье также будет облачным с прояснениями. Осадков в городе не прогнозируют, однако ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 2-4° тепла, а днем воздух прогреется до приятных 18-20° тепла.
Предупреждение о пожарной опасности
На 5 апреля во Львовской области прогнозируют низкий уровень пожарной опасности. По данным синоптиков, в этот день установится 2-й класс пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания, в частности открытого огня.
Какая будет погода в Украине в Вербное воскресенье - прогноз
Первые апрельские выходные принесут украинцам настоящее весеннее тепло. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 5 апреля температура днем составит +12…+19°C.
В воскресенье в столице ожидается солнечная погода с температурой около +14°C.
Впрочем, потепление будет недолгим. Уже с 7 апреля в Украину придет похолодание. Днем температура снизится до +4…+9°C, а ночью возможны слабые заморозки.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Тернопольской области в ближайшие два дня ожидается облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. В воскресенье существенных осадков не прогнозируют, температура составит +2…+7° ночью и +13…+18° днем.
Также в Украине 5 апреля по всей стране осадков не ожидается. В столице будет тепло, температура составит +13…15°.
Кроме того, в Украине на выходных, 4-5 апреля, ожидается теплая, но переменчивая погода с кратковременными дождями. По словам синоптика Игоря Кибальчича, сначала будет преобладать облачная и дождливая погода.
Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии
Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.
