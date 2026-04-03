Тепло порадует украинцев на выходные, однако расслабляться рано: когда резко похолодает

Выходные принесут по-настоящему весеннюю погоду, но идиллия продлится недолго.

Какая погода будет в Украине в Вербное воскресенье

Первые апрельские выходные принесут украинцам по-настоящему весеннюю погоду. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 4–5 апреля страна окажется в зоне тепла с дневными температурами от +12 до +19°C.

Так, в субботу, 4 апреля, атмосферные фронты затронут восточные области. Дожди и локальные грозы ожидаются в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. На остальной территории — сухо и комфортно.

В воскресенье, 5 апреля, осадков не прогнозируется. Погода будет почти пасхальной — солнечной и теплой.

Синоптик подчеркивает: "В Вербное воскресенье будет такая погода, которую мы обычно ожидаем на Пасху".

Единственный нюанс — усиление северо-западного ветра, который станет порывистым во второй половине дня.

Погода в Киеве

В столице суббота пройдет без осадков, температура поднимется до +15°C. В воскресенье киевлян ждет солнечная и тихая погода с температурой около +14°C.

После тепла — резкое похолодание

"С 7 апреля в Украину придет похолодание!", — подчеркивает Диденко.

Таким образом, весенняя идилия продлится недолго. Уже с 7 апреля в Украину придет холодный воздух. Дневная температура снизится до +4…+9°C, а ночью возможны слабые заморозки.

Как сообщал Главред, в пятницу погоду во Львовской области будет определять северо-западная периферия Азорского антициклона. Несмотря на облачность, день будет теплым.

Также известно, что начало апреля в Днепре будет стабильным и относительно теплым. Ближайшие дни пройдут без существенных осадков, хотя небо останется покрытым облаками.

В то же время синоптик Наталья Диденко говорила, что похолодание, по предварительным прогнозам, ожидается в большинстве областей Украины с 7-8 апреля.

Вас может заинтересовать:

О персонаже: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

