Житомирщину прогреет до +19, однако погода готовит неприятный сюрприз: когда ожидать

Днём в регионе небо будет оставаться облачным с прояснениями, а местами пройдут небольшие дожди.

https://glavred.info/synoptic/zhitomirshchinu-progreet-do-19-odnako-pogoda-gotovit-nepriyatnyy-syurpriz-kogda-ozhidat-10753529.html Ссылка скопирована

Какая погода ожидается в Житомире и области

Вы узнаете:

Какая будет погода в Житомире в четверг, 2 апреля

Прогноз погоды в Житомирской области на четверг

В Житомире и области 2 апреля ожидается настоящая весенняя погода, которая соединит переменчивую облачность с теплом и легким дождем. Ночь пройдет спокойно — без осадков, с температурой около 5–7 градусов в городе и 4–9 градусов по области. Об этом сообщили в Житомирском областном центре по гидрометеорологии.

видео дня

Днем небо останется облачным с прояснениями, а местами пройдут небольшие дожди, что только подчеркнут весеннее настроение.

Северо-восточный ветер будет иметь силу 5–10 метров в секунду, добавляя ощущение свежести. Несмотря на дождевые облака, дневная температура будет удивительно комфортной: в Житомире столбики термометров поднимутся до 16–18 градусов, а в области — до 14–19 градусов.

Итак, день обещает быть теплым и по-весеннему переменчивым: с солнечными лучами сквозь облака, легким дождем и приятным теплом, которое уже намекает на приближение настоящей весны.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в четверг, 2 апреля, в Ровенской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, однако ночью и утром возможен туман.

Начало апреля в Днепре будет стабильным и относительно теплым. Ближайшие дни пройдут без существенных осадков, хотя небо будет оставаться покрытым облаками.

Также известно, что в течение недели Тернопольская область будет находиться в нестабильной и влажной воздушной массе. Атмосферные фронты циклона будут периодически вызывать дожди различной интенсивности.

Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред