Житомирщину прогреет до +19, однако погода готовит неприятный сюрприз: когда ожидать

В Житомире и области 2 апреля ожидается настоящая весенняя погода, которая соединит переменчивую облачность с теплом и легким дождем. Ночь пройдет спокойно — без осадков, с температурой около 5–7 градусов в городе и 4–9 градусов по области. Об этом сообщили в Житомирском областном центре по гидрометеорологии.
Днем небо останется облачным с прояснениями, а местами пройдут небольшие дожди, что только подчеркнут весеннее настроение.
Северо-восточный ветер будет иметь силу 5–10 метров в секунду, добавляя ощущение свежести. Несмотря на дождевые облака, дневная температура будет удивительно комфортной: в Житомире столбики термометров поднимутся до 16–18 градусов, а в области — до 14–19 градусов.
Итак, день обещает быть теплым и по-весеннему переменчивым: с солнечными лучами сквозь облака, легким дождем и приятным теплом, которое уже намекает на приближение настоящей весны.
Погода в Украине — последние новости
Как сообщал Главред, в четверг, 2 апреля, в Ровенской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, однако ночью и утром возможен туман.
Начало апреля в Днепре будет стабильным и относительно теплым. Ближайшие дни пройдут без существенных осадков, хотя небо будет оставаться покрытым облаками.
Также известно, что в течение недели Тернопольская область будет находиться в нестабильной и влажной воздушной массе. Атмосферные фронты циклона будут периодически вызывать дожди различной интенсивности.
Вас может заинтересовать:
- В первые дни апреля Ровенскую область будут заливать дожди: когда ожидать непогоду
- Дожди с мокрым снегом накроют Львовскую область: когда погода резко ухудшится
- Внезапная смена погоды: прогноз заметного потепления в Киеве
Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии
Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.
