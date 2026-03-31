Похолодание до +10 градусов: на Тернопольщину надвигается мощный циклон

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе в первый день апреля
- Сколько продержится дождливая погода
В течение недели Тернопольская область будет находиться в неустойчивой и влажной воздушной массе. Из-за этого погода будет дождливой. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Отмечается, что атмосферные фронты циклона периодически будут вызывать дожди разной интенсивности.
Синоптики добавляют, что температурные показатели будут в комфортных значениях: первая половина недели - прохладнее, но с четверга дневные максимумы повысятся.
Погода в Тернополе 1 апреля
В среду на Тернопольщине будет облачно. Также ожидаются небольшие дожди. Ветер прогнозируется северо-западный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха по области в течение суток будет колебаться от +5 до +10 градусов.
В городе Тернополь ночью температура будет достигать +3…+5 градусов, а днем поднимется до +8…+10 градусов.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, после нескольких недель необычно теплой и сухой весны на Житомирщине ожидается резкое изменение атмосферных процессов. Область окажется под влиянием южного циклона, сформировавшегося над акваторией Черного моря и движущегося в направлении северо-востока Украины.
На Ровенщине в течение 1-3 апреля ожидается неустойчивая весенняя погода, которую будет определять влияние южного циклона. Синоптики прогнозируют облачность, периодические дожди и колебания температуры.
В то же время на территории Львовской области 1 апреля будет преобладать облачная погода с прояснениями. По прогнозу синоптиков, ночью и утром ожидается дождь с мокрым снегом, а днем будет идти небольшой дождь.
Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии
Тернопольский областной центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое обеспечивает гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред