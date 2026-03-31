Похолодание до +10 градусов: на Тернопольщину надвигается мощный циклон

Мария Николишин
31 марта 2026, 20:00
Первая половина недели в Тернопольской области будет прохладной.
Прогноз погоды в Тернопольской области / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Тернополе в первый день апреля
  • Сколько продержится дождливая погода

В течение недели Тернопольская область будет находиться в неустойчивой и влажной воздушной массе. Из-за этого погода будет дождливой. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Отмечается, что атмосферные фронты циклона периодически будут вызывать дожди разной интенсивности.

Синоптики добавляют, что температурные показатели будут в комфортных значениях: первая половина недели - прохладнее, но с четверга дневные максимумы повысятся.

Погода в Тернополе 1 апреля

В среду на Тернопольщине будет облачно. Также ожидаются небольшие дожди. Ветер прогнозируется северо-западный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха по области в течение суток будет колебаться от +5 до +10 градусов.

В городе Тернополь ночью температура будет достигать +3…+5 градусов, а днем поднимется до +8…+10 градусов.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Как сообщал Главред, после нескольких недель необычно теплой и сухой весны на Житомирщине ожидается резкое изменение атмосферных процессов. Область окажется под влиянием южного циклона, сформировавшегося над акваторией Черного моря и движущегося в направлении северо-востока Украины.

На Ровенщине в течение 1-3 апреля ожидается неустойчивая весенняя погода, которую будет определять влияние южного циклона. Синоптики прогнозируют облачность, периодические дожди и колебания температуры.

В то же время на территории Львовской области 1 апреля будет преобладать облачная погода с прояснениями. По прогнозу синоптиков, ночью и утром ожидается дождь с мокрым снегом, а днем будет идти небольшой дождь.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии

Тернопольский областной центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое обеспечивает гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

Слив данных и снятие ограничений: эксперт раскрыл механизм шантажа Венгрии в ЕС

США смягчили санкции против России: какие меры больше не действуют

Ловушка единогласия: Власюк пояснил, как вето Венгрии спасает кошельки Кремля

Резкий погодный поворот: синоптики раскрыли сроки потепления в Киеве

Китайский гороскоп на завтра, 1 апреля: Обезьянам - свидания, Козлам - удовольствия

РФ выбрала новые цели для атаки по Украине - какие города и области под прицелом

"Она меня чувствует": Дантес рассказал про отношения с известной певицей

"Вся правда о материнстве": Ребрик рассказала о переменах в младшей дочери

