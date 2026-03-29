Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

В течение недели в Украине температура воздуха будет постепенно снижаться, а также появятся осадки.

Прогноз погоды в Украине на неделю

Погода в Украине в ближайшие дни будет постепенно ухудшаться. Регионы будут находиться под влиянием циклонов. Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич.

В течение следующих нескольких дней будет теплая погода, но впоследствии количество осадков заметно увеличится. Дожди будут особенно в южных и западных областях. В Карпатах будет даже мокрый снег.

Погода 30 марта

В понедельник, 30 марта, ночью в южных, восточных и западных регионах ожидается небольшой, временами умеренный дождь, днем осадки распространятся на большую часть территории Украины. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах +6…+11 °С, днем +10…+15 °С, в южных, центральных и восточных областях местами воздух прогреется до +16…+21 °С.

Погода 31 марта

Во вторник, 31 марта, под влиянием малоподвижного циклона на всей территории Украины ожидается облачная и дождливая погода. На крайнем западе и в Карпатах осадки возможны в виде мокрого снега и дождя. Местами ожидается туман. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура в ночное время будет колебаться в диапазоне +5…+11 °С, днем воздух прогреется до +9…+15 °С. На крайнем западе в течение суток +2…+7 °С.

Погода 1 апреля

В среду, 1 апреля, область пониженного атмосферного давления продолжит определять погодные условия в Украине. В большинстве областей пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Только в южной половине существенных осадков не предвидится. Местами возможен туман. Ветер будет переменного направления, 3 – 8 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +5…+10 °С, днем +10…+16 °С. В западной части ночью 0...+5 °С, днем +5...+10 °С.

Погода 2 апреля

В четверг, 2 апреля, ночью в северных и западных областях, днем также в южной половине и Крыму пройдут дожди, местами значительные. В Карпатах и на Прикарпатье возможен мокрый снег. В центральных и восточных областях существенных осадков не ожидается. Ветер ночью переменного направления, 3 – 8 м/с, днем северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +2…+7 °С, днем в западной части +7…+12 °С, на остальной территории +10…+17 °С.

Погода 3 апреля

В пятницу, 3 апреля, значительные дожди ожидаются в южной половине страны, днем осадки распространятся также на центральные и восточные регионы. В западной части местами небольшой дождь. В отдельных пунктах возможен туман. Ветер северный / северо-восточный, 7 – 12 м/с, в Одесской области и в Крыму возможны порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью в западных регионах составит 0…+5 °С, на остальной территории +6…+11 °С; днем +8…+13 °С.

Погода 4 апреля

В субботу, 4 апреля, влияние малоподвижного циклона с юга будет ощущаться в большинстве областей. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В отдельных районах возможен туман. Ветер северный, 7 – 12 м/с, на Левобережье, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +2...+7 °С, днем +8...+15 °С, в восточной части местами до +16 °С.

Погода 5 апреля

В воскресенье, 5 апреля, небольшие дожди пройдут преимущественно на востоке страны. В остальных регионах будет преобладать погода без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер преимущественно северо-западного направления, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в западных областях ночью составит -2…+3 °С, на остальной территории +2…+7 °С. Днем воздух прогреется до +10…+15 °С.

Погода в Украине – последние новости

Как сообщал Главред, в воскресенье в Тернопольской области, с приближением атмосферных фронтов, прогнозируются небольшие дожди и несколько более низкий дневной максимум температуры воздуха.

В Ровенской области 29 марта ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями. По данным синоптиков, местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Также синоптики заявили, что 29 марта теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха поднимется до +10...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской и Черниговской областях.

О личности: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

