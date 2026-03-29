Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

Ангелина Подвысоцкая
29 марта 2026, 18:10
В течение недели в Украине температура воздуха будет постепенно снижаться, а также появятся осадки.
погода
Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: УНИАН

Что вы узнаете:

  • Когда в Украину придет похолодание
  • Где температура воздуха опустится до -2 градусов
  • В каких регионах будут дожди и снег

Погода в Украине в ближайшие дни будет постепенно ухудшаться. Регионы будут находиться под влиянием циклонов. Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич.

В течение следующих нескольких дней будет теплая погода, но впоследствии количество осадков заметно увеличится. Дожди будут особенно в южных и западных областях. В Карпатах будет даже мокрый снег.

видео дня

Погода 30 марта

В понедельник, 30 марта, ночью в южных, восточных и западных регионах ожидается небольшой, временами умеренный дождь, днем осадки распространятся на большую часть территории Украины. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах +6…+11 °С, днем +10…+15 °С, в южных, центральных и восточных областях местами воздух прогреется до +16…+21 °С.

30 марта
Прогноз погоды в Украине на 30 марта / фото: meteoprog

Погода 31 марта

Во вторник, 31 марта, под влиянием малоподвижного циклона на всей территории Украины ожидается облачная и дождливая погода. На крайнем западе и в Карпатах осадки возможны в виде мокрого снега и дождя. Местами ожидается туман. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура в ночное время будет колебаться в диапазоне +5…+11 °С, днем воздух прогреется до +9…+15 °С. На крайнем западе в течение суток +2…+7 °С.

погода 31 марта
Прогноз погоды в Украине на 31 марта / фото: meteoprog

Погода 1 апреля

В среду, 1 апреля, область пониженного атмосферного давления продолжит определять погодные условия в Украине. В большинстве областей пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Только в южной половине существенных осадков не предвидится. Местами возможен туман. Ветер будет переменного направления, 3 – 8 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +5…+10 °С, днем +10…+16 °С. В западной части ночью 0...+5 °С, днем +5...+10 °С.

погода 1 апреля
Прогноз погоды в Украине на 1 апреля / фото: meteoprog

Погода 2 апреля

В четверг, 2 апреля, ночью в северных и западных областях, днем также в южной половине и Крыму пройдут дожди, местами значительные. В Карпатах и на Прикарпатье возможен мокрый снег. В центральных и восточных областях существенных осадков не ожидается. Ветер ночью переменного направления, 3 – 8 м/с, днем северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +2…+7 °С, днем в западной части +7…+12 °С, на остальной территории +10…+17 °С.

погода 2 апреля
Прогноз погоды в Украине на 2 апреля / фото: Windy

Погода 3 апреля

В пятницу, 3 апреля, значительные дожди ожидаются в южной половине страны, днем осадки распространятся также на центральные и восточные регионы. В западной части местами небольшой дождь. В отдельных пунктах возможен туман. Ветер северный / северо-восточный, 7 – 12 м/с, в Одесской области и в Крыму возможны порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью в западных регионах составит 0…+5 °С, на остальной территории +6…+11 °С; днем +8…+13 °С.

погода 2 апреля
Прогноз погоды в Украине на 3 апреля / фото: Windy

Погода 4 апреля

В субботу, 4 апреля, влияние малоподвижного циклона с юга будет ощущаться в большинстве областей. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В отдельных районах возможен туман. Ветер северный, 7 – 12 м/с, на Левобережье, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +2...+7 °С, днем +8...+15 °С, в восточной части местами до +16 °С.

погода 4 апреля
Прогноз погоды в Украине на 4 апреля / фото: ventusky

Погода 5 апреля

В воскресенье, 5 апреля, небольшие дожди пройдут преимущественно на востоке страны. В остальных регионах будет преобладать погода без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер преимущественно северо-западного направления, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в западных областях ночью составит -2…+3 °С, на остальной территории +2…+7 °С. Днем воздух прогреется до +10…+15 °С.

погода 5 апреля
Прогноз погоды в Украине на 5 апреля / фото: ventusky

Погода в Украине – последние новости

Как сообщал Главред, в воскресенье в Тернопольской области, с приближением атмосферных фронтов, прогнозируются небольшие дожди и несколько более низкий дневной максимум температуры воздуха.

В Ровенской области 29 марта ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями. По данным синоптиков, местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Также синоптики заявили, что 29 марта теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха поднимется до +10...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской и Черниговской областях.

Читайте также:

О личности: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Кремле заявили о "полезных" предложениях США по прекращению войны в Украине

В Кремле заявили о "полезных" предложениях США по прекращению войны в Украине

19:23Мир
Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

18:10Синоптик
Прикрыла собой младшую сестренку: 20-летняя Даша погибла от удара РФ на Сумщине

Прикрыла собой младшую сестренку: 20-летняя Даша погибла от удара РФ на Сумщине

16:20Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Температура резко понизится: на Тернопольщину надвигается похолодание с дождём

Температура резко понизится: на Тернопольщину надвигается похолодание с дождём

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке китаянки с чаем за 33 секунды

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке китаянки с чаем за 33 секунды

Зачем держать спичечную коробку за унитазом: этот трюк решает назойливую проблему

Зачем держать спичечную коробку за унитазом: этот трюк решает назойливую проблему

Начало "белой полосы": трем знакам зодиака наконец улыбнется фортуна

Начало "белой полосы": трем знакам зодиака наконец улыбнется фортуна

Китайский гороскоп на завтра, 30 марта: Лошадям - ссоры, Тиграм - перемены

Китайский гороскоп на завтра, 30 марта: Лошадям - ссоры, Тиграм - перемены

Последние новости

19:23

В Кремле заявили о "полезных" предложениях США по прекращению войны в Украине

18:56

Его имя скрывали: кем был самый известный одессит в истории и где он сейчасВидео

18:36

Какие растения обязательно нужно обрезать в апреле: садовод назвал 5 основных

18:10

Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

17:54

"Когда женщина старше мужчины": Леся Никитюк поделилась личным

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
17:42

6 продуктов, которые категорически нельзя запекать в фольге: большинство не знает

17:05

На Ровенщине будет дождливо: что приготовила погода на последние дни марта

17:01

Коты отвечают мяуканьям не просто так: эксперты объяснили, что это значит на самом деле

16:53

5 строгих запретов: что нельзя делать в праздник 30 марта

Реклама
16:46

"Сильно истощена": актриса Тышкевич внезапно слегла в больницу

16:25

Финансовый гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля

16:20

Прикрыла собой младшую сестренку: 20-летняя Даша погибла от удара РФ на Сумщине

16:04

Тайна века: что случилось с самым большим бриллиантом Украины и где он сейчасВидео

15:45

Неожиданная смена погоды: названы сроки изменения температуры в Киеве

15:39

"Нравится быть зависимым": Дантес впервые сделал заявление после расставания

15:37

На Житомирщину надвигается резкое похолодание с дождями: когда ожидать непогоды

15:29

Любовный гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля

14:57

Гороскоп Таро на неделю с 30 марта по 5 апреля: Львам - желание, Рыбам - урок

14:40

В доме электрика из Кропивницкого нашли самый большой клад в мире: что там былоВидео

14:28

Украинцы часто ошибаются: как сказать "сорочка в клітинку" правильно

Реклама
14:21

"Обижается": известная певица высказала неудобную правду о Каменских

14:16

Сорняки исчезнут прямо на глазах: хитрый фокус сотворит настоящее чудо в саду

13:28

Александр Свищев: Мы создаем систему, в которой региональные школы становятся основой национальной сборной

12:57

Когда Вербная неделя в Украине 2026: даты, традиции и значение

12:56

Как спасти урожай яблок: всего одна ловушка — и все плоды под защитойВидео

12:56

Прогноз букмекеров удивил: шансы Украины на Евровидении-2026 возрослиВидео

12:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 марта (обновляется)

12:41

Карта Deep State онлайн за 29 марта: что происходит на фронте (обновляется)

12:34

Удалит накипь, плесень и неприятный запах: сколько лимонной кислоты нужно насыпать в стиралку

12:11

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля: Тельцам - прогресс, Ракам - потери

12:02

РФ била тысячами БпЛА, КАБов и десятками ракет: Зеленский раскрыл мрачные детали

11:28

Новый, более опасный этап войны: США стягивают на Ближний Восток тысячи военных

11:21

Китайский гороскоп на завтра, 30 марта: Лошадям - ссоры, Тиграм - перемены

10:55

РФ ударила Кинжалом и сотнями дронов: стали известны детали "прилетов"

10:18

Бедняков жестко высказался про скандал вокруг "Орла и Решки": "Это мой выбор"

10:16

РФ готовит новую волну атак на одном из стратегических направлений: где ожидается удар

09:58

В Rheinmetall презрительно отозвались о дронах ВСУ: жесткий ответ Украины

09:08

Взрывы и пожар после мощной атаки дронов: под ударом стратегический нефтепорт РФВидео

08:57

Почему Украину до сих пор не приняли в НАТО: The Telegraph раскрыл, что сдерживает альянс

07:55

Восемь детей и двое взрослых ранены на Николаевщине в результате удара РФ

Реклама
05:50

Начало "белой полосы": трем знакам зодиака наконец улыбнется фортуна

05:09

В Киеве в доме, подлежащем сносу, нашли бесценное сокровище — что там былоВидео

04:32

С кем легко сделать карьеру: названы лучшие рабочие союзы по гороскопу

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке китаянки с чаем за 33 секунды

02:02

Зачем держать спичечную коробку за унитазом: этот трюк решает назойливую проблему

01:33

Есть раненый: РФ ударила дроном по дому на Киевщине

00:39

Россия штурмует в двух областях: что происходит на фронте

28 марта, суббота
22:27

Путин усилил охрану и стал реже выезжать: чего боится диктатор

21:06

Летят "Кинжалы": Россия подняла в воздух МиГ-31К

21:01

Температура резко понизится: на Тернопольщину надвигается похолодание с дождём

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять