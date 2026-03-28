Регионы ждут дожди: синоптики обнародовали новый прогноз

В Николаеве будет теплее всего. Там температура воздуха поднимется до +19 градусов.

Погода в Украине 29 марта будет теплой, но местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждала о том, что 29 марта дожди будут в западных, южных, Житомирской и Киевской областях. Местами будет порывистый ветер.

Температура воздуха будет на уровне 12-18 градусов тепла. Холоднее всего будет на территории западных и северных областей - 9-12 градусов тепла.

О личности: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

В Украине 29 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь в западных, Винницкой, Одесской, восточных и юго-восточных областях. На Приазовье будет туман. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19°, в западных областях 11-16°; в Карпатах ночью и днем 2-7° тепла", — говорится в сообщении.

По данным meteoprog, 29 марта в Украине будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до +10...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской и Черниговской областях. Там температура воздуха опустится до +6...+13 градусов.

Погода 29 марта в Киеве

В Киеве 29 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 14-19°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 15-17°", — сообщает Укргидрометцентр.

Как сообщал Главред, в Днепре на выходных ожидается преимущественно спокойная весенняя погода без существенных осадков. Температура воздуха останется комфортной, а уже в воскресенье синоптики прогнозируют более ощутимое потепление.

Кроме того, в Житомирской области нынешнее весеннее тепло задержится не надолго. Несмотря на приятные температуры и почти безоблачное небо, уже через несколько дней регион окажется под влиянием циклона, который принесет дожди и ощутимое похолодание.

Также на выходных, 28 и 29 марта, погоду в Тернопольской области будет определять влияние южного циклона и влажная средиземноморско-черноморская воздушная масса. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

