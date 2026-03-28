Погодный поворот: синоптики раскрыли сроки изменения температуры в Киеве

За весь период наблюдений в Киеве самая высокая температура 28 марта днем 18,9° тепла была в 2020 г.

https://glavred.info/synoptic/pogodnyy-povorot-sinoptiki-raskryli-sroki-izmeneniya-temperatury-v-kieve-10752494.html Ссылка скопирована

Раскрыт прогноз погоды для Киева

Вы узнаете:

Небольшой дождь ожидается утром и днем субботы, 28 марта, на юго-западе Украины. По данным синоптиков, ветер в Украине в субботу северо-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Киеве 28 марта без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 15-17°.

видео дня

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, за весь период наблюдений в Киеве самая высокая температура 28 марта днем 18,9° тепла была в 2020 г., самая низкая ночью - 9,5° мороза в 1899 г.

В воскресенье, 29 марта, в большинстве западных областей пройдут дожди, на остальной территории без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве 29 марта без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.

/ t.me/uhmc2022

Больше новостей:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред