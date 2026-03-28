Погодный поворот: синоптики раскрыли сроки изменения температуры в Киеве

Алексей Тесля
28 марта 2026, 00:11
За весь период наблюдений в Киеве самая высокая температура 28 марта днем 18,9° тепла была в 2020 г.
Вы узнаете:

  • В Киеве 28 марта без осадков, днем 15-17°
  • 29 марта в Киеве днем 13-15°

Небольшой дождь ожидается утром и днем субботы, 28 марта, на юго-западе Украины. По данным синоптиков, ветер в Украине в субботу северо-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Киеве 28 марта без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, за весь период наблюдений в Киеве самая высокая температура 28 марта днем 18,9° тепла была в 2020 г., самая низкая ночью - 9,5° мороза в 1899 г.

Прогноз погоды на 29 марта

В воскресенье, 29 марта, в большинстве западных областей пройдут дожди, на остальной территории без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве 29 марта без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.

Ранее синоптики предупредили об изменении погоды. В Ровенской области погода останется относительно теплой и без значительных осадков.

Как писал Главред, синоптики назвали сроки, когда погода резко изменится. Жителям Львовской области следует готовиться к перепадам температуры и переменам погоды.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Враг продвинулся на важном направлении: как изменилась линия фронта — DeepState

Враг продвинулся на важном направлении: как изменилась линия фронта — DeepState

22:07Фронт
Военная помощь США Украине под угрозой: Рубио сделал тревожное заявление

Военная помощь США Украине под угрозой: Рубио сделал тревожное заявление

20:57Мир
"Жаль, что он так сказал": Рубио назвал заявление Зеленского о переговорах ложью

"Жаль, что он так сказал": Рубио назвал заявление Зеленского о переговорах ложью

20:39Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Спрятали от посторонних глаз: какой город в СССР тайно построили посреди леса

Спрятали от посторонних глаз: какой город в СССР тайно построили посреди леса

Четыре знака зодиака скоро получат приятный денежный бонус: кому повезет

Четыре знака зодиака скоро получат приятный денежный бонус: кому повезет

Один знак зодиака ждет потрясающий апрель 2026: гороскоп на месяц

Один знак зодиака ждет потрясающий апрель 2026: гороскоп на месяц

Жизнь трех знаков зодиака вскоре стремительно улучшится: проблемы позади

Жизнь трех знаков зодиака вскоре стремительно улучшится: проблемы позади

Китайский гороскоп на завтра, 28 марта: Крысам - волнения, Драконам - форс-мажоры

Китайский гороскоп на завтра, 28 марта: Крысам - волнения, Драконам - форс-мажоры

Последние новости

00:11

Погодный поворот: синоптики раскрыли сроки изменения температуры в Киеве

27 марта, пятница
23:14

Липкий жир на шкафах исчезнет через минуты: забытый лайфхак легко очистит кухнюВидео

23:01

Оказывается, хранить мясо в пакетах нельзя: как это делать правильноВидео

22:32

Сборную Украины обокрали перед матчем со Швецией

22:07

Враг продвинулся на важном направлении: как изменилась линия фронта — DeepState

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
22:03

Восстановление займет недели: украинцев предупредили об угрозе отключения газа

21:29

Разумков лицемерно отказался отчислять часть своей зарплаты на нужды ВСУ, несмотря на громкий пиар по этой теме, — блогер

21:04

Больше никаких "рогатых" корнеплодов: что добавить в лунку при посеве морковиВидео

20:57

Военная помощь США Украине под угрозой: Рубио сделал тревожное заявление

Реклама
20:49

"Эта особь": путинистку Собчак в РФ назвали дьяволом

20:41

Дети решают за миг, а взрослые теряются: хитрая головоломка со спичками

20:39

"Жаль, что он так сказал": Рубио назвал заявление Зеленского о переговорах ложью

20:15

Вместо холода, приятные цифры: как прогреется воздух в Днепре на выходных

19:54

В Украине изменили нормы по поверке счетчиков: что это значит для платежек

19:52

Ключевые продукты украинцев выросли в цене: что известно о новом подорожании

19:51

От +20 до штормового ветра с дождем: на Тернопольщине резко изменится погода

19:45

Существенная экономия на бензине и дизеле: водителям раскрыли ТОП лучших трюков

19:10

Почему переговоры зашли в тупик: Вадим Денисенко назвал два возможных сценариямнение

19:04

Станет магнитом для всех грызунов: что не стоит ставить в саду веснойВидео

18:46

Деньги списались, счета закрылись: клиенты ПриватБанка бью тревогу

Реклама
18:36

"Пойдет Украине на пользу": неожиданный сценарий новой войны РФ в Европе

18:17

Будет почти +20: Украину накрывает новая волна потепления

18:14

Ребров идет – есть два кандидата на кресло главного тренера сборной Украины

18:07

Настоящий удар по кошелькам: стоимость важного продукта скоро резко вырастет

17:56

Чем пахнет Ирина Билык: ароматы для свиданий и эксклюзив для избранныхВидео

17:50

Ситуация в РФ критическая, Путин выпрашивает деньги у олигархов — FT

17:30

О клещах можно забыть: садоводы раскрыли секрет, что посадить в апреле

17:23

Сырники получатся пышными и не будут разваливаться: главные секреты приготовления

17:14

Почему в Вербное воскресенье освящают вербу: секрет обычая, о котором знают не всеВидео

17:07

Американский миллионер и популярная психолог потеряли 15-летнего сына

17:05

"Вычеркнул из жизни": брат звезды "Киборгов" стал оккупантом в армии РФ

17:01

Какой церковный праздник 28 марта: что можно и нельзя делать в этот день

17:00

Дизель пересек "психологическую границу": на АЗС после обеда резко обновили ценники

16:36

Мощные корни перца за считанные дни: действенный стимулятор после пересадкиВидео

16:27

Резкий обвал евро: новый курс валют на 30 марта

16:25

Что видят умирающие на смертном одре: от рассказа медсестры стынет кровь

16:12

Ожидается аномальная жара: синоптики удивили прогнозом погоды

16:05

Родившиеся под знаком счастья: каким людям суждено быть везунчиками по жизни

16:03

"Помните его смешным": известный комик-военный погиб на Харьковщине

15:59

Дождь и резкое похолодание надвигается на Житомирщину: когда ожидать смену погоды

Реклама
15:56

Как правильно сказать "ёрничать" на украинском языке - малоизвестный вариантВидео

15:33

"У нас ничего не было": Пол Маккартни выпустит сольный альбом впервые за пять лет

15:27

Львовщину разогреет до +18, а потом зарядят дожди: когда погода резко испортится

15:26

Перерасчет пенсий с 1 апреля: кому из украинцев увеличат выплаты

15:19

Как правильно по-украински — "ведмідь" или "медвідь": ответ удивит многих

15:08

Настоящий итальянский рецепт панеттоне на Пасху — понравится всемВидео

14:54

Хандэ Эрчел задержали прямо в аэропорту: куда ее везут

14:42

Что нельзя делать в праздник 28 марта: строгие приметы

14:40

Зеленская блеснула свежим образом с экс-президентом США — как повторитьВидео

14:21

"Не мог выйти из дома": украинский танцор впервые рассказал о проблемах с алкоголем

