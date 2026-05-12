Лукашенко объявил о мобилизации в Беларуси и приказал готовиться к войне

Самопровозглашённый президент Беларуси отдал приказ о выборочном призыве резервистов.

Лукашенко объявил о начале мобилизации в Беларуси

Ключевые тезисы Лукашенко:

В Беларуси стартует мобилизация резервистов

Войска находятся в постоянной боевой готовности

Армия должна быть готова к войне

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о продолжении интенсивной подготовки вооруженных сил страны к возможным боевым действиям. В стране начали "точечную мобилизацию". Об этом сообщили в Telegram-канале "Пул Первого".

Во время встречи с министром обороны Виктором Хрениным Лукашенко подчеркнул, что армия должна находиться в состоянии постоянной боевой готовности. По его словам, после завершения масштабных зимних проверок страна переходит к новому этапу — выборочному призыву резервистов.

"Далее, как я обещал, мы точечно будем мобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать", - сказал Лукашенко.

Внезапная проверка в белорусских войсках стартовала 16 января по поручению Лукашенко. В конце января Минобороны Беларуси сообщило о проверке боевой готовности воинских частей, а 13 марта секретарь Совета безопасности Александр Вольфович доложил о завершении мероприятий.

Для чего Беларусь создает напряжение - мнение эксперта

Бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун прокомментировал риски нового наступления РФ с территории Беларуси в интервью Главреду. По его словам, такая активность преследует не только военную, но и информационную цель.

Ягун считает, что Россия таким образом демонстрирует "лояльность Беларуси" и заставляет Украину держать значительные силы на северном направлении, распыляя ресурсы, необходимые на востоке.

Угроза со стороны Беларуси - что известно

Напомним, 2 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о "специфической активности" со стороны Беларуси на границе с Украиной. По его словам, ситуацию внимательно контролируют украинские военные и спецслужбы.

Вечером 2 мая с территории Беларуси в Украину залетел воздушный шар-ретранслятор. По данным ГПСУ, он мог использоваться для усиления сигнала российских средств поражения.

Как сообщал Главред, пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что на территории Беларуси фиксируется активность по развитию логистической инфраструктуры и подготовке полигонов, что может свидетельствовать об усилении военного взаимодействия с Россией.

О личности: Александр Лукашенко Александр Лукашенко – белорусский политик и государственный деятель. На посту президента Беларуси более 30 лет – с 20 июля 1994 года. С 2020 года Украина, США, Канада, ЕС и ряд других государств не признают его президентом Беларуси. Это произошло после того, как президентские выборы в Беларуси 2020 года были раскритикованы из-за масштабных фальсификаций и вызвали самые массовые протестные акции в стране. В 2022 году Лукашенко поддержал полномасштабное военное вторжение России в Украину. Он предоставил оккупантам территорию Беларуси для осуществления военной интервенции на украинскую территорию и проведения ракетных обстрелов, пишет Википедия.

