Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Лукашенко объявил о мобилизации в Беларуси и приказал готовиться к войне

Руслана Заклинская
12 мая 2026, 17:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Самопровозглашённый президент Беларуси отдал приказ о выборочном призыве резервистов.
Лукашенко объявил о мобилизации в Беларуси и приказал готовиться к войне
Лукашенко объявил о начале мобилизации в Беларуси / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Беларуси, kremlin.ru

Ключевые тезисы Лукашенко:

  • В Беларуси стартует мобилизация резервистов
  • Войска находятся в постоянной боевой готовности
  • Армия должна быть готова к войне

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о продолжении интенсивной подготовки вооруженных сил страны к возможным боевым действиям. В стране начали "точечную мобилизацию". Об этом сообщили в Telegram-канале "Пул Первого".

Во время встречи с министром обороны Виктором Хрениным Лукашенко подчеркнул, что армия должна находиться в состоянии постоянной боевой готовности. По его словам, после завершения масштабных зимних проверок страна переходит к новому этапу — выборочному призыву резервистов.

видео дня

"Далее, как я обещал, мы точечно будем мобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать", - сказал Лукашенко.

Лукашенко объявил о мобилизации в Беларуси и приказал готовиться к войне
Лукашенко заявил о мобилизации / Фото: скріншот

Полное видео смотрите в нашем телеграмме по ссылке.

Внезапная проверка в белорусских войсках стартовала 16 января по поручению Лукашенко. В конце января Минобороны Беларуси сообщило о проверке боевой готовности воинских частей, а 13 марта секретарь Совета безопасности Александр Вольфович доложил о завершении мероприятий.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Для чего Беларусь создает напряжение - мнение эксперта

Бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун прокомментировал риски нового наступления РФ с территории Беларуси в интервью Главреду. По его словам, такая активность преследует не только военную, но и информационную цель.

Ягун считает, что Россия таким образом демонстрирует "лояльность Беларуси" и заставляет Украину держать значительные силы на северном направлении, распыляя ресурсы, необходимые на востоке.

Угроза со стороны Беларуси - что известно

Напомним, 2 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о "специфической активности" со стороны Беларуси на границе с Украиной. По его словам, ситуацию внимательно контролируют украинские военные и спецслужбы.

Вечером 2 мая с территории Беларуси в Украину залетел воздушный шар-ретранслятор. По данным ГПСУ, он мог использоваться для усиления сигнала российских средств поражения.

Как сообщал Главред, пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что на территории Беларуси фиксируется активность по развитию логистической инфраструктуры и подготовке полигонов, что может свидетельствовать об усилении военного взаимодействия с Россией.

Читайте также:

О личности: Александр Лукашенко

Александр Лукашенко – белорусский политик и государственный деятель. На посту президента Беларуси более 30 лет – с 20 июля 1994 года.

С 2020 года Украина, США, Канада, ЕС и ряд других государств не признают его президентом Беларуси.

Это произошло после того, как президентские выборы в Беларуси 2020 года были раскритикованы из-за масштабных фальсификаций и вызвали самые массовые протестные акции в стране.

В 2022 году Лукашенко поддержал полномасштабное военное вторжение России в Украину. Он предоставил оккупантам территорию Беларуси для осуществления военной интервенции на украинскую территорию и проведения ракетных обстрелов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мобилизация война в Украине Беларусь Александр Лукашенко новости Беларуси война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцев предупредили об опасности: какие регионы накроет мощный шторм

Украинцев предупредили об опасности: какие регионы накроет мощный шторм

18:59Синоптик
Переговоры о вступлении Украины в ЕС хотят отложить: какие две страны выступили за идею

Переговоры о вступлении Украины в ЕС хотят отложить: какие две страны выступили за идею

18:31Политика
Лукашенко объявил о мобилизации в Беларуси и приказал готовиться к войне

Лукашенко объявил о мобилизации в Беларуси и приказал готовиться к войне

17:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Хитрая головоломка со спичками, с которой дети справляются лучше, чем взрослые

Хитрая головоломка со спичками, с которой дети справляются лучше, чем взрослые

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Грядет новый скачок цен на продукты: что подорожает больше всего

Грядет новый скачок цен на продукты: что подорожает больше всего

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-геймера за 34 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-геймера за 34 с

Последние новости

19:21

Туристка нашла огромный алмаз в парке: цена камня впечатляет

19:16

"Медицина держится на людях с добрым сердцем": Терехов поздравил медсестер и санитаров с праздником

19:10

Как Путин готовится не к переговорам, а к репрессиям: Денисенко о сигналах из Москвымнение

19:01

Тайные ложи Киева: один документ раскрыл, кто на самом деле управлял городомВидео

18:59

Украинцев предупредили об опасности: какие регионы накроет мощный шторм

80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов
18:51

Посадка голубики: авторская методика выращивания без траншей и лишних усилийВидео

18:42

Результат за 3 дня: чем поливать огурцы и помидоры в мае для быстрого роста

18:38

Слово "пижон" употребляют ошибочно — как правильно сказать на украинском языкеВидео

18:33

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке тигренка на стуле за 9 секунд

Реклама
18:31

Переговоры о вступлении Украины в ЕС хотят отложить: какие две страны выступили за идею

18:24

Названы идеальные страны для людей по дате рождения: список удивил

18:07

Крупный областной центр Украины полностью остался без воды — что произошло

17:55

Лукашенко объявил о мобилизации в Беларуси и приказал готовиться к войне

17:43

Состоялись пуски ракет: Путин начал угрожать миру ядерным "Орешником" и не только

17:37

Меган Маркл может вернуться в кино: в каком сериале она снимется

17:31

Украина и США близки к заключению исторического соглашения о дронах - CBS News

17:15

Евровидение 2026: онлайн трансляция первого полуфинала

17:15

Люди в ужасе: бывшая продавщица раскрыла правду о секонд-хендахВидео

16:54

"Пол города собралось, машины вставали": рыбак в Умани поймал настоящего гигантаВидео

16:49

В Украине цены на популярную ягоду упали почти на треть — сколько стоит

Реклама
16:38

Воруют рост и добавляют килограммы: стилист назвала опасные вещи в гардеробеВидео

16:33

"Хочу снять шляпу": сын известного украинского актера пополнил ряды ВСУ

16:28

США проведут расследование в отношении биолабораторий в Украине: что известно

16:11

Гораздо древнее Киева: какой город официально самый старый в Украине

16:00

Евро и доллар внезапно вырастет: новый курс валют на 13 мая

16:00

Каждую секунду появляются новые версии человека: теория поразила сеть

15:43

Уже не 22 мая: когда Летний Николай по новому стилю

15:37

Циклон несет похолодание с дождями на Львовщину: когда резко ухудшится погода

15:30

Меган и Гарри показали детей в Диснейленде: как они выглядят

15:29

"Испугалась": осунувшийся Меладзе честно показал, как выглядит сейчас

15:26

Ермак может оказаться под стражей: ВАКС изберет ему меру пресечения

15:21

Дорого выглядеть за копейки: дизайнер назвал "хитрые" приемы

15:10

У трех знаков зодиака начинается светлая полоса: кого ждет удача с 12 мая

14:43

Полтавщину будет заливать грозовыми дождями: синоптики назвали дату

14:41

Заместитель мэра устроил стрельбу: в Кировоградской области жесткий скандал

14:40

Мог утащить под воду: мальчик "сразился" с огромным сомом весом 32 кг

14:29

"Рожать не хочу": Глущенко откровенно высказалась про нового мужчину

14:28

Гороскоп Таро на завтра 13 мая: Тельцам - новая информация, Раку - внимательность

14:20

Почему 13 мая нельзя убивать комаров: какой церковный праздник

14:18

Россия готова прекратить войну "в любой момент" при одном условии - Песков

Реклама
13:56

В РФ после перемирия прогремели жесткие взрывы: что атаковали дроны

13:56

Нашли на полу в крови: в РФ скончался звезда "Ворониных"

13:46

Упокоилась с миром: на странице жены Цекало появилось новое заявление

13:44

Китайский гороскоп на завтра, 13 мая: Змеям - провокации, Козлам - амбиции

13:40

Неразгаданная тайна NASA: загадочный полет астронавта после смертиВидео

13:24

Корабль РФ с секретным грузом для КНДР затонул при загадочных обстоятельствах - CNN

13:24

РФ территории не нужны: эксперт спрогнозировал будущее разрушенных городов Украины

12:57

Где смотреть Евровидение 2026: трансляции первого полуфинала и главные фаворитыВидео

12:44

"Останется руина и раздрай": назван единственный шанс для восстановления Донбасса

12:39

Бронирование может быть отменено не для всех украинцев: нардеп сообщила детали

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Житомира
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять