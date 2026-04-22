Может ли Украина похитить Лукашенко: генерал СБУ разъяснил заявление Зеленского

О чем идет речь в материале:
- Украина не угрожала сместить Лукашенко
- Зеленский предупреждал диктатора Беларуси о переоценке его возможностей
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил самопровозглашенного президента и белорусского диктатора Лукашенко, что в случае втягивания Беларуси в войну он может повторить судьбу лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако это заявление не свидетельствует о намерении Украины похитить Лукашенко, как это сделали США с венесуэльским диктатором Мадуро. Об этом заявил в интервью Главреду бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун
Ягун объясняет, что упоминание президентом Владимиром Зеленским Венесуэлы не касалось конкретного сценария отстранения Александра Лукашенко. По его мнению, речь шла о том, что Венесуэла, считая, что имеет поддержку великих держав, в частности Китая и России, начала действовать значительно смелее, чем это обычно позволяет себе страна регионального уровня.
"Она начала активно вмешиваться в геополитические процессы, влиять на ситуацию, конфликтовать с соседями, играть на рынке энергоресурсов. И параллельно с этим еще и торговать наркотиками. В итоге это привело к жесткой реакции со стороны Соединенных Штатов. Это, по сути, пример того, к чему может привести переоценка собственных возможностей", — указал он.
По словам эксперта, смысл сигнала заключается в том, что в случае подобного поведения не стоит рассчитывать на защиту со стороны России или Китая.
Он подчеркивает, что речь идет не о прямом сценарии смещения власти, как это было с Николасом Мадуро, а о предостережении, чтобы Беларусь не втягивалась в процессы, которые могут быть для нее нежелательными.
"Хотя я понимаю подтекст, и его действительно можно прочитать так: если будете слишком много говорить, кто-то может вас сместить — и это не обязательно будут Соединенные Штаты", — резюмирует он.
Обострение со стороны Беларуси — последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в приграничных районах Беларуси активно обустраивают артиллерийские позиции и развивают дорожную инфраструктуру в направлении Украины. Это может свидетельствовать о попытках России вновь втянуть Беларусь в войну против Украины, заявил 17 апреля президент Владимир Зеленский.
В то же время самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко вновь выступил с угрозами в адрес Украины и ее союзников, предупреждая западные страны о якобы их намерениях совершить агрессию против Беларуси.
Кроме того, существует риск, что Россия будет использовать белорусскую территорию в качестве базы для гибридных операций и диверсий против соседних государств, прежде всего Украины и стран Европейского Союза, отметил дипломат Роман Безсмертный.
Другие новости:
- Гривна резко подорожала: новый курс валют на 23 апреля
- США все же воспользовались помощью Украины: где развернули украинскую систему противодействия дронам
- В Киеве прогремели мощные взрывы: Россия атакует столицу Украины дронами, что известно
О личности: Виктор Ягун
Виктор Ягун — украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014 по июнь 2015 года был заместителем главы СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.
