Может ли Украина похитить Лукашенко: генерал СБУ разъяснил заявление Зеленского

Эксперт пояснил, что упоминание Владимиром Зеленским Венесуэлы было скорее предупреждением о рисках переоценки собственных возможностей на международной арене.

Генерал СБУ объяснил предупреждение Зеленского в адрес Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил самопровозглашенного президента и белорусского диктатора Лукашенко, что в случае втягивания Беларуси в войну он может повторить судьбу лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако это заявление не свидетельствует о намерении Украины похитить Лукашенко, как это сделали США с венесуэльским диктатором Мадуро. Об этом заявил в интервью Главреду бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун

Ягун объясняет, что упоминание президентом Владимиром Зеленским Венесуэлы не касалось конкретного сценария отстранения Александра Лукашенко. По его мнению, речь шла о том, что Венесуэла, считая, что имеет поддержку великих держав, в частности Китая и России, начала действовать значительно смелее, чем это обычно позволяет себе страна регионального уровня.

"Она начала активно вмешиваться в геополитические процессы, влиять на ситуацию, конфликтовать с соседями, играть на рынке энергоресурсов. И параллельно с этим еще и торговать наркотиками. В итоге это привело к жесткой реакции со стороны Соединенных Штатов. Это, по сути, пример того, к чему может привести переоценка собственных возможностей", — указал он.

По словам эксперта, смысл сигнала заключается в том, что в случае подобного поведения не стоит рассчитывать на защиту со стороны России или Китая.

Он подчеркивает, что речь идет не о прямом сценарии смещения власти, как это было с Николасом Мадуро, а о предостережении, чтобы Беларусь не втягивалась в процессы, которые могут быть для нее нежелательными.

"Хотя я понимаю подтекст, и его действительно можно прочитать так: если будете слишком много говорить, кто-то может вас сместить — и это не обязательно будут Соединенные Штаты", — резюмирует он.

Обострение со стороны Беларуси — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в приграничных районах Беларуси активно обустраивают артиллерийские позиции и развивают дорожную инфраструктуру в направлении Украины. Это может свидетельствовать о попытках России вновь втянуть Беларусь в войну против Украины, заявил 17 апреля президент Владимир Зеленский.

В то же время самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко вновь выступил с угрозами в адрес Украины и ее союзников, предупреждая западные страны о якобы их намерениях совершить агрессию против Беларуси.

Кроме того, существует риск, что Россия будет использовать белорусскую территорию в качестве базы для гибридных операций и диверсий против соседних государств, прежде всего Украины и стран Европейского Союза, отметил дипломат Роман Безсмертный.

О личности: Виктор Ягун Виктор Ягун — украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014 по июнь 2015 года был заместителем главы СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

