Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Может ли Украина похитить Лукашенко: генерал СБУ разъяснил заявление Зеленского

Юрий Берендий
22 апреля 2026, 18:52
Эксперт пояснил, что упоминание Владимиром Зеленским Венесуэлы было скорее предупреждением о рисках переоценки собственных возможностей на международной арене.
Генерал СБУ объяснил предупреждение Зеленского в адрес Лукашенко

О чем идет речь в материале:

  • Украина не угрожала сместить Лукашенко
  • Зеленский предупреждал диктатора Беларуси о переоценке его возможностей

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил самопровозглашенного президента и белорусского диктатора Лукашенко, что в случае втягивания Беларуси в войну он может повторить судьбу лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако это заявление не свидетельствует о намерении Украины похитить Лукашенко, как это сделали США с венесуэльским диктатором Мадуро. Об этом заявил в интервью Главреду бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун

Ягун объясняет, что упоминание президентом Владимиром Зеленским Венесуэлы не касалось конкретного сценария отстранения Александра Лукашенко. По его мнению, речь шла о том, что Венесуэла, считая, что имеет поддержку великих держав, в частности Китая и России, начала действовать значительно смелее, чем это обычно позволяет себе страна регионального уровня.

видео дня
Николас Мадуро
Николас Мадуро / Инфографика: Главред

"Она начала активно вмешиваться в геополитические процессы, влиять на ситуацию, конфликтовать с соседями, играть на рынке энергоресурсов. И параллельно с этим еще и торговать наркотиками. В итоге это привело к жесткой реакции со стороны Соединенных Штатов. Это, по сути, пример того, к чему может привести переоценка собственных возможностей", — указал он.

По словам эксперта, смысл сигнала заключается в том, что в случае подобного поведения не стоит рассчитывать на защиту со стороны России или Китая.

Он подчеркивает, что речь идет не о прямом сценарии смещения власти, как это было с Николасом Мадуро, а о предостережении, чтобы Беларусь не втягивалась в процессы, которые могут быть для нее нежелательными.

"Хотя я понимаю подтекст, и его действительно можно прочитать так: если будете слишком много говорить, кто-то может вас сместить — и это не обязательно будут Соединенные Штаты", — резюмирует он.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Обострение со стороны Беларуси — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в приграничных районах Беларуси активно обустраивают артиллерийские позиции и развивают дорожную инфраструктуру в направлении Украины. Это может свидетельствовать о попытках России вновь втянуть Беларусь в войну против Украины, заявил 17 апреля президент Владимир Зеленский.

В то же время самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко вновь выступил с угрозами в адрес Украины и ее союзников, предупреждая западные страны о якобы их намерениях совершить агрессию против Беларуси.

Кроме того, существует риск, что Россия будет использовать белорусскую территорию в качестве базы для гибридных операций и диверсий против соседних государств, прежде всего Украины и стран Европейского Союза, отметил дипломат Роман Безсмертный.

Другие новости:

О личности: Виктор Ягун

Виктор Ягун — украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014 по июнь 2015 года был заместителем главы СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александр Лукашенко Виктор Ягун новости Беларуси
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский сделал заявление о переименовании Донбасса в честь Трампа – что сказал

Зеленский сделал заявление о переименовании Донбасса в честь Трампа – что сказал

19:33Война
ЕС наконец-то разблокирует 90 млрд евро для Украины и новые санкции против РФ: что известно

ЕС наконец-то разблокирует 90 млрд евро для Украины и новые санкции против РФ: что известно

19:27Политика
Впервые за последние 10 месяцев: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Впервые за последние 10 месяцев: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

19:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на май 2026: Весам - расходы, Скорпионам - выбор, Стрельцам - успех

Гороскоп Таро на май 2026: Весам - расходы, Скорпионам - выбор, Стрельцам - успех

Эра ламината уходит в прошлое: на рынке пола появился новый фаворит

Эра ламината уходит в прошлое: на рынке пола появился новый фаворит

Запах в обуви исчезнет к утру: домашний лайфхак, уничтожающий бактерии

Запах в обуви исчезнет к утру: домашний лайфхак, уничтожающий бактерии

Последние новости

19:33

Зеленский сделал заявление о переименовании Донбасса в честь Трампа – что сказал

19:27

ЕС наконец-то разблокирует 90 млрд евро для Украины и новые санкции против РФ: что известно

19:24

Свекровь - копия Памела Андерсон: Инна Мирошниченко поразила новыми фото

19:21

Впервые за последние 10 месяцев: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

19:10

Математика войны: Андрусив объяснил, кто получает миллиарды от конфликтамнение

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
19:06

На Тернопольщине объявили штормовое предупреждение: чего ожидать от погоды

18:57

Враг отвлекает внимание: эксперт назвал два ключевых направления российского наступления

18:52

Может ли Украина похитить Лукашенко: генерал СБУ разъяснил заявление Зеленского

18:51

Пропагандисту Соловьеву грозит уголовное наказание

Реклама
18:31

Из-за пыли или из-за солнца: причина, по которой в СССР телевизоры прятали под салфетками

18:30

Нобелевский лауреат назвал сроки конца человечества: конец близко

18:27

Фигуранта коррупционных скандалов хотят назначить на руководящую должность в Управлении уголовного розыска Киева — Кушнирук

18:25

Можно ли сажать огород в Проводную неделю: священник дал чёткий ответВидео

17:59

Спас Киев за 3 тысячи дукатов — кого считают "некоронованным королём Руси"Видео

17:51

"Развод на деньги": Киркоров и Асти кинули российских оккупантов

17:46

В Киеве раздались мощные взрывы: РФ атакует столицу Украины дронами, что известно

17:36

Лечение на дому и новые правила госпитализации: почему больницы не будут брать пациентовВидео

17:22

3 минуты и царапин не останется: секрет восстановления паркета за копейкиВидео

17:21

США все же воспользовались помощью Украины: где развернули украинскую систему против дронов

17:20

Ровенщину накроет опасная погода: о чем предупреждают синоптики

Реклама
17:16

Четыре даты рождения с самой сильной волей: на них можно положиться

17:06

Гривня резко подорожала: новый курс валют на 23 апреля

17:00

"Моя вторая мама": Виталий Козловский впервые показал сестру и поразил признаниемВидео

16:55

Сосиски будут оставаться свежими в разы дольше: трюк, который знают единицы

16:51

Шквальный ветер и заморозки налетят на Львовщину: когда прогнозируют непогоду

16:26

Шквальный ветер и дождь обрушатся на Житомирщину: когда ждать удара непогоды

16:23

По следам Ноева ковчега: ученые наткнулись на нечто необъяснимое

16:12

Эти вещи не выйдут из моды: 5 стильных находок, неподвластных времениВидео

16:08

Дожди и штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

16:07

Урожай клубники будет большим и сочным: что нужно сделать до конца апреляВидео

16:00

Жёлтые пятна исчезнут на глазах: как отмыть матрас и подушки без химии

15:55

Говорить "купить в рассрочку" - это грубая ошибка: как сказать правильно

15:18

Семья решила усыпить здоровую собаку: причина возмутила людейВидео

15:00

Какие украинские имена имеют русские корни: их можно услышать каждый день

14:47

"Загнали в угол, как крысу": генерал СБУ раскрыл двойную игру Лукашенко

14:45

Самые сочные котлеты без лишнего масла: рецепт, от которого все будут в восторге

14:36

"Хочу всем его показать": Соловий рассекретила нового возлюбленного

14:26

Послы ЕС одобрили €90 млрд для Украины и 20-й пакет санкций для РФ

14:11

Не с женой: Игорь Николаев попался на камеру с блондинкой

13:56

Россия создает риск серьезной аварии на ЧАЭС: что грозит Украине

Реклама
13:53

Может ли водитель повернуть налево: тест по ПДД сбивает с толку за секундыВидео

13:52

Мальчик нашел золото на дне озера, но дальше началось странное

13:43

Закрыл собой ребенка от пуль: что известно об убитом террористом дворнике в Киеве

13:32

Гороскоп Таро на завтра 23 апреля: Ракам - баланс, Весам - отбросить сомнения

13:28

"Слава семьи Ступок падет": экс-жена Дмитрия сделала громкое заявление

13:24

Называл себя "генералом армии РФ": раскрыты новые подробности о киевском стрелке

13:10

Путин может принять важное решение после выборов в США - военный

12:57

Почему в стиральной машине есть окно, а в посудомоечной — нет

12:51

Почему с улиц городов исчезли воробьи: настоящая причина, которую игнорируютВидео

12:45

Киркоров снова перекроил себе лицо: как оно теперь выглядит

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбище
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять