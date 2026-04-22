В Киеве раздались мощные взрывы: РФ атакует столицу Украины дронами, что известно

О чем идет речь в материале:
- Россияне атаковали Киев дронами
- Сохраняется угроза для ряда районов в Киевской области
Страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами. В городе раздались взрывы. Об этом сообщают КГВА и Воздушные силы ВСУ.
"Над столицей вражеский БПЛА. Возможна работа ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги", — сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко.
До этого Воздушные силы ВСУ сообщали о фиксации движения беспилотников в направлении Киевской области, в частности на Бровары. Впоследствии военные сообщили о движении дронов непосредственно на Киев.
По состоянию на 17:43 в Киеве объявлено об отмене воздушной тревоги, однако в части районов Киевской области опасность все еще сохраняется.
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 22 апреля российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками, запустив 215 дронов различных типов.
Утром 22 апреля оккупационная армия РФ нанесла удар по транспортной инфраструктуре Запорожской области. В результате атаки есть погибший и один раненый, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
Также, по данным мониторинговых каналов, российские войска находятся на финальном этапе подготовки к масштабному удару по Украине. Отмечается, что уже подготовлено около 950 беспилотников различных типов.
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
