В Киеве раздались мощные взрывы: РФ атакует столицу Украины дронами, что известно

Россия нанесла удар с помощью дронов по Киеву, в городе раздались взрывы и сработала система противовоздушной обороны.

https://glavred.info/war/v-kieve-razdalis-moshchnye-vzryvy-rossiya-atakuet-stolicu-ukrainy-s-pomoshchyu-dronov-chto-izvestno-10758761.html Ссылка скопирована

Россия атакует столицу Украины дронами

Страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами. В городе раздались взрывы. Об этом сообщают КГВА и Воздушные силы ВСУ.

"Над столицей вражеский БПЛА. Возможна работа ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги", — сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко. видео дня

До этого Воздушные силы ВСУ сообщали о фиксации движения беспилотников в направлении Киевской области, в частности на Бровары. Впоследствии военные сообщили о движении дронов непосредственно на Киев.

По состоянию на 17:43 в Киеве объявлено об отмене воздушной тревоги, однако в части районов Киевской области опасность все еще сохраняется.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 22 апреля российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками, запустив 215 дронов различных типов.

Утром 22 апреля оккупационная армия РФ нанесла удар по транспортной инфраструктуре Запорожской области. В результате атаки есть погибший и один раненый, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Также, по данным мониторинговых каналов, российские войска находятся на финальном этапе подготовки к масштабному удару по Украине. Отмечается, что уже подготовлено около 950 беспилотников различных типов.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред