Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В Киеве раздались мощные взрывы: РФ атакует столицу Украины дронами, что известно

Юрий Берендий
22 апреля 2026, 17:46
Россия нанесла удар с помощью дронов по Киеву, в городе раздались взрывы и сработала система противовоздушной обороны.
Россия атакует столицу Украины дронами — что известно

О чем идет речь в материале:

  • Россияне атаковали Киев дронами
  • Сохраняется угроза для ряда районов в Киевской области

Страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами. В городе раздались взрывы. Об этом сообщают КГВА и Воздушные силы ВСУ.

"Над столицей вражеский БПЛА. Возможна работа ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги", — сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

видео дня
инфографика шахед
"Шахед" / Инфографика: Главред

До этого Воздушные силы ВСУ сообщали о фиксации движения беспилотников в направлении Киевской области, в частности на Бровары. Впоследствии военные сообщили о движении дронов непосредственно на Киев.

По состоянию на 17:43 в Киеве объявлено об отмене воздушной тревоги, однако в части районов Киевской области опасность все еще сохраняется.

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог / Скриншот

Удары по Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 22 апреля российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками, запустив 215 дронов различных типов.

Утром 22 апреля оккупационная армия РФ нанесла удар по транспортной инфраструктуре Запорожской области. В результате атаки есть погибший и один раненый, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Также, по данным мониторинговых каналов, российские войска находятся на финальном этапе подготовки к масштабному удару по Украине. Отмечается, что уже подготовлено около 950 беспилотников различных типов.

Другие новости:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский сделал заявление о переименовании Донбасса в честь Трампа – что сказал

19:33Война
ЕС наконец-то разблокирует 90 млрд евро для Украины и новые санкции против РФ: что известно

19:27Политика
Впервые за последние 10 месяцев: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

19:21Война
Популярное

Ещё
Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на май 2026: Весам - расходы, Скорпионам - выбор, Стрельцам - успех

Эра ламината уходит в прошлое: на рынке пола появился новый фаворит

Запах в обуви исчезнет к утру: домашний лайфхак, уничтожающий бактерии

Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять