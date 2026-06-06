"Это не любовь": Инна Мирошниченко сделала откровенное признание о браке

Кратко:
- Что сказала блогерша
- Каким фото она поделилась
Украинская блогерша, юристка и общественная деятельница Инна Мирошниченко, поделилась неожиданном откровением относительно своего бака с телеведущим Тимуром Мирошниченко.
Соответствующее признание она сделала на своей странице в Instagram.
Глубокая Инна опубликовала красивое и очень эстетичное фото. Там она сидит на коленях у своего супруга Тимура. "Это не любовь. Это кое-что другое", - написала блогерша.
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О персоне: Тимур Мирошниченко
Тимур Мирошниченко - украинский ведущий и комментатор. Известен работами над проектами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ". Комментатор Евровидения и ведущий Национальных отборов от Украины. Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Телеведущий года".
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