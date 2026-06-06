Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Это не любовь": Инна Мирошниченко сделала откровенное признание о браке

Алена Кюпели
6 июня 2026, 16:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Инна Мирошниченко поделилась трогательным кадром и рассказала об отношениях.
Инна Мирошниченко, Тимур Мирошниченко
Инна Мирошниченко поделилась нежным фото Тимур Мирошниченко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Кратко:

  • Что сказала блогерша
  • Каким фото она поделилась

Украинская блогерша, юристка и общественная деятельница Инна Мирошниченко, поделилась неожиданном откровением относительно своего бака с телеведущим Тимуром Мирошниченко.

Соответствующее признание она сделала на своей странице в Instagram.

видео дня

Глубокая Инна опубликовала красивое и очень эстетичное фото. Там она сидит на коленях у своего супруга Тимура. "Это не любовь. Это кое-что другое", - написала блогерша.

Инна Мирошниченко написала о своем муже
Инна Мирошниченко написала о своем муже / Фото Instagram/_inna_mi_

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее принцесса Уэльскаярассказала о физических, эмоциональных и психологических изменениях, которые могут произойти в результате лечения рака, во время своего визита в специализированный центр в четверг.

Накануне также стало известно о том, что в террористической России продолжают скандалить родственницы поэта Василия Шукшина - сестры Ольга и путинистка Мария. То, две его дочери не могут поделить наследство и наследие, то грызутся из-за матери, и вот теперь - новый виток.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Тимур Мирошниченко

Тимур Мирошниченко - украинский ведущий и комментатор. Известен работами над проектами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ". Комментатор Евровидения и ведущий Национальных отборов от Украины. Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Телеведущий года".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости шоу бизнеса Тимур Мирошниченко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Киев затопляет: на Украину обрушился мощный грозовой шторм

Киев затопляет: на Украину обрушился мощный грозовой шторм

17:41Регионы
Дроны ССО взяли под огневой контроль сухопутный коридор оккупантов в Крым

Дроны ССО взяли под огневой контроль сухопутный коридор оккупантов в Крым

17:29Украина
"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

17:09Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

Школьная головоломка со спичками, которая не по зубам многим взрослым

Школьная головоломка со спичками, которая не по зубам многим взрослым

"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

Розы будут цвести до самых заморозков: какие три вещи нужно сделать летом

Розы будут цвести до самых заморозков: какие три вещи нужно сделать летом

Последние новости

17:41

Киев затопляет: на Украину обрушился мощный грозовой шторм

17:31

Рабочие прокладывали трубопровод и сделали сенсационную находку

17:31

Ловушка в НМТ: какие наречия чаще всего пишутся с ошибками

17:29

Дроны ССО взяли под огневой контроль сухопутный коридор оккупантов в Крым

17:28

В Украине резко изменили цены на популярный овощ: какая цена на сегодня

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
17:09

"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

16:54

"Это не любовь": Инна Мирошниченко сделала откровенное признание о браке

16:48

Девушка показала, как превратить старую мебель в украшение для домаВидео

16:25

НАТО может утвердить пакет помощи Украине на 70 млрд евро – СМИ

Реклама
16:24

Мощные удары дронов: поражена база Балтфлота, взорван ракетный арсенал РФ

16:22

Зачем в кофе добавляют поваренную соль — неожиданный лайфхак от бариста

16:16

Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах

15:58

Китайский гороскоп на завтра, 7 июня: Лошадям - путаница, Кроликам - упрямство

15:58

Россия атаковала Запорожье средь бела дня: пострадал ребенок, что известноФото

15:38

Традиционные растения-обереги: что обязательно нужно посадить возле дома

15:25

Кремль вернулся к мирному плану Трампа, но есть нюанс: названы детали переговоров

15:22

Почему 7 июня нельзя работать после полудня: какой церковный праздник

15:12

Почти 40 раз нарушал ПДД: новые подробности смертельного ДТП в КиевеФото

15:05

Часть территорий затопит: Россия может ударить по гидросооружениям Украины

14:57

Почему кот падает на спину и показывает живот — настоящая причина удивит многихВидео

Реклама
14:39

Клубней станет в два раза больше: как и когда окучивать картофельВидео

14:32

Старинный бабушкин трюк заставил ванну сиять без дорогих средств

14:19

"Надо готовиться к худшему": в ГПСУ оценили угрозу наступления на Киев и западные области

14:13

Твое тело меняется: Кейт Миддлтон сделала откровенное признание о борьбе с раком

14:08

"Обязательно добьемся": Лавров назвал новое условие для окончания войны в Украине

13:57

Теперь сын: по Брэду Питту нанесли еще один удар

13:46

РФ ударила дроном по машине Олега Тягнибока на фронте: в каком он состоянии

13:44

Самые мягкие родители по гороскопу: кто балует детей чаще всего

13:29

Люди переехали в роскошный бункер, готовясь к концу света и пожалелиВидео

13:22

У Путина впервые заявили о поражении в войне: Кремль готовит 3 сценария, какова роль Украины

13:07

Как легко определить пол ребенка по возрасту мамы: астролог дала ответ

12:28

Гороскоп Таро на завтра 7 июня: Девам - измениться, Весам - решимость

12:20

Осот не боится популярных гербицидов: как избавиться от опасного сорнякаВидео

11:59

Ядовитые змеи чаще приближаются к домам, меняя привычное поведение

11:58

Против воли Путина: Украина приближает окончание войны, Зеленский показал как

11:19

Магнитная буря обрушилась на страну: когда закончится шторм

11:12

Сосед без разрешения срубил деревья женщины и потребовал деньги

11:10

Совершенно новая закуска из кабачков, которую съедят первой: рецепт за 15 минут

10:56

Кто устроит истерику, а кто будет тише воды: самые спокойные дети по гороскопу

10:40

Будут активны действия: Сырский сделал важное заявление об изменениях на фронте

Реклама
10:05

Кремль может мобилизовать 100 тысяч россиян для операции в Европе — политолог

10:04

Полил клумбу в летний зной и удивился результату: садовод развенчал популярный миф

09:59

Взрыв в Днепре: мужчина подорвался на гранате, пострадали полицейские

08:47

РФ ударила по нескольким областям: число пострадавших растет, разрушений многоФото

08:17

Дроны атаковали Кубань, Москву, Санкт-Петербург: горит нефтебаза, склад БК, морской завод

08:10

Зеленский сделал предложение Путину: Невзлин раскрыл смыслмнение

05:48

Гороскоп на завтра, 7 июня: Девам — неприятности, Стрельцам — прибыль

05:13

Шашлык будет таять во рту: какое мясо выбрать для идеального результата

04:41

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

04:23

Опытные рыбаки будут завидовать: как наловить гору карпов в июне

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять