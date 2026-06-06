"Это не любовь": Инна Мирошниченко сделала откровенное признание о браке

Инна Мирошниченко поделилась трогательным кадром и рассказала об отношениях.

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Инна Мирошниченко поделилась нежным фото Тимур Мирошниченко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Кратко:

Что сказала блогерша

Каким фото она поделилась

Украинская блогерша, юристка и общественная деятельница Инна Мирошниченко, поделилась неожиданном откровением относительно своего бака с телеведущим Тимуром Мирошниченко.

Соответствующее признание она сделала на своей странице в Instagram.

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Глубокая Инна опубликовала красивое и очень эстетичное фото. Там она сидит на коленях у своего супруга Тимура. "Это не любовь. Это кое-что другое", - написала блогерша.

Инна Мирошниченко написала о своем муже / Фото Instagram/_inna_mi_

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О персоне: Тимур Мирошниченко Тимур Мирошниченко - украинский ведущий и комментатор. Известен работами над проектами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ". Комментатор Евровидения и ведущий Национальных отборов от Украины. Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Телеведущий года".

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