Пятна от клубники исчезают с одежды за 20 минут: простое средство творит чудеса

Вы узнаете:
- Как сделать средство против пятен от клубники
- Сколько времени займет выведение пятен от клубники с одежды
В июне любители клубники наслаждаются любимой ягодой. Но при этом часто страдает их одежда, ведь запачкать вещи соком клубники очень легко, а вот отмыть эти пятна — задача со звездочкой.
Однако Главред узнал, что в домашних условиях можно приготовить средство, которое с легкостью отмоет пятна от клубники с одежды. Его рецептом в TikTok поделилась украинская блогерша Мария Дувалка.
Как приготовить средство от пятен
Блогер утверждает, что отмыть пятна от клубники можно средством из двух ингредиентов. Для начала нужно промыть одежду проточной водой в месте, где есть пятно.
Далее необходимо приготовить само средство: смешать одну столовую ложку соды и две столовые ложки уксуса. Перемешиваем ингредиенты и щедро наносим средство на пятна от клубники.
"Оставляем постоять 20 минут и в конце смываем проточной водой. Результат впечатляет", — добавила Мария.
Смотрите видео с лайфхаком:
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О персоне: Мария Дувалка
Мария Дувалка — украинская блогерша, которая делится в своих соцсетях лайфхаками и советами по уходу за домом и приготовлению еды. В Instagram на нее подписаны более 34 тысяч пользователей.
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