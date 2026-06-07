Пятна от клубники исчезают с одежды за 20 минут: простое средство творит чудеса

Даже пятна, которые уже въелись в ткань, исчезнут на глазах.

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Пятна на одежде не останутся, если воспользоваться чудо-средством / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

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Как сделать средство против пятен от клубники

Сколько времени займет выведение пятен от клубники с одежды

В июне любители клубники наслаждаются любимой ягодой. Но при этом часто страдает их одежда, ведь запачкать вещи соком клубники очень легко, а вот отмыть эти пятна — задача со звездочкой.

Однако Главред узнал, что в домашних условиях можно приготовить средство, которое с легкостью отмоет пятна от клубники с одежды. Его рецептом в TikTok поделилась украинская блогерша Мария Дувалка.

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Чем вывести пятна от летних ягод / Инфографика: Главред

Как приготовить средство от пятен

Блогер утверждает, что отмыть пятна от клубники можно средством из двух ингредиентов. Для начала нужно промыть одежду проточной водой в месте, где есть пятно.

Далее необходимо приготовить само средство: смешать одну столовую ложку соды и две столовые ложки уксуса. Перемешиваем ингредиенты и щедро наносим средство на пятна от клубники.

"Оставляем постоять 20 минут и в конце смываем проточной водой. Результат впечатляет", — добавила Мария.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: Мария Дувалка Мария Дувалка — украинская блогерша, которая делится в своих соцсетях лайфхаками и советами по уходу за домом и приготовлению еды. В Instagram на нее подписаны более 34 тысяч пользователей.

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