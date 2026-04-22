Лечение на дому и новые правила госпитализации: почему больницы не будут брать пациентов

Проект новых правил госпитализации вызвал резкую реакцию медицинского сообщества и общества из-за риска ограничения доступа к своевременному лечению.

Новые правила госпитализации в Украине — почему больницы не будут принимать пациентов

О чем идет речь в материале:

Что предусматривают новые стандарты госпитализации в Украине

Кого могут положить в стационар по новым правилам в 2026 году — что нужно, чтобы госпитализировали в больницу

Почему новые стандарты госпитализации вызвали скандал среди врачей и какие риски для пациентов

Почему в Украине могут участиться закрытия больниц

В Украине развернулась новая дискуссия вокруг изменений в системе здравоохранения — на этот раз из-за проекта Министерства здравоохранения, который предлагает существенно пересмотреть правила госпитализации пациентов. Речь идет о документе, который должен определить четкие критерии, когда человек действительно нуждается в стационарном лечении, а когда — должен получать помощь амбулаторно.

Главред собрал самое важное, что стоит знать об изменениях правил госпитализации в Украине.

Что предусматривают новые стандарты госпитализации в Украине

Проект новых правил госпитализации предусматривает, что пациента следует направлять в стационар только в тех случаях, когда его состояние представляет потенциальную угрозу жизни или требует медицинских вмешательств, которые невозможно осуществить амбулаторно.

Документ определяет перечень критических признаков, при наличии хотя бы одного из которых показано стационарное лечение. Среди них — снижение уровня кислорода в крови до 90% и ниже при дыхании обычным воздухом, нарушение дыхания с частотой более 30 или менее 8 вдохов в минуту, особенно если это сопровождается затруднениями речи или нарушением сознания.

Также к таким состояниям относится низкое артериальное давление — систолическое ниже 90 мм рт. ст. или среднее ниже 65 мм рт. ст. даже после попыток стабилизации.

Сигналом к госпитализации являются и значительные отклонения пульса — более 130 ударов в минуту или менее 40 с симптомами головокружения или гипотонии. Отдельно учитывается нарушение сознания, в частности показатель 13 и менее баллов по шкале Глазго, а также повышенная температура в сочетании с критическими изменениями в анализах, например при фебрильной нейтропении.

Проект приказа / Скриншот

Почему человека могут выписать из больницы по новым правилам

В проекте также указано, что новые правила ужесточают требования к обоснованности пребывания пациентов в стационаре. В частности, при отсутствии критических показаний человека не госпитализируют, а лечение проводят амбулаторно или в условиях дневного стационара. Врачи должны ежедневно оценивать необходимость пребывания пациента в больнице, и если состояние стабилизируется, его должны выписать.

Документ исключает возможность госпитализации по немедицинским причинам — пребывание в больнице не может объясняться выходными днями, проблемами с транспортом или ожиданием плановой консультации. Также четко определены критерии перевода пациентов в реанимацию, например в случае необходимости искусственной вентиляции легких или поддержания давления, а после улучшения состояния — возвращения в обычную палату.

Кого могут положить в стационар по новым правилам в 2026 году

Отдельно прописан алгоритм действий в зависимости от срочности. В случае угрозы жизни применяется экстренная госпитализация — пациента доставляет скорая помощь или направляет врач без предварительных согласований.

В то же время плановое лечение в стационаре возможно только по направлению и после согласования даты с медучреждением. Также предусмотрено краткосрочное наблюдение продолжительностью до 24 часов, во время которого решается дальнейшая тактика: госпитализация, перевод в другое медучреждение или выписка.

Одна из больниц Киева / Фото: УНИАН

Что нужно, чтобы госпитализировали в больницу

В проекте Минздрава отдельно определены критические отклонения в анализах, которые могут быть основанием для госпитализации. В частности, речь идет о:

уровень глюкозы в крови, который считается опасным при показателях ≤3,0 ммоль/л или ≥33,3 ммоль/л,

гемоглобин — ≤70 г/л, а для пациентов с сердечными заболеваниями — ≤80 г/л,

натрий — ≤120 или ≥160 ммоль/л,

калий — ≤3,0 или ≥6,0 ммоль/л,

тромбоциты — ≤10 × 10⁹/л,

лактат на уровне ≥2,0 ммоль/л, что может свидетельствовать о сепсисе или шоке.

В то же время стандарт допускает, что в исключительных ситуациях врачи могут отклоняться от этих показателей, однако такое решение обязательно должно быть письменно обосновано руководителем медицинского отделения.

Почему новые стандарты госпитализации вызвали скандал среди врачей

Врач-инфекционист, профессор и доктор медицинских наук Ольга Голубовская высказала критику в отношении проекта Минздрава с новыми стандартами госпитализации в Украине. Она обращает внимание, что сам термин "стандарт" предполагает обязательность выполнения, то есть это жесткая норма, а не рекомендация, поэтому его нельзя трактовать как ориентировочные критерии. По ее мнению, документ целесообразнее определить как клинические рекомендации, а также четко указать, что такие критерии носят лишь рекомендательный характер и не должны ограничивать профессиональные решения врача.

"Документ представляет собой попытку внедрить жесткую финансовую дисциплину в здравоохранение, однако цена этой дисциплины может оказаться слишком высокой для безопасности пациентов. Главная претензия к общим положениям — это их оторванность от непредсказуемости клинического течения болезней. В частности, требование одновременного выполнения всех трех условий для продолжения стационарного лечения — наличия показаний, необходимости уникальных процедур и активного плана лечения — загоняет врача в тупик. Это создает ситуацию, когда пациента, который еще не стабилен, но уже не нуждается в "уникальных манипуляциях", приходится выписывать под давлением администрации, что прямо противоречит принципам клинической осторожности", — отметила она в колонке для издания "Интерфакс-Украина".

Отделение неотложной медицинской помощи в больнице в Броварах / Фото: УНИАН

Голубовская также подчеркивает, что установленные пороговые показатели для госпитализации фиксируют уже критические состояния, вместо того чтобы учитывать риски ухудшения и прогноз течения болезни.

Кроме того, она указывает на недостаточное внимание к эпидемиологическим факторам: например, люди с инфекционными заболеваниями, проживающие в тесных условиях или вместе с уязвимыми группами, могут представлять угрозу распространения болезни, даже если их состояние еще не критическое. Также, по ее словам, в документе не учтены ситуации одиноких пожилых пациентов, которые из-за состояния здоровья не способны самостоятельно позаботиться о себе дома, что делает амбулаторное лечение для них потенциально опасным.

"Аналогичная ситуация с пневмониями. Ориентация исключительно на легкую стадию по шкале CURB-65 не учитывает того, как быстро бактериальная деструкция легких может прогрессировать. Дома невозможно качественно мониторить сатурацию или вовремя заметить переход в смешанную инфекцию. То же самое касается и острых кишечных инфекций. Документ разрешает госпитализацию только при критическом обезвоживании, но гиповолемический шок может развиться довольно стремительно. Как можно лечить такого человека амбулаторно, если пероральная регидратация физически невозможна?", — указывает она.

О личности: Ольга Голубовская Ольга Голубовская — украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни" (2011—2016). Автор более 200 научных работ.

Профессор и доктор медицинских наук Ольга Голубовская также раскритиковала подход к неосложненным инфекциям мочевыводящих путей, отметив, что их перевод исключительно на амбулаторное лечение без учета сопутствующих заболеваний является опасным из-за риска быстрого развития уросепсиса.

Она подчеркивает, что общая проблема документа заключается в том, что он основан на фиксации уже имеющихся критических состояний, а не учитывает прогностические признаки ухудшения течения болезни. По ее мнению, такой подход фактически перекладывает ответственность на семейного врача, ведь он вынужден либо отступать от стандарта, чтобы предотвратить осложнения и направить пациента в стационар, либо действовать формально по правилам, рискуя довести состояние больного до критического уровня.

"Таким образом, стандарт больше напоминает рекомендации, которыми мы руководствуемся при определении необходимости перевода/госпитализации уже в отделение интенсивной терапии и реанимации… Мы на пороге вспышек (они уже есть) инфекционных заболеваний, я уже не говорю о глобальных процессах, о которых нам постоянно напоминают, а ВОЗ прогнозирует новую пандемию. Своевременное выявление любых заболеваний и оказание медицинской помощи прогрессирующим больным спасает в подавляющем большинстве случаев им жизнь. Стандарт требует серьезной доработки", — подытожила она.

Машина скорой помощи и врачи на территории Запорожской областной инфекционной больницы / Фото: УНИАН

На что ориентированы новые стандарты госпитализации – мнение юриста

Юрист Виктория Коретник заявила, что в Украине готовится масштабная реформа в сфере больниц, которая предусматривает существенные изменения правил госпитализации. По ее словам, пациентов больше не будут направлять в стационар до наступления критического состояния, а для госпитализации должны выполняться сразу несколько условий.

"Такой приказ оторван от непредсказуемого течения болезней. Например, у вас пневмония или острое отравление. Кладут в больницу, правильно? А теперь не будут класть в больницу", — указывает она в видео в Facebook.

Она объясняет, что в случаях, которые ранее требовали стационарного лечения, например при отравлениях и сильном обезвоживании, людей могут оставлять дома, даже если их состояние может быстро ухудшиться. По ее мнению, это создает риски, ведь за ночь ситуация может существенно осложниться.

"В приказе игнорируется тот факт, что человек, например, с гриппом живет в общежитии или в многодетной семье. Там много людей в квартире, пенсионеры с ней. И этого человека нужно изолировать и положить в больницу. А по новым правилам он будет оставаться дома. Пока ей не станет совсем плохо. А вот когда станет плохо, тогда в больницу, но при этом все родственники уже заражены", — делает вывод она.

О персоне: Виктория Коретник Виктория Коретник — украинский юрист, правозащитница и медиатор, предоставляющая юридические услуги в сфере гражданского права и досудебного урегулирования споров. Она работает частным юридическим консультантом в Киеве и онлайн, имеет более 20 лет практического опыта в юридической деятельности.

Также она обращает внимание на возможные последствия для распространения болезней и для уязвимых групп, в частности пожилых людей, которые не способны самостоятельно позаботиться о себе в случае ухудшения состояния. Подобные риски, по ее оценке, существуют и при таких заболеваниях, как пневмония, когда даже легкая форма может быстро перейти в тяжелую. В итоге, по ее словам, новые правила могут привести к тому, что значительную часть пациентов не будут госпитализировать, а основная ответственность за решение фактически ляжет на семейных врачей.

"Фактически вся ответственность перекладывается на семейного врача: либо нарушать правила, спасая пациента, либо действовать формально и рисковать его жизнью", — подчеркивает она.

Какие риски для врачей и пациентов

Специалист по планированию и развитию системы здравоохранения Владислав Смирнов считает новые стандарты госпитализации своеобразной юридической ловушкой.

Он объясняет, что если врач, руководствуясь собственным опытом, госпитализирует нестабильного пациента, который формально не соответствует установленным критериям, НСЗУ во время проверки может признать это решение необоснованным и отказать больнице в оплате лечения. В случае же, если медучреждение попытается компенсировать расходы за счет пациента, это грозит штрафом от государства в размере 18 168 гривен за каждый случай неправомерного взимания средств.

"А если врач попытается "подтянуть" показатели больного в электронной системе (ЕСОЗ), чтобы они соответствовали Стандарту, НСЗУ автоматически оштрафует учреждение на 302 гривны за каждую недостоверную медицинскую запись", — отметил он в комментарии ТСН.ua.

По его мнению, такая система ставит медиков в безвыходное положение, ведь действовать в интересах пациента вопреки формальным требованиям означает рисковать финансами учреждения, тогда как отказ от госпитализации может создать угрозу для жизни человека и иметь юридические последствия для врача.

Кроме того, проект предусматривает жесткое правило, согласно которому в случае несоответствия четко определенным критериям лечение должно проводиться только амбулаторно.

Это, по оценкам экспертов, может привести к росту количества пациентов, которые будут лечиться дома, что связано с дополнительными рисками. В таких условиях врач уже не сможет обосновывать госпитализацию клиническим состоянием, а будет вынужден подстраивать решение под формальные требования Минздрава.

Отделение интенсивной терапии и реанимации больницы Запорожья / Фото: УНИАН

По мнению специалиста по планированию и развитию системы здравоохранения Владислава Смирнова, этот документ является попыткой ввести жесткие финансовые правила в медицине, однако это может создать серьезные риски для пациентов.

"Документ вводит строгую "презумпцию амбулаторного лечения": если состояние пациента не соответствует конкретному чек-листу, его должны лечить дома или в дневном стационаре. Новые правила требуют одновременного наличия целых трех условий для госпитализации: соответствующих медицинских показаний, необходимости в уникальных процедурах и наличия активного плана лечения", — утверждает он.

Кроме того, он отмечает, что больницы будут обязаны ежедневно пересматривать состояние больного, и если тот перестает соответствовать критериям угрожающего состояния, его могут выписать даже без полного выздоровления. При этом такие факторы, как слабость, выходные или отсутствие транспорта, больше не будут учитываться как основание для продления пребывания в стационаре, из-за чего пациент может оказаться в ситуации, когда больница ему уже официально не нужна по формальным критериям, а дома находиться еще опасно.

О личности: Владислав Смирнов Владислав Смирнов — украинский специалист по планированию и развитию системы здравоохранения, медицинский архитектор и эксперт в сфере организации медицинских услуг и инфраструктуры. Он является основателем общественной организации "Экспертно-аналитический центр "Медицинский Конструктор"" и занимается разработкой подходов к построению эффективных систем здравоохранения и реабилитационной инфраструктуры. Имеет медицинское и экономическое образование и более десяти лет опыта в сфере медицинских технологий, управления учреждениями здравоохранения и внедрения инновационных решений в клиническую практику.

Почему новые стандарты, предлагаемые Минздравом, являются катастрофическими

Смирнов предупреждает, что внедрение новых правил может иметь серьезные последствия. Согласно обновленным требованиям, госпитализация предусмотрена только в случаях достижения критических показателей, например, значительного снижения сатурации или артериального давления, что фактически соответствует уже неотложному состоянию, когда необходима экстренная помощь, а не плановое лечение.

"То есть новые правила буквально заставляют украинцев ждать дома катастрофу", — предупредил он.

Как работает мировая практика

Специалист по планированию и развитию системы здравоохранения Владислав Смирнов отметил, что сейчас чиновники пытаются объяснить ситуацию тем, что использование балльных чек-листов якобы является общепринятой мировой практикой, однако это не соответствует действительности.

Согласно новейшим британским медицинским протоколам NICE 2025 года и рекомендациям ВОЗ, ни один алгоритм или чек-лист не может заменить клиническое решение врача. В международной практике такие шкалы носят лишь вспомогательный характер, тогда как в Украине их пытаются сделать обязательными правилами, за несоблюдение которых медицинские учреждения еще и могут подвергаться штрафам.

Почему в Украине могут участиться закрытия больниц

Общественная деятельница и заслуженный врач Украины Ольга Богомолец в посте в Facebook предупреждает , что вмешательство Минздрава в стандарты и критерии госпитализации должно быть направлено на улучшение условий как для пациентов, так и для медицинских учреждений, однако она ставит под сомнение, соответствует ли этому реальная цель изменений.

Она объясняет, что нынешняя система работает так: врач госпитализирует пациента, НСЗУ оплачивает случай, медучреждение получает финансирование, а персонал — заработную плату.

По ее словам, новые правила вводят жесткие критерии, которые ограничивают количество госпитализаций, и хотя формально это объясняется возможностью амбулаторного лечения, фактические последствия могут быть другими.

/ Скриншот

В частности, она считает, что это может привести к сокращению финансирования больниц, снижению доходов медицинского персонала и ограничению доступа пациентов к стационарной помощи.

"И здесь важно: медицина — это не та сфера, где можно экспериментировать без последствий. Перед любыми изменениями нужно думать не один раз", — указала она.

О личности: Ольга Богомолец Ольга Богомолец — украинский врач-дерматолог, ученый и общественный деятель. Родилась 22 марта 1966 года в Киеве. Она является доктором медицинских наук, заслуженным врачом Украины, профессором и известным специалистом в области дерматологии и онкодерматологии. Ольга Богомолец долгое время работает в медицинской сфере, в частности как основательница и руководительница Института дерматологии и косметологии в Киеве, а также преподавательница в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца. Она является автором многочисленных научных работ, посвященных заболеваниям кожи, и активно занимается развитием медицинской науки в Украине. В 2014–2019 годах была народным депутатом Украины VIII созыва, избранной в Верховную Раду Украины, где возглавляла Комитет по вопросам здравоохранения. В этот период участвовала в формировании и обсуждении реформ в медицинской сфере.

Ольга Богомолец заключает, что такие решения, по ее мнению, не направлены на интересы пациентов и не преследуют цели снижения заболеваемости или продления продолжительности жизни. Она считает, что их реальный результат сводится к уменьшению количества госпитализаций и, соответственно, сокращению финансирования больниц.

"Больницы сегодня вынуждены конкурировать за финансирование от НСЗУ. А теперь им говорят: "не госпитализируйте". Тогда логичный вопрос — за счет чего они должны существовать? Экономика здесь проста: меньше пациентов означает меньше финансирования, что перерастает в закрытие части больниц. Именно поэтому эти изменения выглядят не как реформа ради качества, а как инструмент сокращения медицинской сети", — подчеркнула она.

/ Скриншот

Об источнике: Министерство здравоохранения Украины Министерство здравоохранения Украины — центральный орган исполнительной власти Украины в сфере здравоохранения, пишет Википедия. МЗ обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям, обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере создания, производства, контроля качества и реализации лекарственных средств, медицинских иммунобиологических препаратов и медицинских изделий, в сфере обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их незаконному обороту, а также обеспечивает формирование государственной политики в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения.

