"Загнали в угол, как крысу": генерал СБУ раскрыл двойную игру Лукашенко

Генерал СБУ Виктор Ягун уверен, что Лукашенко больше всего боится, что Россия может сместить его в любой момент.

Пойдёт ли белорусская армия в наступление

Ключевые тезисы Ягуна:

Лукашенко, вероятно, продолжит жесткую риторику

Такая риторика поддерживает имидж Лукашенко перед Россией

Белорусская армия пока не готова к полномасштабной войне с Украиной

Белорусский лидер Александр Лукашенко продолжает нагнетать ситуацию на границе, однако за воинственной риторикой скрываются панический страх перед Кремлем и попытки выторговать снятие санкций. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

По его словам, ожидать снижения активности Лукашенко не стоит. Подобная риторика, в частности заявления о якобы угрозах с разных направлений, направлена прежде всего на внутреннюю аудиторию и поддержание имиджа перед РФ.

"Его и так загнали в угол, как крысу, и он вынужден держать марку — вся ситуация вокруг заставляет его это делать. И рассказывать о том, что на него якобы будут наступать с четырех сторон — прежде всего для внутренней аудитории. Потому что все помнят, как он говорил о "Киеве за три дня" — это никуда не исчезло. И эта риторика нужна не только для того, чтобы ему верили собственные граждане, но и для того, чтобы поддерживать имидж перед россиянами: что он все контролирует, что все готово", - пояснил эксперт.

В то же время, по мнению Ягуна, Лукашенко пытается сидеть на нескольких стульях одновременно. С одной стороны, он ведет переговоры с США о возможном ослаблении санкций, в частности в отношении калийной отрасли, а с другой — демонстрирует готовность к сотрудничеству с Москвой.

"Он (Александр Лукашенко — ред.) очень боится, что в какой-то момент его могут сместить — прежде всего Россия. Потому что россиянам нужны не просто слова, а конкретные действия. А то, что белорусская армия на данном этапе не способна воевать с Украиной, все понимают", - добавил Ягун.

Как сообщал Главред, в приграничных районах Беларуси фиксируется активное строительство инфраструктуры и артиллерийских позиций в направлении Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может снова попытаться втянуть Беларусь в войну против Украины.

Александр Лукашенко 17 апреля объявил о призыве офицеров запаса на военную службу и фактическом усилении мобилизационных мер в Беларуси. Соответствующий указ предусматривает привлечение в армию мужчин до 27 лет из числа офицеров запаса, не проходивших срочную службу, для доукомплектования подразделений.

Основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев заявил, что риторика Лукашенко и подписанные указы о призыве резервистов, а также активность войск у границ Украины могут свидетельствовать о росте напряженности. В то же время Немичев подчеркивает, что речь не идет о подготовке крупного наступления.

Читайте также:

О личности: Виктор Ягун Виктор Ягун — украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014 по июнь 2015 года был заместителем главы СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

