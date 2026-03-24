РФ планирует разместить в Беларуси спецсистемы для БПЛА: эксперт раскрыл угрозу

Россия готовится к развертыванию высотных антенн в Беларуси для расширения возможностей управления ударными беспилотниками.

Размещение новых станций в Беларуси повышает риски для Киева и северных регионов Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

РФ планирует установить антенны высотой до 100 м в Беларуси

Это увеличит дальность управления дронами

Могут развернуть как минимум 4 станции

Россия планирует развернуть на территории Беларуси специальную инфраструктуру для расширения возможностей управления беспилотниками. Речь идет об установке антенн высотой до 100 метров, что позволит существенно увеличить дальность их применения. Об этом в эфире"Киев 24" сообщил военный обозреватель, майор в отставке Алексей Гетьман.

Как пояснил эксперт, сигнал управления беспилотниками имеет ограничения из-за принципа прямой видимости. Без спутниковой связи операторы не могут эффективно контролировать дроны на больших расстояниях, поскольку радиоволны не способны "огибать" препятствия и горизонт.

В чем опасность

Подъем антенн на значительную высоту позволяет расширить радиообзор и, соответственно, увеличить зону стабильного управления. В случае реализации таких планов Россия получит возможность эффективнее применять беспилотники для ударов по территории Украины.

По оценке Гетьмана, размещение таких систем в Беларуси создает дополнительные риски для Киева и приграничных регионов, поскольку упрощает наведение дронов на удаленные цели.

Сообщается, что Россия может развернуть в Беларуси как минимум четыре станции управления беспилотниками дальнего действия.

Шахед / Инфографика: Главред

По словам эксперта, такие технические решения могут стать попыткой компенсировать недостаток стабильной спутниковой связи и повысить эффективность ударных дронов. В случае их внедрения угроза атак на северные регионы Украины может возрасти.

Как писал Главред, днем 24 марта страна-агрессор Россия нанесла массированный удар дронами по Украине. В регионах растет количество раненых и погибших из-за российского обстрела. О деталях вражеской террористической атаки сообщили Воздушные силы ВСУ.

Также Владимир Зеленский сообщил, что повреждения зафиксированы в 11 областях. В Запорожье и Полтаве пострадали многоэтажки, вспыхнули пожары. Около 40 дронов атаковали Шостку (Сумская область). В Харьковской области дрон попал в электропоезд.

Кроме того, в ночь на 24 марта российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Запорожью, применив ударные беспилотники и ракеты. В результате атаки пострадали люди, в городе возникли пожары и зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

О личности: Алексей Гетьман Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) – украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны. После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

