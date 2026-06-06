В Киеве назвали пляжи, где вода опасна для купания - список

В то же время в столице есть пляжи, где вода соответствует нормам и является относительно безопасной для отдыха.

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В Киеве ряд городских пляжей признаны опасными для купания / коллаж: Главред, фото: phc.org.ua

Кратко:

В Киеве ряд городских пляжей признаны опасными для купания

Пляжи в Киевской области официально не открыты

В Киеве несколько городских пляжей признаны опасными для купания из-за несоответствия качества воды микробиологическим нормам.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

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Согласно данным лабораторного мониторинга Центров контроля и профилактики болезней, купание не рекомендуется на таких локациях:

в Днепровском районе - пляжи "Детский", "Золотой" и "Тельбин";

в Деснянском - "Радуга" и "Троещина";

в Голосеевском - "Галерный";

в Оболонском - "Остров Оболонь", "Вербный" и зона отдыха "Пуща-Водица" (5-7 линия).

В Минздраве отмечают, что лаборатории территориальных центров контроля и профилактики болезней регулярно проверяют состояние воды в местах массового отдыха, в частности в реке Днепр и городских озерах.

В то же время в столице есть пляжи, где вода соответствует нормам и является относительно безопасной для отдыха. В частности, в Днепровском районе это "Венеция", "Радуга", "Молодежный", "Предместная слободка", "Центральный" и "Чорторый" (парк "Муромец").

В ведомстве напоминают, что официально пляжный сезон в Киеве пока не открыт, а качество воды может меняться в зависимости от погодных условий, в частности после ливней. Жителям советуют следить за обновлениями местных служб по безопасности водоемов.

Новости Киева - главное

Как сообщал Главред, 6 июня в Киеве начался сильный ливень. Из-за него уже образовались сильные наводнения. Синоптики объявили штормовое предупреждение - I уровень опасности.

В Киеве 7 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. Также ожидается град. Ветер в этот день будет переменного направления со скоростью 5-10 м/с. Синоптики прогнозируют шквалы 15-20 м/с.

В Киеве разгорелась дискуссия вокруг использования метро в качестве укрытия во время воздушных тревог. Часть жителей столицы выступает за введение более чётких правил пребывания на станциях, поскольку некоторые люди приносят с собой палатки, надувные кровати и другие крупногабаритные вещи, занимающие значительное пространство.

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