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Запрет палаток в метро во время тревоги: детали громкого скандала в Киеве

Алексей Тесля
4 июня 2026, 01:10
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Укрытия должны оставаться доступными для всех жителей города, считают авторы петиции.
метро
В Киеве рассматривают вопрос запрета палаток в метро / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Важное:

  • Многие киевляне требуют запретить палатки в метро во время тревог
  • Укрытия должны оставаться доступными для всех жителей города

В Киеве разгорелась дискуссия вокруг использования метро в качестве укрытия во время воздушных тревог. Часть жителей столицы выступает за введение более чётких правил пребывания на станциях, поскольку некоторые люди приносят с собой палатки, надувные кровати и другие крупногабаритные вещи, занимающие значительное пространство.

Свою позицию по этому вопросу озвучила пресс-секретарь метрополитена Оксана Никифорук. В комментарии для Суспильного она призвала горожан выбирать компактные вещи для ночёвки в укрытиях и не загромождать проходы.

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По её словам, станции метро рассчитаны на ограниченное количество людей, а свободный доступ к выходам и проходам имеет критическое значение в случае экстренной эвакуации.

"Советуем также воспользоваться центральными станциями для укрытия ночью, поскольку их выбирают меньше людей. Например, это "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Площадь Украинских Героев". Просим не брать палатки, надувные матрасы. Выбирайте более компактные вещи", – добавила Никифорук.

В столице появилась петиция

На сайте КГГА зарегистрировали обращение, в котором предлагается урегулировать использование объёмных спальных принадлежностей в метро во время тревог.

Автором инициативы стала Наталья Тиц. Она считает, что палатки и большие матрасы существенно сокращают количество доступного места для остальных людей, которые ищут убежище на станциях.

По её мнению, пространство, которое занимает одна такая конструкция, могло бы использоваться сразу несколькими людьми.

Автор обращения подчёркивает, что укрытия должны оставаться доступными для всех жителей города и не превращаться в места индивидуального размещения за счёт комфорта и безопасности окружающих.

Среди предложений также фигурирует введение штрафа в размере 5 тысяч гривен с конфискацией палаток, надувных кроватей и других крупных спальных принадлежностей, если их разворачивают на территории метро во время воздушных тревог.

Запрет палаток в метро: что говорят в КГВА

Пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп подчеркнула, что тема использования палаток в метро требует дополнительного обсуждения. По её словам, сотрудники метрополитена стараются обеспечить пространство для всех людей, которые ищут укрытие.

На данный момент официального запрета на палатки не вводилось, однако Поп отметила, что возможность ограничения их использования в будущем не исключается.

Удары РФ по Украине — новости по теме

Ранее сообщалось о том, что разведка заранее узнает о массированных ударах РФ. Украинская и американская разведки в ряде случаев получают информацию о подготовке таких ударов ещё за несколько дней до их начала.

Напомним, Главред писал, что Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

Как сообщалось, РФ готовит новый массированный обстрел. Кремль делает ставку на комбинированные атаки — сочетание ракет и большого количества дронов, предупредил Анатолий Храпчинский.

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Об источнике: "Суспільне"

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