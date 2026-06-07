Астронавты NASA готовятся к срочной эвакуации с МКС: в чем причина

Причиной тревоги стали разногласия между представителями США и России относительно источника разгерметизации.

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МКС выведут с орбиты / NASA

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Экипаж NASA был вынужден перейти в режим повышенной готовности

Проблема утечки воздуха на станции наблюдается уже несколько лет

На фоне усиливающейся утечки воздуха на Международной космической станции экипаж NASA был вынужден перейти в режим повышенной готовности и временно укрыться внутри пристыкованных кораблей, готовясь к возможной экстренной эвакуации.

Причиной тревоги стали разногласия между представителями США и России относительно источника разгерметизации и способов ремонта, пишет Daily Mail.

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В ходе попыток локализовать проблему российские специалисты приступили к вскрытию участка конструкции с использованием инструментов, включая пилу, предполагая, что именно там находится утечка.

В ответ на ситуацию экипаж миссии NASA Crew-12, в составе которой находятся астронавты из США, Франции и России, получил приказ перейти в космический корабль SpaceX Dragon и надеть скафандры. К ним присоединился ещё один астронавт NASA.

Проблема утечки воздуха на станции наблюдается уже несколько лет и связана в том числе со старением российских модулей, часть которых была создана ещё в 1980-х годах. По данным источников, интенсивность утечки в последнее время увеличилась, что усилило обеспокоенность специалистов и привело к обсуждению риска серьёзной аварии.

Ранее NASA уже относило эту ситуацию к числу наиболее критичных технических проблем станции. В экстренном порядке экипаж неоднократно переводился в режим готовности к эвакуации, а корабль Dragon рассматривался как основной спасательный вариант в случае полной разгерметизации.

Несмотря на инцидент, обе стороны продолжают мониторинг ситуации и поиск причин повреждений. В случае дальнейшего ухудшения обстановки предусмотрен сценарий быстрой эвакуации экипажа и возвращения на Землю.

На фоне подобных инцидентов вновь поднимается вопрос о постепенном выводе МКС из эксплуатации. Согласно текущим планам, станция должна быть сведена с орбиты около 2030 года с использованием специального аппарата для контролируемого схода с орбиты.

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Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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