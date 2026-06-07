Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Астронавты NASA готовятся к срочной эвакуации с МКС: в чем причина

Алексей Тесля
7 июня 2026, 01:50
google news Подпишитесь
на нас в Google
Причиной тревоги стали разногласия между представителями США и России относительно источника разгерметизации.
мкс
МКС выведут с орбиты / NASA

Вы узнаете:

  • Экипаж NASA был вынужден перейти в режим повышенной готовности
  • Проблема утечки воздуха на станции наблюдается уже несколько лет

На фоне усиливающейся утечки воздуха на Международной космической станции экипаж NASA был вынужден перейти в режим повышенной готовности и временно укрыться внутри пристыкованных кораблей, готовясь к возможной экстренной эвакуации.

Причиной тревоги стали разногласия между представителями США и России относительно источника разгерметизации и способов ремонта, пишет Daily Mail.

видео дня

В ходе попыток локализовать проблему российские специалисты приступили к вскрытию участка конструкции с использованием инструментов, включая пилу, предполагая, что именно там находится утечка.

В ответ на ситуацию экипаж миссии NASA Crew-12, в составе которой находятся астронавты из США, Франции и России, получил приказ перейти в космический корабль SpaceX Dragon и надеть скафандры. К ним присоединился ещё один астронавт NASA.

Проблема утечки воздуха на станции наблюдается уже несколько лет и связана в том числе со старением российских модулей, часть которых была создана ещё в 1980-х годах. По данным источников, интенсивность утечки в последнее время увеличилась, что усилило обеспокоенность специалистов и привело к обсуждению риска серьёзной аварии.

Ранее NASA уже относило эту ситуацию к числу наиболее критичных технических проблем станции. В экстренном порядке экипаж неоднократно переводился в режим готовности к эвакуации, а корабль Dragon рассматривался как основной спасательный вариант в случае полной разгерметизации.

Несмотря на инцидент, обе стороны продолжают мониторинг ситуации и поиск причин повреждений. В случае дальнейшего ухудшения обстановки предусмотрен сценарий быстрой эвакуации экипажа и возвращения на Землю.

На фоне подобных инцидентов вновь поднимается вопрос о постепенном выводе МКС из эксплуатации. Согласно текущим планам, станция должна быть сведена с орбиты около 2030 года с использованием специального аппарата для контролируемого схода с орбиты.

Обнаружен межзвёздный объект, вторгшийся в Солнечную систему

Учёные зарегистрировали новый объект, прибывший в Солнечную систему из межзвёздного пространства.

Обнаруженное небесное тело — комета 3I/ATLAS — стало лишь вторым подтверждённым межзвёздным объектом за всю историю наблюдений.

Несмотря на небольшие размеры, комета отличается высокой активностью: по оценкам исследователей, она ежесекундно выбрасывает в космос около 940 триллионов молекул углекислого газа.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Другие интересные материалы:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зарплаты до 44 тысяч грн: когда украинцам ждать роста доходов

Зарплаты до 44 тысяч грн: когда украинцам ждать роста доходов

22:18Экономика
Около 7% мобилизованных украинцев имеют право на отсрочку - военный омбудсмен

Около 7% мобилизованных украинцев имеют право на отсрочку - военный омбудсмен

21:24Украина
"Фанатик в Кремле": Сибига жестко припечатал Путина за отказ от переговоров

"Фанатик в Кремле": Сибига жестко припечатал Путина за отказ от переговоров

20:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах

Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах

Гороскоп на завтра, 7 июня: Девам — неприятности, Стрельцам — прибыль

Гороскоп на завтра, 7 июня: Девам — неприятности, Стрельцам — прибыль

Последние новости

01:50

Астронавты NASA готовятся к срочной эвакуации с МКС: в чем причина

06 июня, суббота
23:35

Автокатастрофа в Киеве: школьник трагически погиб в страшном ДТП

23:34

Популярный Голливудский актер изменился до неузнаваемостиВидео

22:58

Опять балуется: хищный Галкин убил на повал новым смелым фото

22:33

Баллистика достанет до Москвы: детали о новой украинской дальнобойной ракете

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
22:18

Зарплаты до 44 тысяч грн: когда украинцам ждать роста доходов

21:49

Секрет прекращения войны в Украине раскрыт: одно решение может изменить все

21:24

Около 7% мобилизованных украинцев имеют право на отсрочку - военный омбудсмен

20:31

В Киеве назвали пляжи, где вода опасна для купания - список

Реклама
20:29

Зелень без сушилки: как сохранить цвет и аромат лука до самой зимы

20:27

"Фанатик в Кремле": Сибига жестко припечатал Путина за отказ от переговоров

19:28

Секрет идеальных роз: простой сосед спасёт куст от гибели и черной пятнистостиВидео

19:27

"Иду по обломкам жизни": атака РФ по Львову повредила квартиру известной певицы

19:19

РФ копирует украинскую тактику ударов дронами - "Флэш" предупредил о новой угрозе

19:10

Кремль ищет новый повод для скандала: Коваленко об атаке в Азовском моремнение

18:41

Роскошная Анита Луценко рассказала, что делает для красоты: восемь правил

18:32

Их дом наполнен любовью — какие знаки зодиака являются заботливыми бабушками

18:29

"Это проблема": РФ пошла на прорыв, в ВСУ назвали "горячее" направление

18:28

Люди, родившиеся в конкретный период, наделены особым талантом к творчеству

18:28

В Кремле официально переписали историю Киева — что придумали и изменили

Реклама
18:07

Надвигается настоящий Армагеддон: часть Украины атакует мощный шторм

18:04

Странная привычка собаки раскрыла тайну, о которой никто не зналВидео

17:47

Наступление на Ровенскую АЭС и не только: названы сценарии нападения Беларуси на Украину

17:41

Киев затопляет: на Украину обрушился мощный грозовой шторм

17:31

Рабочие прокладывали трубопровод и сделали сенсационную находку

17:31

Ловушка в НМТ: какие наречия чаще всего пишутся с ошибками

17:29

Дроны ССО взяли под огневой контроль сухопутный коридор оккупантов в Крым

17:28

В Украине резко изменили цены на популярный овощ: какая цена на сегодня

17:09

"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

16:54

"Это не любовь": Инна Мирошниченко сделала откровенное признание о браке

16:48

Девушка показала, как превратить старую мебель в украшение для домаВидео

16:25

НАТО может утвердить пакет помощи Украине на 70 млрд евро – СМИ

16:24

Мощные удары дронов: поражена база Балтфлота, взорван ракетный арсенал РФ

16:22

Зачем в кофе добавляют поваренную соль — неожиданный лайфхак от бариста

16:16

Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах

15:58

Китайский гороскоп на завтра, 7 июня: Лошадям - путаница, Кроликам - упрямство

15:58

Россия атаковала Запорожье средь бела дня: пострадал ребенок, что известноФото

15:38

Традиционные растения-обереги: что обязательно нужно посадить возле дома

15:25

Кремль вернулся к мирному плану Трампа, но есть нюанс: названы детали переговоров

15:22

Почему 7 июня нельзя работать после полудня: какой церковный праздник

Реклама
15:12

Почти 40 раз нарушал ПДД: новые подробности смертельного ДТП в КиевеФото

15:05

Часть территорий затопит: Россия может ударить по гидросооружениям Украины

14:57

Почему кот падает на спину и показывает живот — настоящая причина удивит многихВидео

14:39

Клубней станет в два раза больше: как и когда окучивать картофельВидео

14:32

Старинный бабушкин трюк заставил ванну сиять без дорогих средств

14:19

"Надо готовиться к худшему": в ГПСУ оценили угрозу наступления на Киев и западные области

14:13

Твое тело меняется: Кейт Миддлтон сделала откровенное признание о борьбе с раком

14:08

"Обязательно добьемся": Лавров назвал новое условие для окончания войны в Украине

13:57

Теперь сын: по Брэду Питту нанесли еще один удар

13:46

РФ ударила дроном по машине Олега Тягнибока на фронте: в каком он состоянии

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости Черкассы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеКомнатные растенияУборкаАвтоСтирка
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять